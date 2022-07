Cappel: Polizeieinsatz nach Streitigkeiten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Gegen 14:50 Uhr kam es heute (04.07.2022) zu einem Polizeieinsatz in der Marburger Straße. Laut Zeugen hatte eine männliche Person im Rahmen von Streitigkeiten eine Waffe gezogen. Polizisten aus Marburg und der Bereitschaftspolizei kamen zum Einsatz. Gegen 15:45 Uhr konnte der aus dem Landkreis Marburg stammende Mann festgenommen werden. Die Beamten stellten eine Schreckschuss-Pistole sicher. Während des Einsatzes war die Marburger Straße gesperrt.

Die Ermittlungen zum Hintergrund der Streitigkeiten dauern an.

Gladenbach: Bilanz zum Kirschenmarkt

Ein knappes Dutzend Strafanzeigen im Zusammenhang mit dem Kirschenmarkt liegen der Polizei bislang vor, nachdem die Veranstaltung am vergangenen Wochenende stattfand. Zu dem aus polizeilicher Sicht „relativ guten Verlauf“ trugen laut dem Leiter der zuständigen Polizeistation Biedenkopf, Rainer Höhn, vor allem die Polizeipräsenz und die Sperrzeitverkürzung bei. Bei den bekannten Straftaten handelt es sich hauptsächlich um körperliche Auseinandersetzungen.

Marburg: Bretter verloren

Zwei Autofahrer meldeten sich am Samstag, 2. Juli, bei der Polizei, nachdem sie auf der B3 Richtung Cölbe gegen 17.45 Uhr auf der linken Spur über ein Holzbrett gefahren waren. An einem Auto war ein platter Reifen die Folge, ob an dem zweiten Fahrzeug ebenfalls ein Schaden entstand, ist noch nicht bekannt. Eine Polizeistreife räumte anschließend etwa zwei Kilometer von der Abfahrt Marburg Süd die zwei große Holzbretter von der Fahrbahn. Ersten Erkenntnissen zufolge stammen diese möglicher Weise von einem Gespann, dessen Anhänger mit mehreren losen Brettern beladen war und kurzfristig auf dem Standstreifen stand. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise: Wer hat das Verlieren der Ladung beobachtet und kann Angaben zum Verantwortlichen machen? Wem ist das Gespann auf dem Standstreifen aufgefallen? Wer kann diesbezüglich Angaben zum Fahrzeugtyp oder den Kennzeichen machen? Hinweise an die Telefonnummer 06421/4060.

Marburg: Navi gegen Messer „getauscht“

Vermutlich ungeplant „tauschte“ ein Dieb sein Einhandmesser gegen ein mobiles Navigationssystem ein, das er aus einem geparkten Mercedes in der Ernst-Giller-Straße entwendete. Zwischen 15 Uhr am Freitag, 1. Juli, und 0.30 Uhr am Montag schlug er eine Autoscheibe ein und nahm das im Fußraum liegende Navi an sich. Als die Besitzer den Diebstahl bemerkten, stellten sie zudem das nicht ihnen gehörende Messer auf dem Autositz fest. Das Navi hatte einen Wert von etwa 30 Euro, der entstandene Schaden dürfte etwa 200 Euro hoch sein. Die Kripo in Marburg bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Gladenbach: Musikbox entwendet

Aus einem geparkten roten Sprinter entwendeten Unbekannte am Sonntag, 3. Juli, eine Musikbox im Wert von etwa 300 Euro. Dafür schlugen sie zunächst eine Scheibe ein und verursachten damit noch einen Schaden von etwa 150 Euro. Ein Passant bemerkte das beschädigte Fahrzeug in der Ferdinand-Köhler-Straße gegen 21.05 Uhr und informierte die Polizei. Diese bittet um Zeugenhinweise an die Telefonnummer 06461/92950.

Stadtallendorf: Batterien entwendet

Zwei LKW-Batterien, die für den Betrieb von leuchtenden Warnbaken genutzt wurden, entwendeten Unbekannte zwischen 17 Uhr am Freitag, 1. Juli, und 22 Uhr am Samstag an der Kreuzung B454/ Niederrheinische Straße. Die Batterien haben einen Wert von etwa 400 Euro. Die Polizei in Stadtallendorf bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06428/93050).

Stadtallendorf: Außenspiegel beschädigt

Wegen einer Sachbeschädigung am Außenspiegel eines grauen Octavia ermittelt die Polizei in Stadtallendorf und bittet um Hinweise. Der etwa 100 Euro hohe Schaden am geparkten Skoda entstand in der Nacht auf Samstag, 2. Juli, zwischen 21 und 6.10 Uhr in der Schillerstraße. Wer sachdienliche Hinweise hierzu geben kann, wendet sich bitte unter der Telefonnummer 06428/93050 an die Polizei.

Stadtallendorf: Unfall im Kreisverkehr

Durch eine Kollision mit einem in den Kreisverkehr einfahrenden Seat stürzte am Samstag, 2. Juli, ein 80-jähriger Rollerfahrer aus Stadtallendorf und verletzte sich dabei leicht. Gegen 11.10 Uhr fuhr die 49-jährige Stadtallendörferin in den Kreisverkehr in der Straße des 17. Juni ein und übersah offenbar dabei das Kleinkraftrad. Eine RTW-Besatzung begutachtete die leichten Verletzungen und entließ den Mann anschließend vor Ort. An seinem Roller entstanden etwa 400 Euro hohe Schäden, am Seat waren es etwa 1500 Euro. Die Fahrerin blieb unverletzt.

