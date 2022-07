Homberg: Schwarzer Subaru vom Gelände eines Autohauses gestohlen

Diebstahl eines Pkw Tatzeit: 04.07.2022, 02:30 Uhr bis 03:40 Uhr Heute, in den frühen Morgenstunden, stahlen unbekannte Täter einen Pkw im Wert von 38.000,- Euro vom Gelände eines Autohauses in der Hersfelder Straße. Die Täter durchtrennten einen Zaun und gelangten anschließend auf einen Teil des Firmengeländes. Hier begaben sie sich zu einem abgestellten schwarzen Subaru Forester und öffneten diesen auf nicht bekannte Weise. Anschließend fuhren die Täter mit dem Subaru vom Gelände des Autohauses in Richtung B 323/ Autobahn A 7. Der gestohlene Subaru hat das amtliche Kennzeichen HR-UA 1313. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740

Frielendorf: Honda-Motorrad im Wert von 5.000,- Euro gestohlen

Diebstahl eines Motorrades Tatzeit: 02.07.2022, 00:30 Uhr bis 09:30 Uhr Ein Honda-Motorrad im Wert von 5.000,- Euro stahlen unbekannte Täter am Samstag von einem Grundstück in der Spieskappeler Straße. Die Täter begaben sich auf das Grundstück, hinter das Wohnhaus, wo das Motorrad abgestellt war. Anschließend stahlen sie das mit einem Lenkradschloss gesicherte Motorrad. Es handelt sich um eine schwarze Honda CB 1300 mit einem Topcase. Das amtliche Kennzeichen lautet HR-KA 41. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740

Borken: Oranges E-Lastenrad gestohlen

Diebstahl eines E-Lastenrades Tatzeit: 01.07.2022, 17:00 Uhr bis 02.07.2022, 10:00 Uhr Ein E-Lastenrad im Wert von über 5.000,- Euro stahlen unbekannte Täter aus einem Arbeitsraum einer Firma im Blumenweg. Die Täter begaben sich zu dem Firmengebäude und betraten einen unverschlossenen Arbeitsraum. Hier stahlen sie das dort abgestellte orange Lastenrad auf nicht bekannte Weise. Bei dem Rad handelt es sich um ein oranges Rad der Marke XCYC, Modell Pickup Allround Cargobike. Das Rad hat als Aufbau eine Aluminiumkiste. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740

Frielendorf: Unbekannte Täter versuchen Pkws zu stehlen

Versuchter Pkw-Diebstahl Tatzeit: 02.07.2022, 03:35 Uhr Am frühen Samstagmorgen versuchten unbekannte Täter zwei Pkws im Hanseweg zu stehlen. Die Täter begaben sich auf ein Privatgrundstück und gelangten dort in die vermutlich nicht verschlossenen Pkws. Hier versuchten sie die Pkw, einen Opel Insignia und einen Mazda, zu starten, indem sie an den Kabeln im Bereich des Zündschlosses manipulierten. Offensichtlich gelang es ihnen nicht, die Pkw zu starten. Die Täter flüchteten anschließend vom Tatort. Ein Zeuge hatte in der Nacht drei Personen beobachtet, welche in abgestellte Pkws geleuchtet hatten. An den Pkws entstanden jeweils 300,- Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740

Gudensberg: Zwei Schwerverletzte bei Fackelentzündung

Verpuffung bei Fackelentzündung – zwei Personen schwerverletzt Unfallzeit: Freitag, 01.07.2022, 20:24 Uhr Am Freitagabend erlitten zwei Männer aus Frielendorf Verbrennungen im Gesicht und dem Oberkörper, als sie bei einer Veranstaltung eine „Pellet-Fackel“ anzünden wollten und es dabei offensichtlich eine Verpuffung gab. Die beiden 69 und 78 Jahre alten Männer befanden sich in Gudensberg bei einem Treffen mit historischen Landwirtschaftlichen Fahrzeugen an der Fritzlarer Straße. Am Abend wollten sie eine sog. Pelletfackel anzünden, was offensichtlich nicht sogleich gelang. Nach derzeitigen Erkenntnissen wollten sie das Anzünden dann mit einem nicht bekannten Brandbeschleuniger unterstützen. Beim Einfüllen des Brandbeschleunigers gab es eine Stichflamme und eine Verpuffung. Hierdurch erlitten die beiden Männer Verbrennungen im Gesicht und am Oberkörper. Nach einer Erstbehandlung durch Rettungskräfte vor Ort, wurden die beiden Verletzten in Krankenhäuser nach Ludwigshafen und Kassel geflogen. Lebensgefahr besteht nicht. Die Ermittlungen zum Brandfall wurden von der Kriminalpolizei in Homberg übernommen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740

Zug überfährt Holzplatten

Borken (Schwalm-Eder-Kreis) (ots) – Wegen des Verdachts eines gefährlichen

Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt die Bundespolizei in Kassel seit

vergangenen Samstag (2.7.).

Bislang Unbekannte hatten auf der Bahnstrecke Gießen in Richtung Kassel,

zwischen Borken und Singlis, mehrere Holzplatten in beiden Richtungen auf die

Gleise gelegt.

Der Regionalexpress 4166 überfuhr gegen 23 Uhr die Hindernisse bei der Fahrt

nach Kassel mit einer Geschwindigkeit von rund 140 Stundenkilometern.

Verletzt wurde niemand.

Der Lokführer bemerkte zunächst nur einen Schlag. Er setze die Fahrt bis Wabern

fort. Hier kontrollierte der Bahnmitarbeiter den Zug. Beschädigungen konnte der

Lokführer nicht feststellen.

Zeugen gesucht!

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat ein Strafverfahren eingeleitet. Wer

Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561

81616 – 0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.