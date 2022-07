Tote Frau aus Riedsee geborgen

Biblis/Bergstraße (ots) – Am Montagnachmittag 04.07.2022 gegen 14.15, wurde eine leblos im Riedsee treibende Frau gemeldet. Die 79-Jährige, die nach derzeitigen Ermittlungen in Begleitung ihres Ehemanns am See war, konnte um kurz vor 14.30 aus dem Wasser geborgen werden.

Reanimationsversuche verliefen anschließend erfolglos. Die Kriminalpolizei Heppenheim (Kommissariat 10) hat die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen des Geschehens aufgenommen.

Nach Versprühen von Reizgas in Schule – 14-Jährige ermittelt

Viernheim (ots) – Am 22.07.2022 wurde in der Alexander-von-Humboldt-Schule Reizgas versprüht. Mehrere Schüler klagten anschliessend über Atemwegsreizungen, Übelkeit und brennende Augen. Die Polizei konnte nun eine 14-jährige Schülerin als Tatverdächtige ermitteln. Bei dem verwendeten Reizgas handelte es sich um handelsübliches, frei verkäufliches Pfefferspray.

Brand in Lampertheimer Restaurant

Lampertheim (ots) – Am Sonntagnachmittag 03.07.2022 gegen 16:40 Uhr qualmte es im Bereich des Lampertheim Nordens, aus einem Gaststättenbetrieb heraus. Nach ersten Erkenntnissen brannte ein im Innenraum des Restaurants verbauter Grill. Nachdem der Betreiber zunächst versucht hatte das Feuer zu löschen, griff dieses auf das Dach des Restaurants über.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das gesamte Gebäude bereits 10 Minuten nach Alarmierung vollständig räumen und kurz darauf löschen.

2 Personen mussten im Nachgang ärztlich untersucht werden, darunter eine schwangere Frau. Die Frau kam im Anschluss vorsorglich in das Klinikum MA um eventuelle körperliche Schäden ausschließen zu können.

Der Gesamtschaden wird laut Angaben der Feuerwehr auf ca. 30.000 Euro geschätzt. Der Grill sowie das Mobiliar sind nach dem Ereignis sanierungsbedürftig.

Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Bensheim (ots) – Einen 62-jähriger Autofahrer kontrollierten Polizisten der Polizeistation Bensheim am Sonntagabend (03.07.), gegen 22.00 Uhr, in der Darmstädter Straße. Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass der 62-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand.

Ein Test zeigte anschließend 1,65 Promille an. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Fünf Fahrzeuge mit Farbe beschmiert

Lorsch (ots) – 5 in der Nibelungenstraße/Höhe “Taubenschlag” geparkte Fahrzeuge, wurden am späten Samstagabend 02.07.2022 zwischen 22.30-24 Uhr, von Unbekannten mit weißer Farbe beschmiert. Es entstand insgesamt ein Schaden von mehreren tausend Euro. Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Heppenheim (Kommissariat 41) unter der Telefonnummer 06252/7060.

Darmstadt

Scheibe mit Ziegelstein eingeworfen

Darmstadt-Eberstadt (ots) – Welche Hintergründe einen noch unbekannten Täter dazu gebracht haben, am Sonntagmorgen (3.7.) gegen 04 Uhr die Scheibe einer Trinkhalle in der Seeheimer Straße einzuwerfen, ist aktuell Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Nach ersten Erkenntnissen wird der Schaden an der Scheibe auf rund 2.500 Euro beziffert.

Die gerufenen Streifenbeamten stellten vor Ort einen Ziegelstein als mutmaßliches Tatmittel sicher. Ob und inwieweit eine ebenfalls am Tatort aufgefundene Plastikflasche, die Rußanhaftungen aufwies, mit dem Geschehen in Verbindung gebracht werden kann, mit dieser Frage ist das Kommissariat 10 von der Darmstädter Kripo betraut.

