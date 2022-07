Polizei sucht Zeugen nach körperlicher Auseinandersetzung

Mannheim-Innenstadt (ots) – Bereits am vergangenen Samstagabend 25.06.2022, kam es gegen 20:15 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung auf den Kapuzinerplanken, in Höhe O 6/6. Zunächst wurde ein 19-Jähriger von einem zu diesem Zeitpunkt unbekannten Täter mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Dieser konnte mittlerweile identifiziert werden.

Allerdings sollen sich nach Angaben von Zeugen mehrere zunächst unbeteiligte Personen in die Auseinandersetzung eingemischt haben. In deren Verlauf soll zudem ein 17-Jähriger durch mehrere Unbekannte zu Boden geworfen und getreten worden sein.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise auf den Verlauf der Auseinandersetzung oder die weiteren beteiligten Personen geben können, sich unter der Telefonnummer 0621 1258-0 zu melden.

Unfallflucht mit gestohlenem Fahrzeug

Mannheim-Käfertal (ots) – Einen Unfall mit einem kurz zuvor gestohlenen Fahrzeug verursachte ein unbekannter Mann am Sonntagmorgen im Stadtteil Käfertal. Der Unbekannte war kurz nach acht Uhr mit einem Ford Transit auf der Hessischen Straße in Richtung Obere Riedstraße unterwegs. In Höhe der Kreuzung zur Straße “Korbangel” verlor er an der dortigen Straßenbahn-Bedarfsampel aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in die dortige Fußgängerquerung.

Hier überfuhr es zunächst das Geländer, die Ampelanlage und kam schließlich zum Stehen. Er verließ das Fahrzeug und flüchtete in Richtung der Straßen “Korbangel” und “Guter Fortschritt”. Ein Zeuge, der den Unfall beobachtet hatte, verständigte die Polizei.

Er beschrieb den Fahrer wie folgt:

Männliche Person, groß und schlank. Nordafrikanisches Erscheinungsbild. War bekleidet mit schwarzer Hose, schwarzem Oberteil und trug eine schwarz/rote Umhängetasche bei sich.

Nach Kontaktaufnahme mit dem Fahrzeughalter konnte ermittelt werden, dass das Fahrzeug auf einem Firmengelände im Speckweg abgestellt war und durch einen Unbekannten kurz vor acht Uhr entwendet worden war. Auf Videoaufzeichnungen eines dortigen Imbissbetriebs ist der Tatablauf und der Täter zu erkennen. Die Beschreibung der nach dem Unfall flüchtenden Person stimmt überein. Im zurückgelassenen Fahrzeug konnten Gegenstände aufgefunden werden, die die Person auf dem Video bei sich trug.

Die weiteren Ermittlungen durch die Unfallflucht-Ermittler der Verkehrspolizei dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur flüchtigen Person geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0621/174-4222 zu melden.

21-Jähriger zeigt Unfallflucht an

Mannheim-Oststadt (ots) – Ein 21-jähriger Mann hat am frühen Freitag 01.07.2022 beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt eine Unfallflucht zu Anzeige gebracht. Dabei gab er an, dass ihm eine unbekannte Mercedes-Fahrerin in der Roonstraße rückwärts gegen seinen VW gefahren sei. Anschließend sei diese einfach davongefahren. Er fertigte jedoch noch ein Foto des Fahrzeugs und der Beifahrerin.

Die Ermittlungen des Polizeireviers Oststadt ergaben jedoch einen anderen Sachverhalt. Aufgrund des Kennzeichens konnte rasch die Halterin des Mercedes ermittelt werden. Durch Beamte der für deren Wohnort zuständigen Polizeidienststelle wurde diese aufgesucht. Dabei konnte auch das Fahrzeug in Augenschein genommen werden. Dieses wies keine Unfallbeschädigungen auf.

