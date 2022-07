Korbach: Die Polizei-News

Edertal-Giflitz – Mehrere Hektar Feld abgebrannt, Brandursache wahrscheinlich technischer Defekt an Rundballenpresse

Am Montagnachmittag brannten mehrere Hektar Feld. Die Feuerwehren konnten ein Übergreifen auf einen nahegelegenen Solarpark verhindern. Personen wurden nicht verletzt.

Gegen 12.30 Uhr erhielt die Bad Wildunger Polizei die Meldung, dass es zu einem Flächenbrand an der Wildunger Straße bei Edertal-Giflitz in der Nähe eines Solarparks gekommen ist. Die Feuerwehren aus Edertal und Bad Wildungen konnten das Feuer ablöschen und damit ein Übergreifen auf den Solarpark verhindern. Zunächst hatte sich das Feuer auf einem bereits abgeernteten Acker entwickelt, von dort griff der Brand auf ein Feld mit Winterraps über. Insgesamt brannte eine Fläche von mindestens sechs Hektar. Den Sachschaden schätzten die Polizeibeamten auf über 10.000 Euro.

Nach ersten Ermittlungen wurde der Brand durch einen technischen Defekt oder eine Überhitzung einer Rundballenpresse verursacht. Die weiteren Ermittlungen werden bei der Kriminalpolizei Korbach geführt.

Frankenberg- Auto beschädigt, hoher Sachschaden

Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro verursachte ein Unbekannter in der Nacht von Sonntag auf Montag (4. Juli).

Er hatte einen in der Geismarer Straße parkenden, grauen BMW an der Beifahrerseite mit einem spitzen Gegenstand erheblich zerkratzt.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030.

Korbach – Pedelec aus Hausflur gestohlen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag entwendete ein Unbekannter ein Pedelec aus dem Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Strother Straße in Korbach.

Da das Bike zwar abgeschlossen aber nicht mit einem festen Gegenstand verbunden war, kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Täter das Bike mitsamt dem Schloss weggetragen und gestohlen hat. Es handelt sich um ein orangefarbenes Pedelec der Marke KTM, Typ Macina Race 592, im Wert von etwa 3.000 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.

Haina – Gitterboxen in Löhlbach und Dodenhausen gestohlen, Polizei bittet um Hinweise

Gleich mehrfach haben unbekannte Täter in den letzten Wochen Metall-Gitterboxen und Europaletten von Firmengeländen gestohlen. In einem Fall wurden verdächtige Personen und ein Fahrzeug beobachtet. Die Polizei bittet um Hinweise.

Der erste Fall ereignete sich an dem Wochenende Freitag, 24. Juni, bis Montag, 27. Juni. Die Täter entwendeten über zehn Metall-Gitterboxen von einem Firmengelände in der Straße Am Kellerwald in Haina-Dodenhausen. Die Gitterboxen haben einen Gesamtwert von mindestens 1500 Euro. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter ein größeres Fahrzeug zum Abtransport genutzt haben.

In der Nacht von Sonntag (3. Juli) auf Montag (4. Juli) waren die Täter in Haina-Löhlbach aktiv. Hier stahlen sie acht Gitterboxen von einem Firmengelände in der Wildunger Straße. Die Gitterboxen haben eine Größe von etwa 80 mal 120 mal 80 Zentimeter und ein Gewicht von jeweils etwa 80 Kilogramm. Das Diebesgut hat einen geschätzten Wert von 1.200 Euro. Im Zusammenhang mit diesem Diebstahl wurden drei verdächtige jüngere Männer beobachtet, die dunkel bekleidet waren und mit einem weißen Sprinter unterwegs gewesen sein sollen.

Im Rahmen der Anzeigeaufnahme zu dem Diebstahl in Löhlbach wurde der Polizei Frankenberg bekannt, dass es bereits in der Nacht vom Sonntag, 26. Juni, auf Montag, 27. Juni, zu einem Diebstahl von Euro-Paletten von demselben Betriebsgelände gekommen war.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030.