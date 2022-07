Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 04.07.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Schwerpunktkontrollwoche E-Scooter der Polizei Neustadt beendet

Neustadt/Weinstraße (ots) – Während des Zeitraums vom 23. – 30.06.2022 konnten im Rahmen der „Schwerpunktkontrollwoche E-Scooter“ insgesamt 37 E-Scooter und ihre Nutzer kontrolliert werden. Mehrere E-Scooter-Fahrer wurden aufgrund der verbotswidrigen Benutzung des Gehwegs verwarnt. Bei drei E-Scootern musste das Fehlen von technischer Ausrüstung beanstandet werden. Es konnten zudem vier Fahrzeugführer festgestellt werden, welche ihren E-Scooter unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führten. Da die E-Scooter zudem schneller als die erlaubten 20 km/h fuhren oder kein gültiges Versicherungskennzeichen angebracht war, erwartet diese Fahrzeugführer nun auch ein Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz. In zwei dieser Fälle mussten die E-Scooter-Nutzer ihren Weg sogar zu Fuß fortsetzen, da ihre E-Scooter aufgrund von wiederholten Verstößen eingezogen wurden. Positiv hervorzuheben ist die Tatsache, dass sich ein Großteil der kontrollierten E-Scooter-Nutzer an die geltenden Verkehrsregeln hielt und die mitgeführten E-Scooter in ordnungsgemäßem technischen Zustand waren.

Neustadt: Randalierer – Taser eingesetzt

