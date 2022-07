Bad Dürkheim: Rock im Wingert

Bad Dürkheim – Es geht wieder los! Am Samstag, 02. Juli 2022 fanden bei schönstem Festival Wetter 1500 Gäste den Weg zum Festival „Rock im Wingert“.

Am Start waren die vier Bands Völkerball, Iron Maidnem, Erzengel und Slaughterra, welche kurzfristig für Soulbound einsprangen. Soulbound musst leider wegen einem Coronafall in der Band absagen.

Um 15:30 Uhr hatte das Warten ein Ende und die deutsche Metalcore Band Slaughterra aus Landau eröffnete das 20. „Rock im Wingert“ in Bad Dürkheim. Mit ihrem Leitspruch „Mit euch weinen! Mit euch wachsen!“ will die Band zeigen, dass man mit emotionalen und psychischen Problemen nicht allein ist. Nach einer kleinen Pause ging es dann direkt mit der Mannheimer „Neuen Deutsche Härte“ Band Erzengel weiter. Nach diesem brachialen Auftritt und Flug der Erzengel in den Himmel kochte bereits die Stimmung und der Platz vor der Bühne wurde zum Auftritt der ungarische Cover Band „Iron Maidnem“ immer enger. Die Songs von Iron Maiden wurden für die tobende Menge zelebriert. Nach diesem wunderbar schaurigen Auftritt wartete jeder auf den Höhepunkt des Abends: „Völkerball“. Die Rammstein Cover Band setzte mit ihrer authentischen Rammstein Show den Wingert in Flammen. Mit ihrer Pyro- und Feuershow und der tiefen, unerbittliche harten Stimme des Frontsängers Rene Anlauff wurde ein Rammsteinfeeling hinter einer Wand aus Nebel und Feuer gezaubert, das seines Gleichen sucht.

Um 23:05 Uhr, nach über zwei Stunden Power ging dieses kurzweilige und gut organisierte Festival zu Ende und bescherte vielen Besuchern eine Vorfreude auf alle weiteren Festivals in naher Zukunft.

Fotos: Rudi Brand