Durch die 30-jährige Halterin und deren Beifahrerin wurde bestätigt, dass es beim Rückwärtsfahren eine Berührung der beiden Fahrzeuge gab. Allerdings hätte man gemeinsam mit dem 21-Jährigen die Fahrzeuge begutachtet und sich geeinigt hätte. Der 21-Jährige soll noch gesagt haben, die Mercedes-Fahrerin könne weiterfahren, es sei ja nichts passiert.

Bei der Anzeigenaufnahme des Unfalls machte der 21-Jährige nun jedoch Beschädigungen an der vorderen Stoßstange seines Fahrzeugs geltend. Bei eingehender Betrachtung fiel den Beamten jedoch auf, dass an der Beschädigung weiße Lackantragungen zu sehen waren. Der Mercedes der 30-Jährigen war jedoch schwarz. Gegen den 21-Jährigen wird jetzt wegen Vortäuschens einer Straftat ermittelt.

Ein Verletzter und mehr als 12.000 Euro Schaden

Mannheim-Innenstadt (ots) – Am frühen Sonntag 03.07.2022 kollidierten im Kreuzungsbereich M2/N3 zwei Autos miteinander, wodurch sich einer der Beteiligten leicht verletzte. Ein 22-jähriger BMW-Fahrer war zwischen den Quadraten M3 und N3 in Richtung Kurpfalzstraße unterwegs, als er die Vorfahrt eines 24-jährigen Ford-Fahrers missachtete, welcher zwischen den Quadraten N2 und N3 in Richtung Bismarckstraße fuhr.

Durch den Zusammenstoß wurden die Airbags der beiden Fahrzeuge ausgelöst. Dennoch verletzte sich der 24-Jährige leicht und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Autos wurden durch die Kollision so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehr als 12.000 Euro.

Unbekannter zerkratzt Auto

Mannheim-Neckarau (ots) – Am Sonntag 03.07.2022 wurde zwischen 18-18:30 Uhr eine geparkter Volvo im Hans-Sachs-Ring beschädigt. Bislang unbekannte Täter zerkratzte, womöglich mit einem spitzen Gegenstand, die komplette rechte Fahrzeugseite und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Der Sachschaden beträgt rund 4.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, unter der Telefonnummer 0621-833970, zu melden.

Wertsachen aus Auto entwendet

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Am Sonntag 03.07.2022 wurden zwischen 02-10:45 Uhr mehrere Wertsachen aus einem BMW in der Uhlandstraße entwendet. Bislang unbekannter Täter entriegelte auf nicht bekannte Art und Weise den schwarzen BMW und entwendete ein Laptop der Marke “Apple”, mehrere hundert Euro Bargeld, sowie zwei Bankkarten. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf über 1.000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, unter der Telefonnummer 0621-33010, zu melden.

Straßenbahn kollidiert mit Auto

Mannheim (ots) – Am Samstagabend 02.07.2022 gegen 19:10 Uhr missachtete ein 24-jähriger Mercedes-Fahrer das Rotlicht einer Ampel in der Rheingoldstraße und kollidierte mit einer Straßenbahn. Der 24-Jährige wollte vom Promenadenweg auf die Rheingoldstraße fahren, als er trotz roter Ampel in den dortigen Kreisverkehr einfuhr.

Durch den Zusammenstoß entstand an dem Mercedes ein Sachschaden in Höhe von etwa 18.000 Euro und an der Straßenbahn von etwa 2.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Bahnverkehr musste jedoch im Zeitraum von 19:10-21:10 Uhr gesperrt werden. Ein Schienenersatzverkehr wurde in dieser Zeit durch die RNV.

Mann überquert unbefugt die Gleise

Mannheim (ots) – Samstag auf Sonntagnacht 03.07.2022 hat ein 23-Jähriger am Mannheimer Hauptbahnhof unbefugt die Gleise überquert. Gegen 01:45 Uhr beobachteten Bundespolizisten den jungen Mann beim Überqueren der Gleise 1 und 2. Dieser wollte dadurch den Weg zum anderen Bahnsteig verkürzen.

Die Beamten sprachen den Mann am Bahnsteig 2 an, welcher keinerlei Einsicht für sein Fehlverhalten zeigte. Den Mann erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des unbefugten Aufenthalts in den Gleisen.