Die Beamten fragen: Wer hat in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Hinweise zu den Tätern geben? Unter Tel: 06151/9690 nehmen die Ermittler, die in diesem Fall den Verdacht der Sachbeschädigung prüfen, entgegen.

Einbrecher hebelt Balkontür auf

Darmstadt (ots) – Im Dreieichweg hat ein noch unbekannter Täter am Freitag 01.07. in der Zeit zwischen 16.45-17 Uhr sein Unwesen getrieben. Der Kriminelle kletterte auf den Balkon und hebelte dort die Tür auf. In den Räumen suchte er nach Wertvollem. Ob und in welchem Umfang der ungebetene Besucher fündig wurde, ist abschließend noch nicht bekannt.

Der von ihm verursachte Schaden an der Tür beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Die Kripo (K21/22) ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise entgegen.

Zahlreiche Katalysatoren gestohlen

Darmstadt (ots) – Von insgesamt 8 auf einem Gelände in der Pallaswiesenstraße abgestellten Autos haben Diebe in der Nacht zum Freitag (30.6.-1.7.) die Katalysatoren abmontiert und entwendet. Um auf das Gelände zu gelangen, überkletterten die Täter einen Zaun.

Aufgrund der Vielzahl der gestohlenen Autoteile geht die Polizei davon aus, dass die noch Unbekannten arbeitsteilig vorgegangen sind. Der Schaden beläuft sich derzeit nach vorsichtigen Schätzungen auf eine fünfstellige Summe. Das Kommissariat 21/22 ermittelt wegen des Verdachts des Bandendiebstahls und nimmt unter Tel: 06151/9690 sachdienliche Hinweise entgegen.

Einbrecher suchen zwei Wohnungen heim

Darmstadt-Arheilgn (ots) – Im Dreieichweg haben Kriminelle am Freitag (1.7.) ihr Unwesen getrieben und gleich 2 Wohnungen heimgesucht. Die Darmstädter Kripo (K21/22) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und schließt einen Tatzusammenhang derzeit nicht aus.

Zwischen 16.45 Uhr und 17 Uhr kletterte ein noch unbekannter Täter auf den Balkon einer Wohnung im Hochparterre, hebelte dort die Tür auf und durchsuchte die Räume. Ob und in welchem Umfang der ungebetene Besucher fündig wurde, ist abschließend noch nicht bekannt.

Nur wenige Meter weiter geriet die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in das Visier der Täter. Sie verschafften sich gewaltsam zwischen Freitagnachmittag, 16.30 Uhr und Samstagmorgen(2.7.), 01.30 Uhr Zugang, suchten nach Beute und ließen unter anderem Schmuck mitgehen. Der Gesamtschaden beläuft sich in diesem Fall nach ersten Schätzungen auf mehr als 4.000 Euro.

Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Kripobeamtinnen und Kripobeamten zu erreichen und nehmen alle sachdienlichen Hinweise entgegen. Wem verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, wird gebeten, sich zu melden.

Weißer Fiat gestohlen

Darmstadt-Bessungen (ots) – Am Freitag 1.7.2022 zwischen 14-18.15 Uhr entwendeten Kriminelle einen in der Hobrechtstraße geparkten weißen Fiat. Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren an dem Fahrzeug die Kennzeichen (DA-FR834) angebracht.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Autos haben, werden gebeten, sich bei den Ermittlern von der Darmstädter Kripo (K21/22) zu melden (Rufnummer 06151/9690).

Darmstadt-Dieburg

42-Jähriger nach Fahrraddiebstahl und Festnahme in U-Haft

Griesheim (ots) – Ein 42-jähriger Tatverdächtiger sitzt nach einem Fahrraddiebstahl und anschließender Festnahme in der Nacht zum Sonntag 03.07.2022 in Untersuchungshaft. Eine aufmerksame Zeugin verständigte gegen 01.30 Uhr die Polizei, nachdem sie den Mann beim Diebstahl eines Rades beobachtet hatte. Mit einer Flex durchtrennte er nach der ersten Mitteilungen das Schloss eines grünen Mountainbikes, das in der Kantstraße abgestellt war.

