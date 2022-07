S-Bahn in Flörsheim besprüht,

Flörsheim am Main, Bahnhof Flörsheim, Montag, 04.07.2022, 09:05 Uhr,

(ym) Ein unbekannter Täter besprühte am Montagmorgen eine S-Bahn in Flörsheim mit Farbe. Die S-Bahn der Linie S1 hielt gegen 09:05 Uhr am Bahnhof Flörsheim, als ein Mann sich der Bahn näherte und mit einer Sprühdose mehrere farbige Schriftzüge auf einen Waggon sprühte. Der Täter konnte durch einen Zeugen beobachtet werden. Als der Zeuge auf sich aufmerksam machte, flüchtete der Mann vom Tatort. Er war mit einer blauen Jeanshose, einem schwarzen Pullover der Marke „Fjällräven“, Sonnenbrille, schwarzer Basecap und dunklen Turnschuhen bekleidet. Weiterhin hatte er sein Gesicht mit einem Schlauchschal verdeckt. Hinweise in dieser Sache nimmt die Polizeistation Flörsheim unter der Telefonnummer 06145/5476-0 entgegen.

Pflanzen in Kelkheim entwendet,

Kelkheim (Taunus), Fischbacher Straße, Freitag, 01.07.2022, 15:30 Uhr bis Montag, 04.07.2022, 17:30 Uhr,

(ym) Diebe entwendeten im Zeitraum zwischen letztem Freitag und Montag mehrere Pflanzen aus einer Hofeinfahrt in Kelkheim. Der Geschädigte hatte mehrere Kirschlorbeerpflanzen in seiner Einfahrt in der Fischbacher Straße gelagert. Unbekannte Täter entwendeten die Pflanzen und flüchteten anschließend unerkannt mit ihrer Beute. Die Polizei in Kelkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06195/6749-0 entgegen.

Auto in Hofheim zerkratzt,

Hofheim am Taunus, Am Heiligenstock, Montag, 04.07.2022, 08:00 Uhr bis 18:45 Uhr,

(ym) Im Verlauf des Montags waren Vandalen in Hofheim unterwegs. Der Geschädigte hatte seinen Audi in der Straße „Am Heiligenstock“ gegen 08:00 Uhr geparkt und das Fahrzeug verlassen. Unbekannte Täter zerkratzten im weiteren Tagesverlauf das Fahrzeug mit einem spitzen Gegenstand, sodass ein Sachschaden von rund 1.000 Euro entstand. Hinweise in dieser Sache nimmt die Polizeistation Hofheim unter der Telefonnummer 06192/2079-0 entgegen.

Brand einer Hausfassade in Bad Soden, Bad Soden am Taunus, Sodener Weg, Montag, 04.07.2022, 14:30 Uhr,

(ym) Am frühen Montagnachmittag kam es in Bad Soden zum Brand einer Hausfassade. Gegen 14:30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei über einen Brand an einem Mehrfamilienhaus im Sodener Weg informiert. Vor Ort konnte durch die Einsatzkräfte ein Feuer im Bereich der Hausfassade, von gelagertem Dämmmaterial sowie kleineren Gegenständen auf einem Balkon festgestellt werden. Ein 31-jähriger Bewohner des Mehrfamilienhauses wurde bei einem Löschversuch leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Durch die Feuerwehr konnte das Feuer gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden am Gebäude wird auf rund 40.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.