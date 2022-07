Unfall

Fulda. Ein 10-jähriger Radfahrer und eine 53-jährige Mercedes-Fahrerin – beide aus Fulda – wurden bei einem Unfall am Montag (04.07.) leicht verletzt. Der 10-Jährige befuhr gegen 13.40 Uhr mit seinem Fahrrad den Gehweg der Engelhelmser Straße aus Richtung Engelhelms kommend in Fahrtrichtung Edelzell. In Höhe einer dortigen Kirche bog er nach derzeitigen Erkenntnissen nach links ab und wollte über die Fahrbahn in eine Parkplatzzufahrt einfahren. Hierbei kollidierte er seitlich mit dem Mercedes der 53-jährigen Mercedes-Fahrerin, welche die Engelhelmser Straße in gleicher Richtung befuhr und sich neben dem Radfahrer befand. Der Radfahrer stürzte auf den Gehweg. Beide Unfallbeteiligten zogen sich leichte Verletzungen zu. Bei dem Unfall entstand außerdem Sachschaden in Höhe von circa 1.100 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

Verkehrsunfall im Kreisel

Rotenburg. Am Montag (04.07.), gegen 15 Uhr, fuhr eine Bad Hersfelder Pkw-Fahrerin mit einem Ford Fiesta die Straße „Im Heienbach“ in Richtung Kasseler Straße und dabei in den Kreisverkehr ein. Ein Fahrzeugführer aus Haina (Kloster) fuhr mit seinem Fiat-Ducato zeitgleich von der Kasseler Straße in den Kreisverkehr ein und stieß dabei mit dem Ford zusammen. Es entstand Gesamtschaden von etwa 2.500 Euro.

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

Verkehrsunfall

Bad Hersfeld. Am Montag (04.07.), gegen 14 Uhr, fuhr ein 33-jähriger Mann aus Bad Hersfeld mit einem VW Golf vom rechten Fahrbahnrand der Dudenstraße an, um weiter in Richtung Reichsstraße zu fahren. Zur selben Zeit wollte nach derzeitigen Erkenntnissen ein 80-jähriger Mann aus Haunetal mit einem VW von der Straße „An der Untergeis“ auf die Dudenstraße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß bei dem Gesamtsachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro entstand.

Auffahrunfall

Bad Hersfeld. Am Montag (04.07.), gegen 12:30 Uhr, befuhren eine 25-jährige Frau aus Bebra mit einem VW Touran und eine 76-jährige Frau aus Ronshausen mit einem Mazda CX-3 die Friedloser Straße in Fahrtrichtung Ludwigsau. Auf Höhe der Einmündung zur Bundesstraße 27 musste die 25-Jährige verkehrsbedingt abbremsen. Dies bemerkte die Frau aus Ronshausen vermutlich zu spät und fuhr auf den stehenden VW Touran auf. Hierbei verletzte sich die Ronshäuserin leicht und wurde zur Abklärung in ein Krankhaus gebracht. Am Mazda entstand Totalschaden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf eine Höhe von insgesamt rund 9.500 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Unfall auf Vulkanradweg

Schotten-Hoherodskopf. Am Sonntag (03.07.) gegen 15 Uhr, fuhr eine 26-jährige Radfahrerin aus Glauburg den unbefestigten Vulkanradweg vom Hoherodskopf (L 3305) kommend in Richtung Herchenhain. Auf einem abschüssigen Teil des Radwegs wollte die Dame vor einer leichten Rechtskurve ihr Fahrrad abbremsen. Hierbei rutschte ihr vermutlich das hintere Rad auf dem geschotterten Weg weg und sie stürzte. Die Radfahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber vom Parkplatz Taufsteinloipe aus in ein Krankenhaus transportiert werden.

Im Längsverkehr kollidiert

Wartenberg-Angersbach. Am Sonntag (03.07.), gegen 19 Uhr, befuhr ein 52-jähriger Fahrer aus Wartenberg mit seinem VW Amarok die Lauterbacher Straße (B 254) in Angersbach ortseinwärts. In Höhe der Hausnummer 57 kam er aus unklarer Ursache nach links von der Fahrspur ab und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Chevrolet SSR eines 55-jährigen Fahrers aus Gießen. An beiden Fahrzeugen entstand Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Die Fahrer blieben bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt.