Mit seiner Beute floh er anschließend vom Tatort und stieg in eine Straßenbahn in Richtung Darmstadt. An der Haltestelle Waldfriedhof nahmen alarmierte Polizeikräfte den 42-Jährigen schließlich fest und stellten bei ihm auch das durchtrennte Schloss sowie die Akku-Flex sicher.

Er wurde festgenommen und kam in eine Gewahrsamszelle. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt führten Ermittler des Kommissariats 43 den Festgenommenen am Montag einem Haftrichter am Amtsgericht vor. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl und schickte den Beschuldigten in eine Haftanstalt. Ob er auch für weitere, gleichgelagerte Fälle auch als Täter in Frage kommt, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

Unfall am Bahnhof Dieburg

Dieburg (ots) – Am Bahnhof Dieburg kam es am Samstagabend 02.07.2022 zu einem Unfall, bei dem ein 18-jähriger Mann aus Offenbach von einem Zug der Hessischen Landesbahn erfasst und zur Seite geschleudert wurde.Hierbei zog sich der junge Mann erhebliche Verletzungen im Kopfbereich zu. Nach Ermittlungen der Bundespolizei wollte der 18-Jährige gemeinsam mit seinem 24-jährigen Begleiter den Weg zum Bahnhof Dieburg abkürzen, indem sie von einem nahegelegenen Bahnübergang in den Gleisen Richtung Bahnhof liefen.

Als gegen 23 Uhr ein Zug der Hessischen Landesbahn in den Bereich einfuhr und der Lokführer die beiden Personen im Gleis erkannte, leitete er sofort eine Notbremsung ein. Dies konnte aber nicht mehr verhindern, dass der 18-Jährige vom Zug touchiert und zur Seite geschleudert wurde. Sein Begleiter konnte den Gefahrenbereich noch rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt.

Aufgrund der Kopfverletzungen musste der 18-Jährige in die Klinik nach Groß Umstadt gebracht werden. Der Lokführer erlitt durch den Vorfall einen Schock und musste seinen Dienst abbrechen.

Bis Einsatzende gegen 01 Uhr kam es bei insgesamt 6 Zügen zu Verspätungen. Gegen den 18-jährigen Offenbacher und seinen 24-jährigen Begleiter, bei denen jeweils eine Alkoholkonzentration von 1,6 Promille festgestellt wurde, ermittelt die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

Verdächtige Geräusche wecken Bewohnerin

Mühltal (ots) – Verdächtige Geräusche haben eine 88-jährige Hausbesitzerin am frühen Samstagmorgen 02.07.2022 geweckt. Wie sich herausstellte, hatte sich ein noch unbekannter Täter zwischen 0-04 Uhr über ein rückwärtiges Terrassenfenster Zugang zu dem Einfamilienhaus in der Weingartenstraße verschafft und nach Wertgegenständen gesucht.

Als er die Anwesenheit der Bewohnerin bemerkte, ließ er von seinem weiteren Vorhaben ab und ergriff die Flucht. Der von ihm verursachte Sachschaden wird derzeit auf rund 1.000 Euro geschätzt. Die Darmstädter Kriminalpolizei (K21/22) ermittelt und nimmt Zeugenhinweise unter Tel: 06151/9690 entgegen.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Mühltal (ots) – Nach einer Verkehrsunfallflucht am Montagmorgen (04.07.) sucht die Polizei nach Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Gegen 8 Uhr fuhr ein silberner Kleinwagen nach bisherigen Erkenntnissen von der Odenwaldstraße in die Straße “Im Wiesengrund” ein.

Kurz nach der Einmündung fuhr das Fahrzeug vermutlich mit zu geringem Seitenabstand an einer 58-jährigen Fahrradfahrerin vorbei. Diese wollte dem Kleinwagen ausweichen und stürzte dabei. Ohne sich um die Gestürzte zu kümmern, fuhr der Kleinwagen davon.

