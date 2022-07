Faustkampf, Hausverbot und Körperverletzung

Kaiserslautern (ots) – Ein Streit zwischen zwei Besuchern eines Freibads endete am Sonntagnachmittag mit Strafanzeigen gegen die Männer. Am Nachmittag gerieten sich die beiden 26-Jährigen in die Wolle. Der Grund dafür ist aktuell nicht bekannt. Der Zoff mündete in eine handfeste Auseinandersetzung.

Mit Fäusten gingen die Streitenden aufeinander los. Die Badeaufsicht ging dazwischen und trennte die Männer. Sie erhielten Hausverbot und die Polizei leitete jeweils ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung ein. |erf

Mit Laterne und Hausfassade kollidiert

Kaiserslautern (ots) – Erst gegen eine Laterne, dann gegen eine Hauswand. Am Sonntag 03.007.2022 verursachte eine Autofahrerin in der Stahlstraße einen Unfall. Anstatt dem Straßenverlauf zu folgen, steuerte die 47-Jährige in einer Kurve ihr Auto geradeaus weiter und schnurstracks auf eine Laterne zu.

Ihr Fahrzeug kollidierte mit dem Mast und prallte gegen die dahinter befindliche Hausfassade. Wie die 47-Jährige später gegenüber der Polizei angab, habe sie das Gaspedal mit der Bremse verwechselt. Die Frau verlor die Kontrolle über ihren Pkw. Den entstandenen Unfallschaden schätzt die Polizei auf mindestens 1.400 Euro. Verletzt wurde niemand. |erf

Betrunken Unfall gebaut und abgehauen

Kaiserslautern (ots) – Unter Alkoholeinfluss hat ein Autofahrer am frühen Sonntag 03.07.2022 “An der Kalause” einen Unfall gebaut und ist anschließend abgehauen. Zunächst war bei der Polizei ein Hinweis eingegangen, dass der 21-Jährige sich mit seiner Lebensgefährtin gestritten hatte und alkoholisiert davon gefahren wäre. Im Rahmen der Fahndung fanden die Beamten den Wagen in der Wörthstraße.

An dem Wagen waren frische Unfallspuren zu erkennen. Der 21-jährige Halter des Wagens konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Als die Beamten den Mann mit den Fakten konfrontierten, gab er an, im Bereich der Straße “An der Kalause” mit einem Verkehrsschild kollidiert zu sein.

Weil der Mann nach Alkohol roch, wurde er zum Atemalkoholtest gebeten. Ergebnis: 0,81 Promille. Der 21-Jährige musste mit zur Dienststelle kommen und sich eine Blutprobe entnehmen lassen. Gegen ihn wird wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrerflucht ermittelt. Sein Führerschein wurde sichergestellt. |elz

E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss

Kaiserslautern (ots) – Mit drogentypischen Anzeichen ist am Sonntag 03.07.2022 im Barbarossaring ein 18-Jähriger mit einem Elektroroller aufgefallen. Während einer Polizeikontrolle schöpften die Beamten Verdacht. Ein Drogentest bestätigte die Vermutung: Der 18-Jährige stand mutmaßlich unter Drogeneinfluss.

Die Polizei geht aktuell davon aus, dass der Fahrer des E-Scooter Cannabis konsumierte. Im Rucksack des 18-Jährigen fanden die Beamten Reste des Rauschgifts. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Sie soll Aufschluss über seinen Drogenkonsum geben. |erf

Drogen- und Alkoholkontrollen in der Zollamtstraße

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat am Freitagabend 01.07.2022 zwischen 19-01 Uhr Verkehrskontrollen in der Zollamtstraße durchgeführt. Besondere Beachtung galt hier den Fahrzeugführern. Neben der Fahrzeugkontrolle wurde intensiv geprüft, ob die Fahrer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss standen, was bei 2 Personen der Fall war.