Die Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang immer wieder davor, Gleise an nicht dafür vorgesehenen Stellen zu überqueren. Züge durchqueren Bahnhöfe mit sehr hohen Geschwindigkeiten. Triebfahrzeugführer erkennen Gegenstände oder Personen im Gleisbereich häufig erst zu spät. Nicht selten endet die Abkürzung des Weges in der Kürzung der eigenen Lebenszeit.

Nähere Informationen zum richtigen Verhalten auf Bahnanlagen finden Sie unter www.bundespolizei.de.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Einbruch in Wohnhaus

Mannheim-Rheinau (ots) – Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter versuchten am Sonntag 03.07.2022 zwischen 01:30-10 Uhr, offenbar gewaltsam die Terrassentür eines in der Wilhelm-Peters-Straße gelegenen Wohnhauses aufzubrechen. Nachdem dies vermutlich nicht gelang, ergriffen der oder die Täter ohne Diebesgut die Flucht.

Möglicherweise könnten die Unbekannten aus Richtung “Rheinauer See” auf das Grundstück gelangt sein. Die Ermittlungsgruppe Eigentum hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen in diesem Bereich festgestellt haben sich unter Tel.: 0621/174 4444 zu melden.

Einbrüche in Geschäftsräume – Polizei ermittelt

Mannheim (ots) – Gleich zwei Mal rückte das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt am Wochenende aus, nachdem in den F-Quadraten Einbrüche in ein Schmuckgeschäft sowie in ein Augenoptiker-Fachgeschäft gemeldet wurden. Auch das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt wurde am Wochenende nach einem Einbruch in ein Restaurant in Mannheim-Wohlgelegen verständigt.

Zunächst wurden die Einsatzkräfte des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt am Freitagabend informiert, nachdem ein oder mehrere bislang unbekannte Täter offenbar versucht hatten zu einem bislang nicht bekannten Zeitpunkt eine Zugangstür zu den Geschäftsräumen eines Augenoptikers gewaltsam aufzuhebeln. Nachdem dies offenbar nicht gelang, ließen die Täter von ihrem weiteren Vorhaben ab und flüchteten in unbekannte Richtung.

Am späten Samstagabend 02.07.2022 gegen 22:50 Uhr verständigte dann ein aufmerksamer Anwohner die Polizei, nachdem er eine aufgebrochene Zugangstür zu einem Schmuckgeschäft in F2 festgestellt hatte und ebenfalls einen Einbruch vermutete.

Sofort suchten Einsatzkräfte die Örtlichkeit auf und umstellten das Objekt. Bei einer anschließenden Nachschau bestätigte sich dann der anfängliche Verdacht. Unbekannte Täter brachen zu einem bislang nicht näher bekannten Zeitpunkt ein Vorhängeschloss sowie eine dahinter befindliche Zugangstür gewaltsam auf. Zutritt zum Inneren des Ladengeschäfts sowie zur Verkaufsfläche erlangten die Täter allerdings nicht. In der Folge ließen die Unbekannten von ihrem weiteren Vorhaben ab und flüchteten ohne Stehlgut in unbekannte Richtung. Die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg wurde mit der Spurensicherung am Tatort beauftragt. Die Höhe der entstandenen Sachschäden in beiden Fällen ist bislang noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt prüft derzeit, ob möglicherweise ein Tatzusammenhang vorliegen könnte.

Zeugen, die verdächtige Personen festgestellt haben sowie darüber hinaus sachdienliche Hinweise in beiden Fällen geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.: 0621 12580 zu melden.

Am frühen Sonntagmorgen 03.07.2022 gegen 05:00 Uhr verständigte dann ein aufmerksamer Zeuge das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt nachdem er mehrere Personen auf dem Gelände eines Restaurants im Bereich “Im Pfeifferswörth” festgestellt hatte. Sofort suchten auch hier Einsatzkräfte die Örtlichkeit auf und durchsuchten das Gelände.

