Verkehrsunfall zwischen PKW und Fahrradfahrer

Worms, Gaustraße (ots) – Am Montag 04.07.2022 kommt es am Kreisverkehr Gaustraße/Von-Steuben-Straße (dortige L439) zu einem Verkehrsunfall zwischen Fahrradfahrer und PKW. Der Fahrradfahrer befuhr gegen 13:00 Uhr ordnungsgemäß den Fahrradüberweg, als er von dem heranfahrenden PKW übersehen wird und es zum Zusammenstoß zwischen beiden Verkehrsteilnehmer kommt.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme kann bei dem 55 Jährigen PKW-Fahrer deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 2,23 Promille. Der Fahrradfahrer wird durch den Unfall leicht verletzt und vorsorglich ins Klinikum nach Worms verbracht.

Dem betrunkenen PKW-Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Zudem erfolgt eine Mitteilung an die Führerscheinstelle, da begründete Zweifel daran bestehen, ob der 55-Jährige charakterlich geeignet zum Führen eines Kraftfahrzeugs ist.

Kreis Alzey-Worms

Zeugenaufruf nach Sachbeschädigungen

Mörstadt (ots) – In der Zeit von Samstag 02.07.2022 bis Sonntag 03.07.2022, kam es im Bereich der Borngasse und Wooggasse in Mörstadt zu mehreren Sachbeschädigungen durch Graffiti. Durch bislang unbekannte Täter wurden unter anderem die Fragmente “187 Straßenbande” und “1. FCK” an Hauswände, Straßenschilder und Stromkästen gesprüht.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241-8520 in Verbindung zu setzen. Weiterhin werden weitere Geschädigte gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Worms zu melden.

Senior begeht Ladendiebstahl

Alzey (ots) – Ein 80-jähriger Senior aus Rheinhessen wollte am Freitag 01.07.2022 gegen 08:30 Uhr mehrere Lebensmittel im Wert von etwa 21 Euro aus dem Wöllsteiner Netto entwenden. Hierbei wurde er jedoch beobachtet.

Nach der Hinzuziehung einer Streife wurden die Personalien des Mannes erhoben und eine entsprechende Strafanzeige wegen des Ladendiebstahls gefertigt.

Einbruch in Gartengrundstück

Gau-Odernheim, OT Gau-Köngernheim (ots) – Freitag 01.07.2022, 23:00 Uhr bis Samstag 02.07.2022 12:48 Uhr – In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen bislang unbekannte Täter in ein Gartengrundstück in Gau-Köngernheim ein.

Aus dem Garten wurde ein Aufsitzrasenmäher entwendet. Da bislang keine Täterhinweise vorliegen, bittet die Polizei Alzey unter 06731-9110 um mögliche Hinweise.