Einer der beiden Personen wurde eine Blutprobe entnommen. Die Polizei leitete hier ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Aufgrund eines grenzwertigen Atemalkoholwerts wurde einem weiteren Fahrer die Weiterfahrt präventiv untersagt und dessen Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Insgesamt stellte die Polizei bei den kontrollierten Fahrzeugen und deren Fahrer 20 Mängel fest. In 10 Fällen mussten die Betroffenen eine Verwarnung zahlen. Unter anderem waren bei 2 Fahrzeugen die mitfahrenden Kinder nicht ordnungsgemäß gesichert. Da ein Fahrzeugführer keinen Kindersitz dabei hatte, wurde die Weiterfahrt untersagt. Außerdem nahmen die Beamten eine Strafanzeige wegen Führens eines Fahrzeuges ohne Fahrerlaubnis auf.

Darüber hinaus wurde die Kontrollstelle zur Ausbildung zukünftiger Kommissare genutzt, die derzeit ihr ca. 2-monatiges Praktikum bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 verrichten. Unmittelbar vor den Kontrollen, wurden sowohl die Auszubildenden, als auch bereits erfahrene Polizisten entsprechend zum Thema Drogen- und Alkoholkontrollen intern geschult. |spi |pvd

Pkw aufgebrochen – Radio und Pfeile weg

Kaiserslautern (ots) – Diebe haben es am Sonntag 03.07.2022 auf dem Willy-Brandt-Platz nicht nur auf das Autoradio eines parkenden Pkw abgesehen. Die Täter knackten auf bislang unbekannte Art und Weise das Fahrzeug auf.

Irgendwann zwischen 02-16:30 Uhr machten sie sich ans Werk. Sie bauten das Autoradio aus und ließen neben dem Elektrogerät noch zwölf E-Dartpfeile und ein Ladekabel mitgehen. Die Diebe entkamen unerkannt. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf mindestens 250 Euro.

Die Beamten sicherten Spuren und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

80-Jähriger bei Unfall leicht verletzt

Kaiserslautern (ots) – In der Entersweilerstraße ist es am Sonntag 03.07.2022 zu einem Unfall zwischen dem Fahrer eines sogenannten E-Bikes und einem Auto gekommen. Der 80-jährige Pedelec-Fahrer fuhr auf dem Gehweg der Entersweilerstraße. Als er die Straße Am Warmfreibad überquerte, kollidierte der Mann mit einem abbiegenden Auto. Er prallte gegen die Windschutzscheibe und verletzte sich leicht.

Sanitäter versorgten den 80-Jährigen und brachten ihn ins Krankenhaus. An seinem Elektrorad entstand Sachschaden. Das nicht mehr fahrbereite Auto wurde abgeschleppt. |erf

Betrunken Unfall gebaut und abgehauen

Kaiserslautern (ots) – Unter Alkoholeinfluss hat ein Autofahrer am frühen Sonntagmorgen “An der Kalause” einen Unfall gebaut und ist anschließend abgehauen. Zunächst war bei der Polizei ein Hinweis eingegangen, dass der 21-Jährige sich mit seiner Lebensgefährtin gestritten hatte und alkoholisiert davon gefahren wäre. Im Rahmen der Fahndung fanden die Beamten den Wagen in der Wörthstraße. An dem Wagen waren frische Unfallspuren zu erkennen.

Der 21-jährige Halter des Wagens konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Als die Beamten den Mann mit den Fakten konfrontierten, gab er an, im Bereich der Straße “An der Kalause” mit einem Verkehrsschild kollidiert zu sein.

Weil der Mann nach Alkohol roch, wurde er zum Atemalkoholtest gebeten. Ergebnis: 0,81 Promille. Der 21-Jährige musste mit zur Dienststelle kommen und sich eine Blutprobe entnehmen lassen. Gegen ihn wird wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrerflucht strafrechtlich ermittelt. Sein Führerschein wurde sichergestellt. |elz

Einbruch in Keller

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte sind in der Riesenstraße in einen Keller eines Hauses eingebrochen. Am Sonntag 03.07.2022 fand eine Bewohnerin in der Hofeinfahrt Werkzeug. Sie brachte es zurück in den Keller und entdeckte, dass 2 Werkzeugkisten mit diversem Werkzeug entwendet wurden. Der Kellerraum war unverschlossen.

