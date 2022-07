Diebstahl von Baustelle; ca. 100.000 EUR Schaden

Eschwege (ots)

Zwischen dem gestrigen Sonntagabend, 18:00 Uhr und heute Morgen, 05.00 Uhr haben unbekannte Diebe auf der Autobahnbaustelle des „Tunnel Boyneburg“ in der Gemarkung von Wichmannshausen Diebstähle mit einer Schadenssumme von ca. 100.000 EUR begangen. Nachdem die Täter sich durch Öffnen der Bauzäune Zugang zur Tunnel-Baustelle verschafft haben, wurde ca. 500 Liter Dieselkraftstoff aus zwei Fahrzeugen abgezapft.

12 Tonnen Stromkabel entwendet

Im Tunnel wurde der Stromverteilerkasten aufgehebelt und die laufende Stromverteilung gekappt. Im Anschluss wurden 2100 Meter der verlegten Stromkabel, die ein Gesamtgewicht von 12 Tonnen haben, aus beiden Tunnelröhren abgebaut, zerlegt und entwendet. Des Weiteren wurde ein Vorhängeschloss eines Baucontainers gewaltsam geöffnet und aus diesem mehrere Elektrowerkzeuge gestohlen.

Hinweise an die Polizei in Sontra unter 05653/97660.

Unfall beim Ausparken

Um 13:30 Uhr beabsichtigte gestern Mittag eine 39-Jährige aus Waldkappel mit ihrem Pkw in der Bismarckstraße in Eschwege auszuparken. Dabei beschädigte sie einen geparkten Pkw Ford Focus, wodurch ein Sachschaden von ca. 2000 EUR entstand.

Wildunfälle

Um 03:34 Uhr befuhr vergangene Nacht ein 20-Jähriger aus der Gemeinde Wehretal mit seinem Pkw die „Alte Mühlhäuser Landstraße“ aus Richtung Segelflugplatz Eschwege in Richtung Langenhain. Als plötzlich ein Reh die Straße kreuzte musste er stark abbremsen und kam dadurch mit dem Auto von der Fahrbahn nach links in den Graben ab. Der 20-Jährige erlitt leichte Verletzungen beim Aufprall. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Mit einem Rehbock kollidierte, um 03:36 Uhr, eine 53-jährige Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Wehretal, die auf der Reichensächser Straße in Richtung Hoheneiche unterwegs war. Kurz vor dem Ortseingang überquerte das Tier die Straße, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Der Rehbock wurde tödlich verletzt; am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR.

Um 03:00 Uhr kam es vergangene Nacht auf der L 3424 zwischen Langenhain und Eschwege zu einem Wildunfall mit einem Reh. Dieses wurde von dem Pkw eines 56-Jährigen aus der Gemeinde Wehretal erfasst und tödlich verletzt. Am Pkw entstand Sachschaden.

Alkoholisiert randaliert, dann Widerstand geleistet

Um 01:15 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass in Eltmannshausen in der Straße „Am Anger“ / Abteroder Straße ein 61-Jähriger herumschreit und Mülltonnen umwerfen würde. Der 61-Jährige wurde dann stark betrunken in einem Vorgarten angetroffen. Nachdem die Beamten ihm die Haustür aufgeschlossen hatten, wurde ihm aufgetragen, sich ab nun ruhig zu verhalten. Dies missfiel ihm offensichtlich, so dass er am Ende zur Ausnüchterung in das polizeiliche Gewahrsam gebracht werden sollte. Dabei kam es durch den 61-Jährigen zu erheblichen Widerstand; die Polizeibeamten blieben jedoch unverletzt. Der 61-Jährige trug einige Schürfwunden an der Hand davon. Nach Prüfung und Begutachtung der Haftfähigkeit und der Verletzungen durch einen Arzt wurde er in die Gewahrsamszelle eingeliefert.

Diebstahl von Gartenmöbeln

Zwischen dem 02.07.22, 17:00 Uhr und dem 04.07.22, 08:45 Uhr wurden in der Königsberger Straße in Eschwege von dem eingezäunten Freigelände eines Geschäftes eine Vielzahl von Gartenmöbeln entwendet. Hierzu wurden die Sicherungsketten des Zaunes vermutlich mittels eines Bolzenschneiders durchtrennt, um die Gartenmöbel (Tische, Stühle, Lounges) zu stehlen. Aufgrund der Menge muss davon ausgegangen werden, dass zum Abtransport ein größeres Fahrzeug (Lkw) genutzt wurde. Der Schaden wird mit ca. 5500 EUR angegeben. Um Hinweise bittet die Eschweger Polizei unter 05651/9250.

