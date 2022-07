Neustadt: Leibniz-Gymnasium zeigt selbst konzipiertes Theaterstück

Neustadt an der Weinstraße – Die zwei Kurse im Fach „Darstellendes Spiel“ der MSS 12 des Leibniz-Gymnasiums präsentieren ihr selbst konzipiertes Theaterstück „Höher, schneller, weiter“. Dabei geht es um die Frage, was uns antreibt, welchen Zwängen wir unterliegen; aber auch darum, welche Entscheidungsfreiheit wir haben.

Die Schülerinnen und Schüler haben viele Erlebnisse ihres eigenen Lebens einfließen lassen und lustige sowie nachdenkliche Szenen rund um die drei großen Themen „Gruppenzwang, Schönheitswahn und Leistungsdruck“ entwickelt.

Die Aufführungen finden am Dienstag und Mittwoch, 12. und 13. Juli, jeweils um 19.30 Uhr in der Aula des Leibniz-Gymnasiums statt. Der Eintritt kostet 7 Euro, ermäßigt 5 Euro. Tickets sind im Sekretariat sowie an der Abendkasse verfügbar.