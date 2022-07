Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 04.07.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Haßloch: Fahren ohne Fahrerlaubnis I

Haßloch (ots) – Ein Rollerfahrer war Ziel einer Verkehrskontrolle am Sonntagabend in der Langgasse in Haßloch. Der Fahrer, ein 15-jähriger aus Schifferstadt konnte den Beamten jedoch keinen gültigen Führerschein vorlegen, den er für die Fahrt mit dem Roller gebraucht hätte. Folglich wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Haßloch: Fahren ohne Fahrerlaubnis II

Haßloch (ots) – Gegen 23:15 Uhr am Sonntagabend fiel einer Streife der PI Haßloch ein Roller auf, der in der Hans-Böckler-Straße kontrolliert wurde. Das Versicherungskennzeichen aus 2021 wurde grün angemalt, um den Anschein von Gültigkeit zu erwecken. Die für den Roller nötige Fahrerlaubnis wurde dem Mann, einem 41-jährigen Böhl-Iggelheimer, bereits in der Vergangenheit entzogen. Bei näherer Betrachtung fiel den Beamten zudem auf, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Amphetamin stand. Bei der Durchsuchung des Rollers konnten dann noch eine Schreckschusswaffe und ein Jagdmesser aufgefunden werden. Damit jedoch nicht genug, nach der fälligen Blutprobe wurde der Mann ins Gefängnis eingeliefert, da gegen ihn ein offener Haftbefehl bestand.

Lambrecht: Unter Drogeneinfluss in den Feierabend

Lambrecht/ Pfalz (ots) – Am 04.07.2022 um 17:30 Uhr wurde 21-Jähriger aus Weidenthal in der Hauptstraße in 67466 Lambrecht mit seinem PKW einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen. Dieser befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Heimweg von seiner Arbeitsstelle. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich bei dem jungen Mann Auffälligkeiten, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Ein Vortest reagierte letztlich positiv auf die Stoffgruppe THC, weshalb der 21-jährige Fahrzeugführer sein Fahrzeug stehen lassen und die Beamten zur hiesigen Dienststelle begleiten musste. Hier wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Fahrzeugschlüssel wurde dessen Vater übergeben. Nun muss sich der PKW-Führer in einem Straf-, sowie einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Des Weiteren wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):