Internetbetrug ist in aller Munde und kostet die Opfer Tausende von Euro. Jeder kann Opfer von Online Kriminalität werden, aber ältere Menschen sind tendenziell stärker gefährdet.

Nach einigen Angaben sind fast 40% aller Opfer von Internetkriminalität über 50 Jahre alt. Leider sind in dieser Gruppe auch die meisten Opfer zu finden, die mehr als 100000 Euro verlieren.

So, wir möchten, dass Sie online sicher bleiben. Machen Sie sich daher mit diesen häufigen Internetbetrügereien vertraut und machen Sie sich mit den Maßnahmen vertraut, die Sie ergreifen können, um sie zu vermeiden.

Online Romantik

Dating Webseiten können eine gute Möglichkeit sein, neue Leute kennen zu lernen, aber leider nutzen auch Liebesbetrüger diese Webseiten, um ihre Opfer zu finden. Liebesbetrügereien verursachen größere finanzielle Verluste als alle anderen über das Internet verübten Straftaten. Diese Art von Betrug nimmt viele verschiedene Formen an, aber in der Regel beginnt er damit, dass der Betrüger eine angebliche Online Romanze mit dem Opfer eingeht. Sobald der Betrüger das Vertrauen des Opfers gewonnen hat, bittet er um Geld. Oft behaupten sie, sie bräuchten Geld für einen persönlichen Notfall oder um ein Flugticket zu kaufen, um das Opfer zu besuchen.

Ältere Menschen sollten bei der Nutzung von Online Dating Webseiten besonders vorsichtig sein, da einige Liebesbetrüger es gezielt auf ältere Bürger abgesehen haben. Außerdem werden Frauen viel häufiger Opfer von Betrügern als Männer. Unabhängig von Ihrem Alter oder Geschlecht sollten Sie verschiedene Tipps für eine sichere Online Partnervermittlung beherzigen, um das Risiko, betrogen zu werden, zu minimieren. Zögern Sie nicht, den Kontakt zu Personen abzubrechen, die versuchen, Sie zu betrügen, und melden Sie diese immer der Dating Webseite.

Gefälschte Pop-up-Sicherheitswarnungen

Diese Betrugsform nutzt die Ängste der Verbraucher aus. Ein gefälschtes Popup-Fenster warnt den Benutzer, dass sein Computer gerade mit einem Virus infiziert wurde, und fordert ihn auf, sofort eine Sicherheitssoftware herunterzuladen. Manchmal zielt diese Betrugsform darauf ab, Geld zu verdienen, indem das Opfer dazu gebracht wird, gefälschte Software zu kaufen. In anderen Fällen ist die angebliche Sicherheitssoftware kostenlos, was das Opfer zum Herunterladen animiert. Sobald die Software installiert ist, übernimmt sie die Kontrolle über den Computer des Opfers und kann dort Schaden anrichten oder in Ihre privaten, gespeicherten Daten eindringen. Selbst erfahrene Internetnutzer können auf diesen Betrug hereinfallen, da viele gefälschte Pop-ups wie legitime Nachrichten von Windows oder einem führenden Anbieter von Computersicherheit aussehen.

Eine der effektivsten Möglichkeiten, diesen Betrug zu verhindern, besteht darin, Ihren Computer mit echter Antivirensoftware eines seriösen Sicherheitsunternehmens zu schützen.

Betrug bei der Unterstützung von Menschen im Ausland

Wenn eine Katastrophe zuschlägt, werden auch die Betrüger aktiv. Unter dem Deckmantel einer echten Hilfsorganisation nutzen Betrüger eine Tragödie oder Naturkatastrophe, um Sie um Ihr Geld zu bringen. Indem Sie glauben, Sie würden an einen Nothilfefonds spenden, geben Sie unwissentlich Kreditkarten- oder andere elektronische Zahlungsinformationen weiter.

Spenden Sie nur an etablierte, seriöse Organisationen. Informieren Sie sich bei verschiedenen Programmen über die Seriosität einer Wohltätigkeitsorganisation, die Sie unterstützen möchten, bevor Sie spenden.

Phishing-Betrug

Sie erhalten eine E-Mail von einem scheinbar vertrauten Unternehmen, das Sie für seriös halten, zum Beispiel von Ihrer Bank, einer Universität oder einem Einzelhändler, bei dem Sie häufig einkaufen. Die Nachricht leitet Sie auf eine Webseite weiter, in der Regel, um persönliche Daten wie E-Mail-Adressen und Kennwörter zu überprüfen, die dann Ihre Daten stiehlt und Ihren Computer für Angriffe von Betrügern anfällig macht. Phishing-Betrügereien gehören zu den häufigsten Angriffen auf Verbraucher.

Sie sollten niemals auf Links in E-Mails klicken, die Sie nicht unabhängig bestätigen können. Andernfalls sind Ihr Computer und Ihre persönlichen Daten anfällig für Viren und Malware. Auch wenn der Absender seriös zu sein scheint, wird keine seriöse Institution Sie online nach Ihrem Passwort oder anderen wichtigen persönlichen Daten fragen. Phishing-E-Mails enthalten oft Grammatikfehler.

Gefälschte Einkaufswebseiten und Formjacking

Tausende von gefälschten Webseiten bieten tolle Angebote für bekannte Marken an. Diese Webseiten haben in der Regel URLs, die den Marken ähneln, die sie zu imitieren versuchen. Wenn Sie etwas von einer dieser Webseiten kaufen, erhalten Sie mit großer Wahrscheinlichkeit einen gefälschten Artikel per Post.

Formjacking ist ein weiterer Betrug im Einzelhandel. Dabei wird eine seriöse Einzelhandelswebseite gehackt, und die Kunden werden auf eine betrügerische Zahlungsseite umgeleitet, wo der Betrüger Ihre persönlichen Daten und Kreditkarteninformationen stiehlt. Um diesen Betrug zu vermeiden, sollten Sie sich vergewissern, dass die URL auf der Bezahlseite mit der Webseite übereinstimmt, auf der Sie eingekauft haben.