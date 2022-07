Frankfurt-Ostend: Unfallflucht nach Zusammenstoß mit Straßenbahn und geparktem Auto

Frankfurt (ots) – (la) Heute Morgen (04. Juli 2022) kam es gegen 00:20 Uhr zu

einer Unfallflucht, nachdem ein Auto zunächst eine Straßenbahn touchierte und

dann gegen ein geparktes Auto fuhr. Der 19-jährige führerscheinlose Fahrer fuhr

mit einem geliehenen Auto auf der Wittelsbacherallee. Als er an einer

Straßenbahn vorbeifuhr streifte er diese an der rechten Seite. Danach fuhr er

gegen ein geparktes Auto und kam einige Meter weiter zum Stehen. Der 19-Jährige

verließ zusammen mit seinen beiden Mitfahrern das Auto und die drei Männer

flüchteten in Richtung Habsburgerallee. Die Insassen der Straßenbahn blieben

unverletzt.

Frankfurt-Gallus: Fünf Autos beschädigt

Frankfurt (ots) – (la) Freitagnacht (01. Juli 2022) kam es gegen 23:30 Uhr zu

Sachbeschädigungen an fünf geparkten Autos. Ein 34-Jähriger und ein 39-Jähriger

zogen Freitagnacht, bewaffnet mit einer Metallstange und einer Sprungfeder,

durch die Mainzer Landstraße. Auf Ihrem Weg schlugen sie wahllos auf geparkte

Autos ein, beziehungsweise zerkratzen den Lack der Autos. Durch den dabei

entstandenen Lärm, wurden Zeugen auf das Duo aufmerksam, die den Notruf wählten.

Die Streife konnte die Beiden in der Ehingerstraße festnehmen und nahm sie für

weitere Maßnahmen mit auf die Polizeidienststelle. Bei einem Abgehen des Tatorts

konnten bislang fünf Autos festgestellt werden, die durch das Duo beschädigt

wurden.

Frankfurt – Höchst: Polizei nimmt aggressiven 47-Jährigen fest

Frankfurt (ots) – (dr) In der Nacht von Sonntag (03. Juli 2022) auf Montag fiel

ein 47 Jahre alter Mann in einem Krankenhaus durch sein aggressives Verhalten

auf und griff Polizeibeamte an. Der 47-Jährige kam in der Folge in

Polizeigewahrsam.

Eine Streife des 17. Reviers befand sich gegen 23.00 Uhr in anderer Sache in der

Zentralen Notaufnahme des Klinikums Frankfurt Höchst, als diese auf einen Mann

aufmerksam wurde, welcher über die Rettungswagenzufahrt in die Notaufnahme

stürmte und laut herumschrie.

Dort riss er dann mehrere Türen auf und äußerte lautstark, keine Luft zu

bekommen. Aufgrund eines möglichen, medizinischen Notfalls folgten die Beamten

dem Mann bis in ein Behandlungszimmer, das dieser unberechtigt betreten hatte.

Noch bevor sie dessen Anliegen erfragen konnten, griff der Mann sie unvermittelt

mit Faustschlägen an. Bei dem Versuch, ihn festzunehmen, trat und schlug er

weiter nach den Beamten und zerrte außerdem an den Schutzwesten. Weiter

versuchte er mehrfach in deren Arme und Hände zu beißen. Einer Beamtin verdrehte

er dabei das Handgelenk. Erst mit weiterer Unterstützung gelang es, den

aggressiven Mann unter Kontrolle zu bringen, wobei er wiederholt versuchte, die

eingesetzten Beamten zu treten und zu beißen.

Im weiteren Verlauf konnte in Erfahrung gebracht werden, dass der Mann im Laufe

des Tages bereits mehrfach beim Bereitschaftsdienst des Klinikums vorstellig

geworden war und angegeben hatte, etwas im Hals stecken zu haben. Es konnte

jedoch nichts festgestellt werden, sodass der dann verbal ausfällige und nicht

gehen wollende Mann vom Sicherheitspersonal vor die Tür begleitet werden musste.

In der Folge nahmen die Polizeibeamten den 47 Jahre alten Mann, der ankündigte

zurückzukommen, zur Durchsetzung eines Platzverweises in Gewahrsam.

Drei Polizeibeamte wurden verletzt, von denen eine Beamtin ihren Dienst nicht

fortsetzen konnte.