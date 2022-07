Auto zerkratzt

Schotten. Einen weißen Daimler C200 zerkratzten Unbekannte in der Nacht zu Freitag (01.07.) in der Vogelsbergstraße. Zur Tatzeit stand das Auto im öffentlichen Verkehrsraum. Es entstand Sachschaden von circa 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Verkaufswagen für saisonale Früchte

Schlitz. Ein Verkaufswagen für saisonale Früchte an einem Feld nahe der ehemaligen Tennisplätze in der Schlesischen Straße wurde in der Nacht zu Freitag (01.07.) Ziel Unbekannter. Durch Einschlagen der Scheiben gelangten die Einbrecher in den Verkaufsraum, welchen sie anschließend verwüsteten. Im Inneren des Wagens konnten die Langfinger jedoch keine Wertgegenstände auffinden, sodass sie ohne Diebesgut unerkannt flüchteten. Es entstand Sachschaden von etwa 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Reifen von fünf Pkw zerstochen – Zeugenhinweise erbeten

Alsfeld. Unbekannte beschädigten in der Zeit von Freitagmittag (01.07.), gegen 12 Uhr, bis Samstagvormittag (02.07.), gegen 9 Uhr, insgesamt sechs Reifen von fünf Fahrzeugen und verursachten damit Gesamtsachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zur Tatzeit standen die Fahrzeuge in der Volkmarsstraße, der Altenburger Straße und der Straße „Am Lieden“ im öffentlichen Verkehrsraum. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zeugen nach versuchter räuberischer Erpressung gesucht

Alsfeld. Am frühen Sonntagmorgen (03.07.), gegen 3.45 Uhr, schlug ein Unbekannter einen 24-jährigen Mann aus dem Vogelsbergkreis mit der Faust auf die Wange und verletzte diesen mit einem Messer leicht im Bereich eines Fingers. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen hielt sich der Vogelsberger im Bahnhofsgebäude in der Bahnhofstraße auf, als der maskierte Täter die Herausgabe von Geld und Mobiltelefon forderte. Nachdem der 24-Jährige nicht auf das Drängen des Unbekannten einging, verletzte dieser den Mann aus dem Vogelsberg und flüchtete schließlich unerkannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Jagdhütte aufgebrochen

Friedewald. Am Sonntag (26.06.), gegen 15 Uhr, brachen Unbekannte in eine Jagdhütte an einem Radweg in der Verlängerung des Irrlichterwegs ein. Anschließend entwendeten die Einbrecher eine Teleskopleiter im Wert von rund 100 Euro. Zudem entstand Sachschaden von etwa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Nach gefährlicher Körperverletzung – Zeugen gesucht

Bad Hersfeld. Am frühen Samstagmorgen (02.07.), gegen kurz vor 2 Uhr, verletzten Unbekannte einen 31-jährigen Mann aus Bad Hersfeld auf einem Hof in der Bismarckstraße. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen gerieten die Männer aus noch unklarer Ursache zunächst in Streit. Plötzlich schlug einer der Unbekannten dem 31-Jährigen mit einer Flasche auf den Kopf. Der Bad Hersfelder wurde hierdurch verletzt und musste mit einem Rettungswagen zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Sachverhalt geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Brennholz gestohlen

Haunetal. Unbekannte stahlen in der Zeit vom 15. März bis 16. Juni rund einen Raummeter gespaltenes und geschnittenes Buchenholz. Das Brennholz im Wert von circa 60 Euro war zur Tatzeit in einem Waldstück im Bereich Siegwinden zur Abholung gestapelt gewesen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Überwachungskameras entwendet

Friedewald. Von dem Gelände eines Logistikunternehmens in der Straße „Im Gewerbegebiet“ entwendeten Unbekannte in der Zeit von Donnerstag (16.06.) bis Donnerstag (30.06.) zwei Überwachungskameras. Die Domkameras im Wert von rund 3.000 Euro befanden sich an zwei Masten in einer Höhe von etwa fünf bis acht Metern. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Bad Hersfeld. Unbekannte hebelten die Eingangstür eines Lebensmittelgeschäftes in der Alsfelder Straße in Asbach auf. Anschließend öffneten die Täter gewaltsam einen dort befindlichen Tresor und flüchteten unerkannt. Ob etwas entwendet wurde, ist aktuell noch unklar. Der Einbruch wurde am frühen Samstagmorgen (02.07.), gegen 2.15 Uhr, festgestellt. Es entstand Sachschaden von circa 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrraddiebstahl

Rotenburg a.d. Fulda. Während eines Einkaufs stellte eine 65-jährige Frau aus Heppenheim ihr silbernes Damenfahrrad des Herstellers „Hercules“ in einem Fahrradständer neben einem Bekleidungsgeschäft im Steinweg ab. Als die Dame zu ihrem Zweirad zurückkehren wollte, hatten unbekannte Langfinger das Fahrrad im Wert von rund 100 Euro entwendet. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Wohnhausbrand in Friedewald

Friedewald. Am Sonntagabend (03.07.) kam es zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in der Straße „Auf der Aue“.