Bei dem Sturz zog sich die Mühltalerin Verletzungen an der Schulter zu und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Ober-Ramstadt unter Tel: 06154/6330-0 telefonisch in Verbindung zu setzen.

Lautes Schreien schlägt Einbrecher in die Flucht

Mühltal (ots) – Am späten Samstagabend (2.7.) hat sich ein noch unbekannter Täter Zugang zu den Wohnräumen eines Einfamilienhauses “Am Klingenteich” verschafft. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Täter gegen 23.30 Uhr in das Anwesen geklettert, wo er von der Bewohnerin bemerkt und durch lautes Anschreien in die Flucht geschlagen wurde.

Ob diese Tat mit einer ähnlich gelagerten in Traisa in Verbindung steht, bei der wenige Stunden zuvor ein ungebetener Besucher in ein Haus in der Weingartenstraße eingebrochen war, dort auch bemerkt wurde und die Flucht ergriff, ist derzeit Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Mit beiden Fällen ist die Darmstädter Kriminalpolizei (K21/22) betraut. Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die Beamten alle sachdienlichen Hinweise, die der Aufklärung dienlich sind, entgegen.

Thorsten Mlotek ist neuer Schutzmann vor Ort

Groß-Umstadt/Groß-Zimmern (ots) – Polizeihauptkommissar Thorsten Mlotek ist der neue Schutzmann vor Ort für die Stadt Groß-Umstadt sowie für die Gemeinde Groß-Zimmern. Der 49-Jährige aus dem benachbarten Rödermark kann auf 30 Jahre Diensterfahrung zurückblicken, die er hauptsächlich im polizeilichen Einzeldienst auf verschiedenen Revieren und Stationen in den Polizeipräsidien Südosthessen und Südhessen verbracht hat.

Seit 2010 versieht er seinen Dienst auf der Polizeistation in Dieburg und kennt damit beide Kommunen gut. Der Polizeibeamte ist verheiratet und hat zwei Kinder. Privat engagiert er sich ehrenamtlich als Vereinsjugendmanager in seinem Heimatverein.

Als Schutzmann vor Ort kümmert sich der Polizeihauptkommissar im Wesentlichen um die Anliegen der Bürger. Durch die täglichen Begegnungen auf der Straße, die Vernetzungen zu örtlichen Vereinen und Institutionen wie Schulen sowie die Teilnahme an lokalen Veranstaltungen ist er ein wichtiges Bindeglied zwischen der Bevölkerung und der Polizei.

Zudem ist er in vielen Bereichen der Prävention beratend tätig oder vermittelt spezielle Hilfsangebote. Es ist außerdem beabsichtigt, in Zukunft auch Bürgersprechstunden in den jeweiligen Kommunen anzubieten.

Bis dahin ist er Montags bis Freitags von 08-15 Uhr unter Tel: 07071/9656-314 oder per

E-Mail über pst.dieburg.svo.ppsh@polizei.hessen.de für die Bürger aus Groß-Umstadt und Groß-Zimmern erreichbar.

Groß-Zimmern hat sich bereits per Beschluss für das Kommunalprogramm Sicherheitssiegel (KOMPASS) des Hessischen Innenministeriums beworben und auch in Groß-Umstadt wird das Programm aufgrund des Interesses zeitnah vorgestellt.

Ziel von KOMPASS ist es, passgenaue Lösungen für örtliche Probleme zu entwickeln und die Sicherheitsarchitektur in den Kommunen gemeinsam mit der Polizei individuell weiterzuentwickeln, um das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung weiter zu stärken.

Ein Schutzmann vor Ort ist dafür ein wichtiger Baustein.

