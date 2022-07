Zug überfährt Holzplatten

Borken (Schwalm-Eder-Kreis) (ots) – Wegen des Verdachts eines gefährlichen

Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt die Bundespolizei in Kassel seit

vergangenen Samstag (2.7.).

Bislang Unbekannte hatten auf der Bahnstrecke Gießen in Richtung Kassel,

zwischen Borken und Singlis, mehrere Holzplatten in beiden Richtungen auf die

Gleise gelegt.

Der Regionalexpress 4166 überfuhr gegen 23 Uhr die Hindernisse bei der Fahrt

nach Kassel mit einer Geschwindigkeit von rund 140 Stundenkilometern.

Verletzt wurde niemand.

Der Lokführer bemerkte zunächst nur einen Schlag. Er setze die Fahrt bis Wabern

fort. Hier kontrollierte der Bahnmitarbeiter den Zug. Beschädigungen konnte der

Lokführer nicht feststellen.

Zeugen gesucht!

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat ein Strafverfahren eingeleitet. Wer

Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561

81616 – 0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Motorradfahrer bei Unfall in Lohfelden-Vollmarshausen schwer verletzt: Polizei sucht Zeugen

Lohfelden-Vollmarshausen: Am Samstagnachmittag kam es im Lohfeldener Ortsteil Vollmarshausen zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 24-jähriger Motorradfahrer nach dem seitlichen Zusammenstoß mit einem Pkw in den Gegenverkehr stürzte und dort von einem entgegenkommenden Auto mutmaßlich überfahren wurde. Der 24-Jährige aus Lohfelden erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde von Rettungskräften anschließend in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr soll nach letzten Erkenntnissen für ihn jedoch offenbar nicht bestehen. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs ist ein Gutachter in die Ermittlungen eingeschaltet worden. Den Aussagen verschiedener Zeugen zufolge sollen der Motorradfahrer und auch der Fahrer des BMW, mit dem er später seitlich zusammenstieß, zuvor in Vollmarshausen durch ihre rasanten Fahrweisen aufgefallen sein. Der BMW-Fahrer hatte sich nach dem Zusammenstoß von der Unfallstelle entfernt, weshalb die weiteren Ermittlungen zu dem Unfall und dem flüchtigen Fahrer nun von den Beamten der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei geführt werden. Die Ermittler suchen dabei auch nach möglichen, noch unbekannten Zeugen, die weitere Angaben zu dem Unfall oder der vorangegangenen Fahrt des Motorrads und des BMW machen können.

Wie die an der Unfallstelle eingesetzte Streife des Polizeireviers Ost berichtet, ereignete sich der Zusammenstoß am Samstag gegen 17 Uhr. Den ersten Ermittlungen und Zeugenaussagen zufolge waren sowohl der graue 3er BMW als auch der dahinter fahrende 24-jährige Motorradfahrer von der Straße „Erlenstraße“ aus nach rechts auf die Kasseler Straße in Richtung Lohfelden abgebogen. In Höhe der Hausnummer 44 hatte der Motorradfahrer dann offenbar ausgeschert, um den BMW zu überholen. Ihm kam jedoch zu dieser Zeit ein Skoda einer 73-Jährigen aus Lohfelden entgegen, woraufhin der Motorradfahrer anscheinend nach rechts steuerte und seitlich mit dem BMW zusammenstieß. Anschließend stürzte der 24-Jährige auf die Gegenfahrbahn und wurde nach ersten Erkenntnissen von dem Skoda überfahren. Der Fahrer des grauen 3er BMW hatte seine Fahrt anschließend fortgesetzt. Die Ermittlungen zu ihm dauern derzeit an. Dem schwer verletzten 24-Jährigen wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen, um später eine mögliche Drogen- oder Alkoholbeeinflussung bestimmen zu können. Darüber hinaus besteht der Verdacht, dass der 24-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis für das Kraftrad ist und dieses nicht zugelassen und mit falschen Kennzeichen versehen war.

Die weiteren Ermittlungen dauern aktuell an. Zeugen, die Angaben zum genauen Unfallhergang oder zur vorherigen Fahrt des Motorrads und des grauen 3er BMW in Vollmarshausen machen können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei.

Nächtlicher Einbruch in Bayernstraße: Ertappter Täter ergreift die Flucht; Kripo sucht Zeugen

Kassel-Bad Wilhelmshöhe: In der Nacht zum Sonntag brach ein bislang unbekannter Täter über ein offen stehendes Fenster in ein Einfamilienhaus im Kasseler Stadtteil Bad Wilhelmshöhe ein. Dabei wurde der Einbrecher von den Bewohnern des Hauses ertappt, die wegen des Einbruchs wach geworden waren. Der Täter ergriff daraufhin die Flucht. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können.

Die Tat in der Bayernstraße, Ecke Elsässer Straße, hatte sich gegen 3:15 Uhr in der Nacht zum Sonntag ereignet. Der Unbekannte war zunächst über ein Geländer und einen Vorsprung des Hauses nach oben geklettert. Anschließend stieg er über das offen stehende Fenster im 1. Stock in das Haus ein. Dort machte er sich auf die Suche nach Wertsachen, bis er von den wachgewordenen Bewohnern ertappt wurde. Über das Einstiegsfenster flüchtete der Täter daraufhin ohne Beute nach draußen und weiter in unbekannte Richtung. Die nach der Mitteilung der Opfer sofort eingeleitete Fahndung der Polizei führte nicht mehr zum Erfolg.

Bei dem Einbrecher soll es sich um einen ca. 1,70 Meter großen Mann mit breiterer Statur gehandelt haben, der dunkel gekleidet war.

Die weiteren Ermittlungen werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.