Die Tatzeit muss zwischen Freitag 01.07.2022 um 22 Uhr und Sonntag 03.07.2022 um 10 Uhr liegen. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631/369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Kreis Kaiserslautern

Einbruch bei Umzugsunternehmen

Weilerbach (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag 02.07.2022 ist bei einem Umzugsunternehmen eingebrochen worden. Die Täter trennten zunächst den Maschendrahtzaun entlang der L365 und verschafften sich dann Zugang zum Gebäude. Dort brachen sie mehrere Türen auf und entwendeten einen Tresor.

Aufgrund der Umstände ist davon auszugehen, dass die Einbrecher ein Fahrzeug zum Abtransport des Diebesgutes bereitgestellt hatten. Wem am 2. Juli 2022 zwischen ein und zwei Uhr morgens im Bereich der L 365 / Mackenbacher Straße ein abgestelltes Fahrzeug aufgefallen ist, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Kaiserslautern (0631/369-2620) oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Mehrere Diebstähle aus Kfz

Kindsbach (ots) – Mehrere Fahrzeuge sind in der letzten Nacht in der Ortslage Kindsbach von vermutlich zwei bisher unbekannten Tätern angegangen worden. Sie konnten Bargeld und Geldkarten aus den unverschlossenen Fahrzeugen im Zeitraum von 21-10 Uhr entwenden.

Es wurden mehrere Anzeigen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Personen können Sie den Beamten der PI Landstuhl, Tel.: 06371 805-1850, melden.|pilan

Unfallflucht durch Kühlwasser geklärt

Kreis Kaiserslautern (ots) – Am frühen Samstagmorgen kam es in der Kindsbacher Straße in Mackenbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Unfallverursacher fuhr gegen einen, am Straßenrand geparkten Peugeot 307 und entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit. Die 56-jährige Besitzerin des Peugeots folgte fußläufig der Kühlwasserspur, die von ihrem beschädigten Wagen aus wegführte.

Im Hilgardring fand sie einen Audi mit platten Reifen. Die Unfallspuren passten auf die des Peugeots. Da das Fahrzeug unverschlossen war und auch kein Fahrer angetroffen werden konnte, wurde das Fahrzeug nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft durchsucht und anschließend beschlagnahmt.

Bei der Durchsuchung konnten Dokumente aufgefunden werden, welche zu der Besitzerin des Fahrzeuges führten. Aufgrund der Personenbeschreibung eines Mannes, der der 56-Jährigen bei der Verfolgung der Kühlwasserspur, entgegen kam, konnte der 34-jährige Lebensgefährte der Audibesitzerin als mutmaßlicher Fahrer ausgemacht werden. Durch die Richterin wurde die Durchsuchung der Wohnung angeordnet.

Der 34-Jährige, welcher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, konnte in der Wohnung angetroffen werden, war leicht alkoholisiert und ein Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamin. Er wurde mit zur Dienststelle genommen, dort wurden ihm Blutproben entnommen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. | elz

Fahrradfahrer fährt auf Pkw auf

Kaiserslautern (ots) – Ein 32-jähriger Fahrradfahrer wurde am Sonntagmittag bei einem Unfall in der Kantstraße verletzt. Er war kurz vor zwei auf der Kantstraße in Richtung Barbarossastraße unterwegs. Ein vor ihm fahrender 19-Jähriger mit einem Ford S-Max, musste aufgrund von Gegenverkehr und am rechten Straßenrand geparkter Fahrzeuge, verkehrsbedingt abbremsen.

Der Fahrradfahrer sah dies zu spät und fuhr auf das Auto auf und stürzte. Er verletzte sich dabei und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Am Fahrrad sowie am Pkw entstand Sachschaden. |elz