Esthal: Tag der Feuerwehr am 09. und 10. Juli 2022

Esthal – Am 9. und 10. Juli 2022 findet nach zweijähriger Corona-Pause der „Tag der Feuerwehr“ am Gerätehaus in Esthal wieder statt.

Los geht es am Samstagabend ab 17 Uhr mit einem gemütlichen Sommernachtsfest mit Musik. Am Sonntag beginnt das Fest um 10 mit einem Frühschoppen. Ab 12 Uhr findet eine Fahrzeug- und Technikausstellung verschiedener Feuerwehren der VG Lambrecht statt. Ab 14 Uhr gibt es verschiedene Vorführungen zu sehen (u.a. Einsatzübung + Feuerlöschtraining).

An beiden Tagen ist für das leibliche Wohl der Besucher bestens gesorgt. Sonntags gibt es Kaffee und Kuchen.

Mit ihrem Besuch unterstützen sie die Arbeit des Fördervereins der Feuerwehr Esthal.