Homberg: Unbekannte Täter stehlen Geldbörse aus geparktem Pkw

Geldbörse aus Pkw gestohlen Tatzeit: 04.07.2022, 12:30 Uhr bis 13:20 Uhr Gestern Mittag stahlen unbekannte Täter eine Geldbörse aus einem geparkten Pkw im Steinweg. Die Täter begaben sich zu dem geparkten blauen Audi A 4 und öffneten diesen auf nicht bekannte Weise. Anschließend durchsuchten sie den Pkw und stahlen eine Geldbörse mit verschiedenen persönlichen Dokumenten. Mit der Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740