Auto zerkratzt

Rotenburg a.d. Fulda. Unbekannte zerkratzten am Sonntag (03.07.), in der Zeit von 12 Uhr bis 17 Uhr, die Beifahrerseite eines blauen Opel Corsa. Zur Tatzeit stand das Auto im Bereich einer Bahnunterführung in der Kasseler Straße. Es entstand Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung

Rotenburg a.d. Fulda. Einen Fahnenmast rissen Unbekannte am frühen Dienstagmorgen (05.07.), gegen 4.20 Uhr, aus seiner Verankerung in der Breitenstraße. Vermutlich konnten die Täter den Mast jedoch nicht richtig ausbalancieren und beschädigten hierdurch die Schaufensterscheibe eines Geschäftes sowie einen am Fahrbahnrand abgestellten, grünen Audi A6. Anschließend flüchteten die Unbekannten in Richtung Brückengasse/ Steinweg. Der Gesamtsachschaden beträgt rund 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Rasentraktor aus Scheune gestohlen

Ronshausen. In eine Scheune in einer Feldgemarkung in Ziebach brachen Unbekannte in der Zeit zwischen dem 22. Juni und vergangenem Sonntag (03.07.) ein. Anschließend entwendeten die Einbrecher einen Rasentraktor im Wert von rund 500 Euro und flüchteten unerkannt. Zudem verursachten die Täter Sachschaden von circa 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Getränke aus Vereinsheim entwendet

Wildeck. Aus einem Getränkelager des Vereinsheims ASV Forelle Obersuhl entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Montag (04.07.) mehrere Getränkekisten und Flaschen des Getränks „Coca Cola“. Zuvor hatten die Einbrecher eine Tür des Gebäudes aufgehebelt und hierbei Sachschaden von circa 500 Euro verursacht. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von E-Bike-Akku

Bad Hersfeld. Den Akku eines E-Bikes entwendeten Unbekannte am Montag (04.07.), in der Zeit zwischen 11.30 Uhr und 13 Uhr. Zur Tatzeit stand das Zweirad, mit einem Schloss gegen Diebstahl gesichert, im Innenhof eines Hotels in der Straße „Am Kurpark“. Das Diebesgut hat einen Wert von etwa 740 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Nach Raub – Zeugen gesucht

Bad Hersfeld. Zwei maskierte Unbekannte betraten am Montagabend (04.07.), gegen 21.50 Uhr, eine Lotterieannahmestelle in der Breitenstraße und besprühten den Kassierer mit Pfefferspray. Anschließend griff einer der Täter in die Geldkassette und entwendete Bargeld in noch unbekannter Höhe, bevor beide unerkannt flüchteten. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen wurde einer der Maskierten bei dem Einsatz des Pfeffersprays ebenfalls verletzt.

Die beiden Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

männlich

etwa 1,70 Meter groß

kurz rasierte Kotletten

trug eine schwarze Jacke

trug eine dunkle Jogginghose (vermutlich braun)

trug weiße Sneaker mit schwarzem Adidas-Emblem

hatte ein weißes T-Shirt um den Gesichtsbereich geschlungen

Täter 2:

Täter 2: männlich

etwa 1,60 Meter groß

trug eine schwarze Jacke

trug eine schwarze Jogginghose mit Rissen an beiden Knien

trug schwarze Turnschuhe mit weißer Sohle

hatte eine schwarze Maske über dem Kopf und einen grauen Schal

um

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

E-Scooter gestohlen

Fulda. Am Samstagmittag (02.07.), gegen 12 Uhr, stahlen Unbekannte einen E-Scooter aus einem Elektogeschäft in der Petersberger Straße. Der Täter nahm das Fahrzeug im Wert von circa 500 Euro von einer Ausstellungsfläche und fuhr aus dem Laden ohne zu bezahlen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Schule

Fulda. Unbekannte brachen zwischen Freitagabend (01.07.) und Montagmorgen (04.07.) in eine Schule in der Buseckstraße ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten mehrere Räume im Verwaltungstrakt. Sie stahlen mehrere hundert Euro Bargeld und flüchteten im Anschluss unerkannt. Es entstand circa 10.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kupferkabel gestohlen

Fulda. Von der Baustelle eines Einfamilienhauses in der Schlitzer Straße im Ortsteil Horas stahlen Unbekannte in der Nacht zu Montag (04.07.) circa 100 Meter Kupferkabel. Die Täter rissen das bereits installierte Kabel aus den unverputzten Wänden und flüchteten anschließend unerkannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Autokennzeichen gestohlen

Flieden. In der Romanus-Schad-Straße stahlen Unbekannte am Montag (04.07.), zwischen 0 Uhr und 18 Uhr, die Autokennzeichen VB-B 2906 von einem grünen Citroen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de