Groß-Gerau

Lebensmittelmarkt brennt – Ermittler gehen von technischer Ursache aus

Rüsselsheim (ots) – Nach dem Brand eines Lebensmittelmarkts in Königstädten am Samstagabend 02.07.2022 bei dem nach derzeitigen Schätzungen ein Schaden von mehreren Millionen Euro entstand, haben Brandexperten des Hessischen Landeskriminalamts und Brandermittler der Rüsselsheimer Kriminalpolizei am heutigen Tage den Brandort untersucht.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand brach das Feuer im Bereich der Kühlaggregate im Lager des Marktes aus und breitete sich anschließend aus. Hinweise auf vorsätzliche oder fahrlässige Brandlegung liegen nicht vor. Die Ermittler gehen von einer technischen Ursache für den Brand aus.

Odenwaldkreis

Nach tödlichem Unfall – Polizei sucht wichtige Zeugin

Erbach (ots) Nach einem Verkehrsunfall am Freitag 01.07.2022 gegen 17.00 Uhr, auf der B 47, bei dem eine 54-jährige Frau ums Leben kam, sucht die Polizei nun nach einer wichtigen Zeugin. Die Frau, die vermutlich ebenfalls mit einem Auto unterwegs war, hat den Unfall möglicherweise beobachtet und kann den Ordnungshütern wichtige Hinweise zur Klärung der Unfallursache geben.

Sie hielt an der Unfallstelle an und kümmerte sich anschließend um die Verletzten. Leider verließ die Unbekannte später den Unfallort, ohne der Polizei ihre Personalien zu hinterlassen.

Die wichtige Zeugin wird nun dringend gebeten, sich mit den Beamten der Polizeistation Erbach unter der Tel: 06062/9530 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person und Sachschaden

Reichelsheim/Ober-Ostern (ots) – Am Samstag 02.07.2022 ereignete sich gegen 16:00 Uhr auf der Kreisstraße 52 ein Verkehrsunfall mit 3 beteiligten Fahrzeugen. Ein 61-Jähriger Mannheimer fuhr mit seinem Motorrad aus Reichelsheim kommend in Richtung Weschnitz hinter dem PKW eines 21-jährigen Reichelsheimers her, welcher aufgrund eines entgegenkommenden Tiertransporters aus den Niederlanden stark abbremsen musste.

In der Folge fuhr der Motorradfahrer auf das vorausfahrende Fahrzeug auf, kam zu Sturz und verletzte sich hierbei schwer, während das entgegenkommende Fahrzeug seine Fahrt fortsetzte. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.

Während der 27-jährige Niederländer sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und Verkehrsunfallflucht verantworten muss, wurde der verunglückte Motorradfahrer mittels Rettungshubschrauber in eine umliegende Klinik verbracht.

Senior aus brennender Wohnung gerettet

Höchst (ots) – Am frühen Sonntagmorgen 03.07.2022 musste ein 94-jähriger Wohnungsinhaber in Höchst aus seiner brennenden Wohnung in einem Wohn- und Geschäftshaus gerettet werden. Um kurz vor 03:00 Uhr wurde die Polizei in Höchst über das Feuer informiert. Sofort wurden über die Rettungsleitstelle Feuerwehr und Rettungsdienst alarmiert und eine Streife entsandt.

Die Streife traf schon kurz darauf am Einsatzort ein, verschaffte sich gewaltsam Zutritt zur der betroffenen Wohnung im 1. Obergeschoss und rettet den Senior. Der 94-jährige wurde mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation und leichten Brandverletzung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Auch sein Retter zog sich Schürfwunden zu und wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt.

Vom Brand betroffen waren neben der Wohnung des Rentners ein dahinter befindlicher Anbau und eine darunterliegende Werkstatt. Vorsorgliche wurden auch die Bewohner aus den Wohnungen der benachbarten Gebäudeteile evakuiert. Sie können nach Abschluss der Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die eingesetzten Feuerwehren aus Höchst und allen Gemeindeteilen, unterstützt durch die Feuerwehr Breuberg Ortsteil Sandbach und dem Drehleiterfahrzeug aus Groß-Umstadt, sowie der FW Erbach mit weiteren Atemschutzgeräten, konnten den Brand mittlerweile unter Kontrolle bringen.

