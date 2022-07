Gestohlener PKW aufgetaucht

Schifferstadt (ots) – Im Nachgang seltsam kam einem Schifferstadter der Kauf eines PKWS am 03.07.2022 in Köln vor. Am Folgemorgen suchte er die Dienststelle auf und tatsächlich hatte ihn sein Gefühl nicht getäuscht.

Der Fahrzeugbrief und der Fahrzeugschein waren gefälscht und das Fahrzeug im polizeilichen Fahndungssystem nach einem Diebstahl in Frankreich erfasst. Der PKW wurde sichergestellt und die Ermittlungen beim Verkäufer aufgenommen.

Fahrzeuge gesucht

Altrip/Mutterstadt (ots) – Samstag 02.07.2022 um 0 Uhr, Bezirksstraße in Altrip: Gesucht wird gemäß den ersten Verkehrsunfallfluchtermittlungen ein schwarzer Audi A4, der einen geparkten Anhänger beschädigt und im Anschluss die Unfallstelle ohne Weiteres verlassen hatte, Schadenshöhe ca. 300 Euro.

Donnerstag 30.06.2022, gegen 13:30 Uhr, Neustadter Straße in Mutterstadt: Ein vorbeifahrender PKW blieb an einem geparkten PKW hängen und verließ hiernach ebenfalls ohne Weiteres die Unfallstelle. Der Verursacher steht zwischenzeitlich fest, jedoch fehlt in diesem Fall der beschädigte geparkte PKW, der weiß oder cremefarben gewesen sein müsste.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben machen können, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Unklarer Unfallhergang auf der Hauptstraße in Maxdorf

Maxdorf (ots) – Am Samstag 02.07.2022 gegen 09:18 Uhr kam es in Maxdorf, in der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall. Nach den bisherigen polizeilichen Ermittlungen stürzte eine Ein 36-jährige Rennradfahrerin bei dem Versuch vom Gehweg auf die Straße zu fahren und stürzte hierbei. Hierbei zog sie sich eine Platzwunde am Kopf zu.

Die Unfallbeteiligte konnte sich aufgrund des Sturzes auf den Kopf an den Unfallhergang nicht erinnern. Der Sachschaden am Fahrrad wird auf ca. 150 EUR geschätzt.

Bei der Spurensuche vor Ort konnten keine Spuren gefunden werden, die auf einen Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug hindeuten. Da es bislang keine Zeugen für den Unfall gibt, bittet die Polizei, dass sich Personen die den Unfall beobachtet haben bei der Polizei melden.

Insbesondere einer der Ersthelfer welcher nach Auskunft der anderen Ersthelfer, vor dem Eintreffen der Polizei weitergefahren ist, wird gebeten sich zu melden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de übermittelt werden.