Gegen 18 Uhr bemerkten zwei aufmerksame Nachbarskinder im Alter von sechs und zehn Jahren Rauch in Bereich des Wohnhauses und informierten einen Familienangehörigen. Während dieser sich zu dem Gebäude begab und die beiden Bewohner aus dem Einfamilienhaus klingelte, informierte eine weitere Angehörige die Rettungskräfte.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte brannte es im Erdgeschoss des Hauses. Die Feuerwehr hatte das Feuer aber zeitnah unter Kontrolle und konnte ein Übergreifen auf weitere Gebäude verhindern.

Die beiden Hausbewohner blieben glücklicherweise unverletzt und konnten sich selbstständig aus dem Gebäude begeben.

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen beläuft sich der entstandenen Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Es liegen aktuell keine Hinweise auf Brandstiftung vor. Die Polizei geht derzeit von einem technischen Defekt aus.

Das Polizeipräsidium Osthessen bedankt sich bei den beiden aufmerksamen Zeugen und deren Familienangehörigen für das sofortige und hervorragende Handeln.

Verkehrsunfall – Zeugenaufruf

Hauneck. Am Samstag (02.07.), gegen 18 Uhr, befuhren ein 24-jähriger Mann aus Emsdetten mit einem Dacia Duster und ein 23-jähriger Mann aus Frankfurt am Main mit einem Motorrad der Marke Yamaha in genannter Reihenfolge die Landstraße 3341 aus Richtung Bodes kommend in Fahrtrichtung Erdmannrode. Im Bereich einer dortigen Einmündung wollte der 24-Jährige nach aktuellen Erkenntnissen abbiegen. Um in einem Schwung in die spitzwinklige Einfahrt einbiegen zu können, holte der Duster-Fahrer etwas nach links aus und lenkte sein Fahrzeug dann zum Einbiegen nach rechts. Zeitgleich beabsichtigte der Motorradfahrer den Pkw zu überholen. Hierbei blieb das Krad am Stoßfänger des Dacia hängen und riss diesen komplett ab. Der Pkw-Fahrer blieb sofort stehen. Der Frankfurter kam wenige Meter weiter im Straßengraben zum Stehen. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Es entstand zudem Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Die Yamaha musste abgeschleppt werden. Hinweise zum Unfallhergang erbittet die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0 oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Mann springt auf anfahrenden ICE und fährt kilometerweit mit

Fulda (ots) – Mit einer waghalsigen Aktion sorgte am vergangenen Samstagabend

(2.7., gegen 22 Uhr) ein 32-Jähriger für helle Aufregung bei den Fahrgästen des

ICE 272 von Fulda in Richtung Kassel. Weil der Mann den Wiedereinstieg

verpasste, sprang er auf den bereits anfahrenden Zug. Zum Glück blieb er bei

dieser gefährlichen Aktion unverletzt.

„Wir warnen ausdrücklich vor solchen lebensgefährlichen, verbotenen Handlungen!“

Zu lange Raucherpause

Eine zu lang ausgedehnte Raucherpause wurde dem 32-Jährigen beinahe zum

Verhängnis. Beim Halt in Bahnhof Fulda war der Mann aus dem Zug gestiegen um

eine Zigarette zu rauchen. Plötzlich schlossen sich die Türen und der Zug fuhr

an.

Der 32-Jährige geriet deshalb offensichtlich in Panik und sprang kurzerhand auf

den ICE. Mit großer Anstrengung hielt sich der Mann im Übergangsbereich von

Wagen 9 und 10 auf. Reisende hatten den Vorfall beobachtet und die Bundespolizei

in Bahnhof Fulda verständigt.

ICE im Überholbahnhof Langenschwarz gestoppt

Nach einer Fahrstrecke von rund 20 km (Fahrzeit etwa sieben Minuten) konnte der

Zug im Überholbahnhof Langenschwarz gestoppt werden. In diesem Streckenabschnitt

war der Fernreisezug durchschnittlich mit rund 160 Stundenkilometern unterwegs.

Bundespolizisten suchten den Zug ab und entdeckten den 32-Jährigen tatsächlich

noch in dem Wagenzwischenbereich des ICE.

Die Ordnungshüter nahmen den Mann unverletzt in Gewahrsam und klärten ihn über

seine lebensgefährliche Aktion auf.

Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,5 Promille.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den 32-jährigen Wohnsitzlosen aus

Rumänien ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Nach den polizeilichen

Maßnahmen kam der Mann wieder frei.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Haunetal (ots)

Ein 48-jähriger Haunetaler parkte seinen Pkw in der Zeit vom Samstag (02.07.), 13 Uhr, bis zum Sonntag (03.07.), 12.15 Uhr, am Sportplatz im Ortsteil Wehrda. In diesem Zeitraum stieß eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug aufgrund bisher nicht geklärter Ursache gegen die hintere linke Seite des geparkten Pkw. Anschließend entfernte sich diese Person unerlaubt in unbekannte Richtung vom Tatort. Am Pkw des Haunetalers entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Tel.: 06621-9320, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet über die Online-Wache www.polizei.hessen.de.