Bislang gab es keine weiteren Verletzten. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe aufgenommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte ein elektrisches Gerät den Brand verursacht haben. Zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Betrunken am Steuer

Höchst (ots) – Einen 52-jährigen Autofahrer stoppten Beamte der Polizeistation Höchst am Sonntagabend (03.07.), gegen 21.00 Uhr, in der Otto-Hahn-Straße. Rasch fiel den Ordnungshütern auf, dass der Wagenlenker offenbar unter dem Einfluss von Alkohol am Straßenverkehr teilnahm.

Ein Atemalkoholtest zeigte anschließend 1,78 Promille an. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Südhessen

Insgesamt 18 Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt

Südhessen (ots) – Im Rahmen eines gemeinsamen Einsatzes der Staatsanwaltschaft Darmstadt, der BAO FOKUS des Hessischen Landeskriminalamts sowie des Polizeipräsidiums Südhessen haben Einsatzkräfte der Polizei in der 25. Kalenderwoche Durchsuchungsbeschlüsse in den Landkreisen Bergstraße, Groß-Gerau, Darmstadt-Dieburg und im Odenwaldkreis vollstreckt.

Die Schwerpunktaktion war Teil der Ermittlungen der BAO FOKUS, die im Bereich der Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen sowie der Kinder- und Jugendpornografie tätig ist. An mehreren Einsatztagen waren hier knapp 70 Einsatzkräfte der Polizei beteiligt.

Unter der Gesamtleitung des Hessischen Landeskriminalamtes durchsuchten die südhessischen Ermittlerinnen und Ermittler bei 18 Tatverdächtigen im Alter von 16-78 Jahren. Hierbei stellten sie zahlreiche Beweismittel sicher, insbesondere in Form von Speichermedien mit einschlägigen Foto- und Videoaufnahmen. Darunter befanden sich sechs PCs, 15 Notebooks/Laptops, 28 Mobiltelefone/Smartphones, 4 Tablets, 94 Festplatten/externe Festplatten, 4 Speicherkarten, 129 USB-Sticks sowie 5 Spielekonsolen.

Bei der Durchsuchung des Anwesens eines 43-Jährigen aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg entdeckten die Einsatzkräfte einen Serverschrank, der mit einem weiteren Server einen Massenspeicher bildete. Insgesamt 288 Terabyte an Daten auf 72 Festplatten wurden beschlagnahmt und bedürfen jetzt der Auswertung durch die Fachleute.

Darüber hinaus stießen die Polizistinnen und Polizisten bei den Einsatzmaßnahmen auch auf Zufallsfunde, wie u.a. Kleinstmengen Rauschgift oder einen unterschlagenen Laptop, was die Einleitung entsprechend neuer Verfahren nach sich zog.

Die BAO FOKUS (Besondere Aufbauorganisation für fallübergreifende Organisationsstruktur gegen Kinderpornographie und sexuellen Missbrauch von Kindern) hat aufgrund steigender Fallzahlen in diesem Bereich bereits im Oktober 2020 ihre Arbeit aufgenommen. Hessenweit verfolgen über 195 Ermittlerinnen und Ermittler in der BAO FOKUS gezielt Sexualverbrechen an Schutzbefohlenen. Zur Verfolgung hessischer Sexualstraftäter setzt die BAO auch Zielfahnder ein. Organisatorisch ist sie im Hessischen Landeskriminalamt angesiedelt. Von dort aus wird die landesweite Koordination der Einsatzmaßnahmen der insgesamt sieben Regionalabschnitte, ansässig in den Flächenpräsidien, gewährleistet.

Wie auch in den vorliegenden Fällen beteiligen sich oftmals Kinder und Jugendliche an der Verbreitung entsprechender Darstellungen, wenn sie die Daten unreflektiert weiterleiten. Dabei ist ihnen teils nicht bewusst, dass sie sich damit strafbar machen und hinter einem im Chat verbreiteten Video ein realer sexueller Kindesmissbrauch stehen könnte.