Polizei Sontra

Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Bei einer Verkehrskontrolle am gestrigen Sonntagabend wurde ein Pkw angehalten, der von einem 32-Jährigen aus Sontra gefahren wurde. Da dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, erwartet ihn eine entsprechende Verkehrsstrafanzeige. Zudem fuhr er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, eine geringe Menge Marihuana konnte ebenfalls aufgefunden und sichergestellt werden.

Polizei Hessisch Lichtenau

Körperverletzung – häusliche Gewalt

Die Polizei in Hessisch Lichtenau wurde gestern Abend alarmiert, nachdem es zwischen zwei Eheleuten zu einer Auseinandersetzung kam. Nach bisherigen Ermittlungen hatte ein 34-Jähriger den gemeinsamen Hund mittels eines Arbeitsschuhs geschlagen. Als die Ehefrau dazwischen ging, um das zu unterbinden, wurde sie ebenfalls mit dem Arbeitsschuh geschlagen. Gegen den 34-Jährigen wurde eine Wegweisungsverfügung ausgesprochen.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Am 03.07.22, um 07:20 Uhr, wurde ein 51-Jähriger aus Hessisch Lichtenau durch die Polizeistreife an seinem Wohnort überprüft, da er zuvor stark alkoholisiert mit dem Auto unterwegs gewesen sein soll. Bei Eintreffen der Polizei bestätigte sich der Eindruck, so dass eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der Führerschein wurde zudem sichergestellt.

Polizei Witzenhausen

Zusammenstoß beim Überholen

Um 09:26 Uhr befuhr heute Morgen ein 45-Jähriger aus Witzenhausen die B 27 in Richtung Bad Sooden-Allendorf. In der Gemarkung von Werleshausen setzte ein 38-Jähriger aus Könnern mit seinem Klein-Lkw (Kastenwagen) zum Überholen an. Als dieser auf Höhe des Pkws des 45-Jährigen war, beabsichtigte auch dieser zu überholen, übersah aber dabei den überholenden Pkw des 38-Jährigen, wodurch es zum seitlichen Zusammenstoß kam. Sachschaden: ca. 2000 EUR.

Johannisfest

Suizidversuch, Polizistin umgefahren

Um 00:51 Uhr kam es vergangene Nacht zu einem Vorfall, nachdem ein 24-Jähriger aus Eschwege auf dem Festplatz im Bereich der „Tränenbrücke“ Suizidabsichten ankündigte. Hierzu ritze er sich im Bereich der Hand. Bei Eintreffen der Polizeistreife flüchtete er dann auf einem Fahrrad und übersah die entgegenkommende zweite Polizeistreife (jeweils Fußstreifen). Der 24-Jährige fuhr gegen die Polizeibeamtin, beide kamen dadurch zu Fall. Die Polizeibeamtin verletzte sich am Knie und Arm und wurde zur Behandlung in das Krankenhaus gebracht. Ihren Dienst konnte sie dadurch nicht mehr fortsetzen. Der 24-Jährige wurde nach ambulanter Versorgung seiner Handverletzungen und Durchführung einer Blutentnahme in das ZPP in Eschwege gebracht und dort aufgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen ist nicht von einem absichtlichen Zufahren auf die Polizeistreife, sondern von einem Unfallgeschehen auszugehen

Körperverletzungen

Um 02:20 Uhr kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu einer Körperverletzung. Nach Angaben der 35-jährigen Geschädigten soll ihr im Gerangel eine unbekannte Person mit der Faust auf die linke Gesichtshälfte geschlagen haben. Bei der Person soll es sich um einen „Samuel“ handeln.

Ein 21-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf zeigt gestern Abend an, dass er am 03.07.22, um 01:30 Uhr, von einer Mitarbeiterin des Security-Dienstes so stark am Arm gezogen worden wäre, dass er auf dem Boden fiel und sich dadurch den Ellenbogen beim Aufprall brach.

Sexuelle Belästigung

Eine sexuelle Belästigung wird angezeigt, nachdem am 03.07.22, um 03:45 Uhr, im „Baumkreis“ ein männlicher Tatverdächtiger eine 17-Jährige aus Eschwege von hinten zwischen die Beine fasste und offenbar versuchte, diese umzuwerfen. Die 17-Jährige konnte dies verhindern und rannte davon. Von dem Tatverdächtigen ist nur bekannt, dass er zwischen 170 und 180 cm groß ist und ein gelbes T-Shirt trug.

Hinweise nimmt in allen Fällen die Polizei in Eschwege unter Tel.: 05651/9250 entgegen.