Körperverletzung im Bademaxx

Speyer (ots) – Am Sonntag 03.07.2022 gegen 18:30 Uhr, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen 3 jugendlichen Männern im Bademaxx. Der 14-jährige Geschädigte ist von 2 Tätern mit den Fäusten ins Gesicht und auf den Hinterkopf geschlagen worden. Sicherheitsdienst und Bademeister haben die Jugendlichen voneinander getrennt.

Der 14-Jährige erstattete im Nachhinein zusammen mit seinem Vater Anzeige bei der Polizei. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Zeugen, die Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer

unter 06232/137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit Radfahrer

Speyer (ots) – Am Sonntag 03.07.2022 um 11:55 Uhr ereignete sich in der Franz-Kirrmeier-Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrgast eines Taxis die Tür zum Radweg hin öffnete, dabei aber den vorbeifahrenden Radfahrer übersah.

Es kam zur Kollision, wodurch der Radfahrer stürzte und sich leicht verletzte. Eine Behandlung durch den Rettungsdienst war aber nicht notwendig.

Diebstahl einer Kasse

Speyer (ots) – Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Sonntagabend 03.07.2022 gegen 23:30 Uhr in einem unbeobachteten Moment die Kellnerbörse und die Kasse eines Verkaufsstands auf der Bierbörse. Der Inhaber befand sich gerade hinter dem Verkaufsstand.

Zeugen, die Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Diebstahl von Fahne

Speyer (ots) – Beamte der Polizeiinspektion Speyer stellten am Sonntag 03.07.2022 einen umgelegten Fahnenmast in der Maximilianstraße fest. Die ursprünglich daran befestigte Fahne in den Farben der Stadt (rot/weiß) war entwendet. In der Gilgenstraße haben vermutlich dieselben Diebe versucht, ebenfalls einen Fahnenmast umzulegen.

Wie in der Maximilianstraße waren auch hier die Befestigungskeile entfernt worden. Die Fahne war aber noch vorhanden. Die Standsicherheit des Mastes wurde durch die Feuerwehr wiederhergestellt.

Zeugen, die Angaben zu den Vorfällen in der Maximilianstraße und der Gilgenstraße machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter

Tel: 06232/137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.