PKW vollständig ausgebrannt

Lingenfeld (ots) – Ein 53-jähriger Autofahrer fuhr am Montag 04.07.2022 mit seinem PKW von Westheim in Richtung Lingenfeld. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes begann der PKW plötzlich in der Kirchstraße zu qualmen. Der Fahrer konnte aus dem PKW aussteigen.

Das Fahrzeug begann zu brennen und stand innerhalb von wenigen Minuten in Vollbrand. Ein Übergreifen auf ein Wohnhaus konnte durch Löscharbeiten der Feuerwehr verhindert werden. Durch die Hitzentwicklung ging ein Fenster am Wohnhaus zu Bruch. Ein Personenschaden entstand glücklicherweise nicht.

Dachhaie unterwegs

Bellheim (ots) – Sie haben an Ihrem Dach einen vermeintlichen Schaden entdeckt, den sie sofort reparieren wollen? Angebliche Dachdecker, die es auf Ihr Geld abgesehen haben, drängen Sie sich ihren Opfern geradezu auf, versprechen eine kostengünstige “Reparatur” und verlangen am Ende einen ungerechtfertigten, völlig überzogenen Lohn für ihre “Dienstleistung”.

Die Polizei warnt vor diesen Betrügern, sogenannten “Dachhaien”. Gestern versuchten solche Dachhaie in der Hinteren Straße in Bellheim ihre Masche anzuwenden. Die Betrüger boten ihrem 63-jährigen Opfer an, die Regenrinne des Hauses für 150 Euro pro Meter zu sanieren. Damit Einverstanden tauschten die Handwerker 10 laufende Meter Dachrinne und verlangten dafür 5.000 Euro.

Als der Geschädigte auch keine Rechnung bekam, wurde er misstrauisch und verständigte im Nachgang die Polizei. Sollten auch Sie unerwartet “Besuch” von derartigen Handwerkern erhalten, informieren Sie sofort die Polizei. Unter der Notrufnummer 110 sind wir rund um die Uhr für Sie da. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Pedelecs im Wert von 8200 Euro gestohlen

Rülzheim (ots) – Im Zeitraum von Freitag auf Sonntag (01.07.-03.07.2022) entwendete ein bislang unbekannter Dieb in der Römerstraße in Rülzheim insgesamt drei Pedelecs im Gesamtwert von 8.200 Euro.

Dazu betrat er zwei Wohnanwesen und durchtrennte die Schlösser der teilweise gesicherten Fahrräder. Sachdienliche Hinweise zu der Tat bzw. den Tätern nimmt die Polizei Germersheim unter Telefon 07274-9580 oder per Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.