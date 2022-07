Randalierer im Fitnessstudio

Mainz-Neustadt (ots) – Für einen Polizeieinsatz in einem Mainzer Fitnessstudio sorgte am vergangenen Freitagabend 01.07.2022 ein 20-jähriger Besucher. Gegen 22:15 Uhr wurde der Polizei ein randalierender Besucher im Fitnesscenter in der Bonifaziusstraße in Mainz gemeldet, der mit anderen Mitgliedern in Streit geraten war.

Trotz ausgesprochenem Hausverbot durch den Betreiber des Fitnessstudios und deutlicher Ansprache der eingesetzten Polizisten, sah der 21-jährige Sportler keinen Grund sein Training abzubrechen und das Gebäude zu verlassen.

Aufgrund des zunehmend aggressiven Verhalten des Mannes, sollten ihm Handschellen angelegt und er aus dem Fitnessstudio begleitet werden.

Gegen die Maßnahmen der Polizisten leistete der Mann enormen Widerstand, sodass er zu Boden gebracht werden musste. Anstelle sich zu beruhigen, schlug der 21-Jährige mehrfach seinen Kopf auf den Boden, wodurch er sich selbst an der Stirn verletzte.

Auch der Einsatz des Taser führte zunächst nicht dazu, dass der Beschuldigte sich beruhigte. Erst als die letzten Kräfte des Sportlers schwanden, konnte er fixiert und einer notdürftigen medizinischen Behandlung zugeführt werden.

Im Laufe der Maßnahme stellte sich heraus, dass der Beschuldigte vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Für den jungen Mann endete der Abend in einer Gewahrsamszelle der Polizei. Er muss sich nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, sowie wegen Hausfriedensbruch verantworten.

Betrunken Unfälle verursacht

Mainz-Hechtsheim/Saarstraße (ots) – Gleich 2 Verkehrsunfälle in Folge versursachte am Sonntag 03.07.2022 ein 21-jähriger Mann aus Heidelberg.

Gegen 04:00 Uhr befuhr der junge Mann die Konrad-Adenauer-Straße in Richtung der Römerstraße in Mainz. An einer dortigen Engstelle kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Metallpfosten. Trotz Beschädigungen am Metallpfosten und am eigenen PKW, setzte der 21-Jährige seine Fahrt fort. Am Unfallort verlor der Unfallflüchtige vereinzelte Fahrzeugteile, die darauf schließen ließen, dass es sich bei seinem Fahrzeug um einen roten Mazda handelte.

Knapp 1,5 Stunden später wurde ein Verkehrsunfall in der Saarstraße in Mainz gemeldet, bei dem mehrere Warnbarken beschädigt wurden. Bei der Unfallaufnahme fanden die Polizisten einen roten Mazda vor, der dank der verlorenen Fahrzeugteile als Unfallfahrzeug des vorangegangenen Verkehrsunfalls identifiziert werden konnte. Dank eines Totalschadens am PKW, war eine Weiterfahrt für den 21-Jährigen dieses Mal nicht möglich und die hinzugerufenen Polizisten konnten den Unfallverursacher an der Unfallstelle antreffen.

Bereits zu Beginn der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der Fahrer nicht ganz nüchtern war. Die Polizeibeamten führten eine Atemalkoholkontrolle durch, die das Fahrverhalten des jungen Mannes begründen könnten:

Der Test ergab einen Wert von über 1 Promille. Außerdem stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe, sowie eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs nach § 315c StGB und Fahren ohne Fahrerlaubnis nach §21 StVG.

Mainz-Bingen

Ungebremst ins Stauende

Heidesheim (ots) – Am Montag 04.07.2022 gegen 13.37 Uhr kam es auf der BAB 60 in Fahrtrichtung Bingen kurz vor der Anschlussstelle Bingen Ost zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten, männlichen Person. Nach Zeugenangaben überholte der 37-jährige Fahrer eines Kleintransporters mit Hohe Geschwindigkeit auf dem linken Fahrstreifen, obwohl sich auf dem rechten Fahrstreifen bereits ein Stau gebildet hatte.

Als der Fahrer bemerkte, dass auch im linken Fahrstreifen die Fahrzeuge zum Stillstand kamen, zog er aus unbekannten Gründen stark nach rechts. Hier kam es zu einer fast ungebremsten Kollision zwischen seinem Fahrzeug und einem dort stehenden Sattelzug. Am Kühlauflieger und am Kleintransporter entstand erheblich Sachschaden. Der Fahrer des Kleintransporter wurde in seinem Fahrerhaus eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mittels schweren Geräts geborgen werden, um anschließend medizinisch versorgt werden zu können.

Mit einem Ableben ist nicht zu rechnen. Aufgrund der Bergungsmaßnahmen musste die BAB60 für 1,5 Stunden voll gesperrt werden und der Verkehr zeitweise an der Anschlussstelle Ingelheim-West abgeleitet werden. Es entstand ein Rückstau über 6km Länge. Insgesamt waren mehr als 30 Einsatzkräfte seitens der Polizei und Feuerwehr (Stadt Ingelheim + Boehringer) zur Einsatzbewältigung vor Ort.

Quelle: Polizeiautobahnstation Heidesheim

Unfall unter Alkohol- und Drogeneinwirkung

Weiler und Bingen-Bingerbrück (ots) – 03.07.2022, 18:10 Uhr – Ein Fahrzeugführer befuhr mit seinem PKW die L214 in Weiler in Fahrtrichtung Waldalgesheim. Aufgrund zu geringen Seitenabstandes, infolge Alkoholgenusses und dem Einfluss berauschender Mittel, touchierte das Fahrzeug im Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellten PKW.

Im weiteren Verlauf drehte der Verursacher sein Fahrzeug und befuhr die L214 in entgegengesetzte Fahrtrichtung in Richtung Bingen. Kurz vor Ortseingang Bingerbrück überfuhr er die Mittellinie der Fahrbahn und geriet auf die Gegenfahrspur. Hierbei gefährdete er einen entgegenkommenden PKW Fahrer, welcher nur durch Ausweichen einen Zusammenstoß beider Fahrzeuge verhindern konnte.

Durch das Ausweichmanöver touchierte dieser PKW mit dem Fahrzeugreifen den neben der Fahrbahn befindlichen Bordstein, sodass der Reifen beschädigt wurde. Das Verursacherfahrzeug konnte dann in der Stromberger Straße angehalten einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Hierbei wurde bei dem Fahrer deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt. Die Durchführung eines freiwilligen Atemalkoholtests ergab einen Wert von 2,32 Promille. Am Fahrzeug konnten korrespondierende, frische Unfallschäden festgestellt werden.

Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf die Stoffgruppe Amphetamin. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt.

E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Münster-Sarsheim, Rheinstraße (ots) – 03.07.2022, 12.05 Uhr – Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurden 2 E-Scooter angehalten und kontrolliert. Dabei stelle sich heraus, dass für die Scooter kein erforderlicher Versicherungsschutz bestand. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Unfallflucht

Bingen, Im Mittelpfad (ots) – 02.07.2022, 19:00 Uhr bis 03.07.2022, 06:00 Uhr – Ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigte einen ordnungsgemäß geparkten PKW Audi mit GG-Kennzeichen. Der Verursacher entfernet sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise bitte an die Polizei Bingen, 06721/905-0.