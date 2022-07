Mann in Kelkheim angegriffen,

Kelkheim (Taunus), Grüner Weg, Samstag, 02.07.2022, 22:45 Uhr,

(ym) Ein 23-jähriger Mann wurde am Samstagabend in Kelkheim von einem unbekannten Angreifer geschlagen und mit einem Messer verletzt. Der Geschädigte war gegen 22:45 Uhr fußläufig auf einem Feldweg im Bereich des „Grünen Weges“ unterwegs, als er von einer unbekannten Person zunächst einige Zeit verfolgt und im Anschluss angegriffen worden sei. Der unbekannte Täter habe den 27-Jährigen geschlagen und oberflächlich mit einem Messer verletzt. Der leicht verletzte 27-Jährige konnte flüchten und meldete sich bei der Polizei. Hinweise möglicher Zeuginnen und Zeugen nimmt die Polizei in Kelkheim unter der Telefonnummer 06195/6749-0 entgegen.

Einbrecher in Flörsheim gescheitert,

Flörsheim am Main, Kapellenstraße, Freitag, 01.07.2022, 10:30 Uhr bis 11:00 Uhr,

(ym) Unbekannte Täter brachen am Freitagvormittag in ein Mehrfamilienhaus in Flörsheim ein und wurden auf frischer Tat durch eine Bewohnerin ertappt. Zwei Einbrecher verschafften sich gegen 10:30 Uhr Zugang zum Grundstück in der Kapellenstraße und hebelten die Eingangstür des Gebäudes auf. Anschließend durchsuchten die Täter mehrere Wohnungen und wurden hierbei von einer zurückkehrenden Bewohnerin überrascht. In der Folge flüchteten die Täter in Richtung Gallusstraße. Das Duo wurde als ca. 20 Jahre alt beschrieben. Sie trugen schwarze Kleidung und einer eine schwarze Kappe. Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 06192/2079-0.

Diebstahl aus Pkw in Bad Soden,

Bad Soden am Taunus, Akazienweg, Samstag, 02.07.2022, 02:25 Uhr bis 02:30 Uhr,

(ym) In der Nacht zum Samstag waren auf einem Grundstück im Akazienweg Diebe zugange. Die Täter gelangten gegen 02:25 Uhr auf das Grundstück im Akazienweg und verschafften sich Zugang zu einem dort geparkten Auto. Aus dem Innenraum entwendeten sie mehrere Wertgegenstände und flüchteten im Anschluss mit ihrer Beute. Auf der Flucht wurde ein Täter durch einen Anwohner beobachtet und wurde als schlank beschrieben. Er habe helle Haare, eine hellblaue Jeans, eine schwarze Jacke sowie einen weißen Rucksack und schwarze Schuhe getragen. Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 06192/2079-0 entgegen.

Versuchter Einbruch in Restaurant,

Hattersheim am Main, Mainstraße, Donnerstag, 30.06.2022, 21:20 Uhr bis Freitag 01.07.2022, 09:00 Uhr,

(ym) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag versuchten Einbrecher in Hattersheim in ein Restaurant in der Mainstraße zu gelangen. Die Täter versuchten die Eingangstür gewaltsam mit einem großen Stein einzuschlagen. Als dies scheiterte, flüchteten die unbekannten Täter vom Tatort. Hinweise in dieser Sache nimmt die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192/2079-0 entgegen.

Schwerer Verkehrsunfall,

Eppstein, In der Embsmühle, Sonntag, 03.07.2022, 12:20 Uhr,

(ym) Sonntagmittag kam es in Eppstein zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 57-jährigen Fahrradfahrer und einem 32-jährigen Fahrer eines Kleintransporters. Der 32-Jährige befuhr gegen 12:20 Uhr mit seinem Transporter die Hauptstraße in Richtung Ortsteil Ehlhalten. Zeitgleich kam ihm der 57-Jährige Radfahrer auf dem Radweg entgegen. Im Kreuzungsbereich zwischen der Hauptstraße und der Straße „In der Embsmühle“ kam es zum Zusammenstoß, als der Fahrer des Transporters in die Straße „In der Embsmühle“ abbog. Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrradfahrer am Kopf verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei war im Rahmen der Unfallaufnahme vor Ort und sperrte die Örtlichkeit zeitweise ab.