Marburg: Außenspiegel vom Mercedes beschädigt

Etwa 500 Euro hoch ist der Schaden an einem linken Außenspiegel eines schwarzen Mercedes, der zwischen 17 Uhr am Freitag, 24. Juni, und 10 Uhr am Samstag, 25. Juni, in der Friedrich-Ebert-Straße parkte. Der vermutlich durch einen Unfall entstandene Schaden beträgt etwa 500 Euro, der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Die Marburger Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Clio touchiert

Vermutlich auf dem Edeka-Parkplatz in der Alte Kasseler Straße entstanden die rund 1.000 Euro hohen Schäden an einem Renault. Der schwarze Clio stand dort zwischen Dienstag, 26. Juni, 16 Uhr und Mittwoch, 29. Juni, 13 Uhr. Der Halter stellte im Nachgang Kratzer und Dellen am hinteren linken Kotflügel fest. Ein Verursacher ist bislang nicht bekannt, die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg/ Weimar: Mazda touchiert

Mehrere Lackschäden und eine Delle stellte die Halterin eines roten Mazda fest, nachdem sie am Donnerstag, 30. Juni, vom Einkaufen zurückkehrte. Der Verursacher kümmerte sich nicht um die Unfallfolgen, sondern entfernte sich unerlaubt. Wo genau die 1.000 Euro hohen Schäden entstanden, steht bislang nicht fest. In Frage kommen die Parkplätze beim Bäcker in der Gisselberger Straße in Marburg, sowie die beim Aldi und der Sparkasse in Niederweimar. Die Unfallzeit lag zwischen 15 und 16.30 Uhr. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Geldbörse gestohlen – Bundespolizei sucht Zeugen

Marburg (ots) – Opfer eines Diebstahls wurde ein 23-jähriger Mann aus Marburg am

30.6. gegen 12:50 Uhr. Der junge Mann gab an, in der Zeit von 12:50 Uhr – 13:20

Uhr gemeinsam mit seiner Freundin im Bahnhof Marburg auf Gleis 5/8 auf den Zug

nach Kassel gewartet zu haben. Als er schließlich in den Zug nach Kassel

einsteigen wollte, bemerkte er den Verlust seiner Geldbörse. Den Diebstahl gab

der 23-Jährige einen Tag später im Bundespolizeirevier Gießen zur Anzeige.

In der Geldbörse befanden sich neben seinen Personaldokumenten 50 Euro Bargeld.

Der entstandene Schaden wird auf 250 Euro geschätzt. Die Bundespolizeiinspektion

Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer Angaben zu dem Fall oder Täter machen kann, wird gebeten, sich bei der

Bundespolizeiinspektion Kassel unter der Tel.-Nr. 0561-816160 oder über

www.bundespolizei.de zu melden.

Erst bedroht und anschließend bespuckt – Mann mit Messer festgenommen

Marburg (ots) – Für mächtig Ärger sorgte ein 20-jähriger Mann vorgestern Mittag

(2.7./11:45 Uhr) im Regionalexpress (Zugnummer: 4157) auf der Fahrt von Kassel

in Richtung Frankfurt a.M. Der Wohnsitzlose geriet mit einer Frauengruppe

aneinander, die auf der Zugfahrt im Rahmen eines Junggesellinnenabschieds laut

Musik hörte. Durch die Musik fühlte sich der junge Mann so gestört, dass er die

Gruppe aufforderte, die Musik abzustellen. Da die Gruppe die Aufforderung seiner

Meinung nach nicht zu ernst nahm, zückte er plötzlich ein Einhandmesser und

bedrohte die Frauen. Eine der Frauen begab sich umgehend zum Zugbegleitpersonal,

um den Vorfall zu melden. In der Zwischenzeit steckte der Mann das Messer wieder

weg. Nachdem der Mann von einer Zugbegleiterin auf den Vorfall angesprochen

wurde, spuckte er der zuvor zur Hilfe geeilten Frau in das Gesicht. Daraufhin

verständigte die Zugbegleiterin die Notfallleitstelle, die umgehend die

Bundespolizeiinspektion Kassel informierte. Parallel wurde die Polizeistation

Marburg in Kenntnis gesetzt.

Bei Halt in Marburg festgenommen

Nachdem der Zug im Bahnhof Marburg ankam, wurde der junge Mann von einer Streife

der Polizeistation Marburg in Empfang genommen. Kurz vor der Festnahme versuchte

er, das Messer zu entsorgen. Er wurde jedoch durch einen Zeugen dabei

beobachtet. Das Messer konnte durch die Polizeistreife sichergestellt werden.

Anschließend wurde der Mann zuständigkeitshalber an eine Streife des

Bundespolizeireviers Gießen übergeben. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat

die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren u.a. wegen Bedrohung und

Körperverletzung eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam der

junge Mann wieder frei.