Hierbei konnten tatsächlich Spuren eines Einbruchs an einem Fenster festgestellt werden. Personen befanden sich allerdings nicht mehr im Objekt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte es den Unbekannten noch vor Eintreffen der Polizei gelungen sein, von der Tatörtlichkeit zu flüchten. Entwendet wurde nach aktuellem Sachstand nichts.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt sucht Zeugen, welche weitere Angaben zu den Personen sowie deren weiterer Fluchtrichtung machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Tel.: 0621/33010 zu melden.

Vorfahrt missachtet – Eine Person leicht verletzt

Mannheim (ots) – Am Sonntag 03.07.2022 kam es in den frühen Morgenstunden gegen 02.00 Uhr, zu einem Verkehrsunfall in den Mannheimer Quadraten. Ein 22-jähriger BMW-Fahrer befuhr die Straße zwischen den M und N Quadraten in Richtung der Bismarckstraße.

Auf Höhe der Kreuzung zwischen M2 und N2 missachtete der BMW die Vorfahrt eines von rechts kommenden Ford und es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. In Folge des Aufpralls wurden sämtliche Airbags ausgelöst.

Der 24-jährige Fahrer des Ford wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro.

Gartenhausbrand in Kleingartenanlage

Mannheim (ots) – Am Sonntag 03.07.2022 gegen 04:20 Uhr zum Brand eines Gartenhauses in der Kleingartenanlage Herzogenried. Der Brand wurde durch die Berufsfeuerwehr Mannheim gelöscht. Zu einem Personenschaden kam es nicht.

Der entstandene Sachschaden lässt sich nicht beziffern, dürfte aber im mittleren vierstelligen Bereich liegen. Die Ermittlungen zu Brandursache dauern derzeit noch an und werden durch die Spezialisten des Kriminalkommissariats Mannheim übernommen.

Schwerpunktkontrollen – Alkohol und Drogen im Straßenverkehr

Mannheim (ots) – Unter Federführung der Verkehrspolizeiinspektion führte das Polizeipräsidium Mannheim am Donnerstag 30.06.2022 zwischen 20-05 Uhr in Zusammenarbeit mit dem “Kompetenzteam Drogen im Straßenverkehr” (KoDiS) im gesamten Stadtgebiet eine Schwerpunktkontrollaktion mit der Zielrichtung Bekämpfung der Hauptunfallursache Drogen und Alkohol im Straßenverkehr durch.

Besonderes Augenmerk lag auf der Kontrolle alkohol- und drogenbeeinflusster E-Scooter-Fahrer. Bei den sogenannten Elektro-Kleinstfahrzeugen, gemeinhin bekannt als E-Scooter, handelt es sich um Kraftfahrzeuge. Somit gelten für das Führen dieser Fahrzeuge im Straßenverkehr die gleichen Regeln hinsichtlich Alkohol- und Drogenkonsum wie für Auto- und Motorradfahrer. Auch die Konsequenzen bei Zuwiderhandlungen sind die Gleichen. Somit droht, wie auch bei Autofahrern, ein Fahrverbot, bzw. der Entzug der Fahrerlaubnis.

Bei der Kontrolle wurden insgesamt 298 Fahrzeuge und 317 Personen kontrolliert. Insgesamt wurden 20 Fahrer die unter Alkohol- oder Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnahmen, festgestellt. 16 der vorgenannten Personen waren auf E-Scootern unterwegs.

11 Personen mussten noch an der Kontrollstelle eine Blutprobe abgeben, davon wurden 4 Blutproben aufgrund des Verdachts eines vorherigen Drogenkonsums entnommen. Diese Fahrzeugführer müssen darüber hinaus mit einer Anzeige wegen des Verdachts des Drogenbesitzes rechnen. In 2 Fällen wurde der Führerschein vorläufig entzogen.

Weiterhin stellten die Einsatzkräfte nachfolgende Verstöße fest:

Eine Person nahm ohne erforderliche Fahrerlaubnis am Straßenverkehr teil

ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz,

eine Unterschlagung und Ausländer rechtlicher Verstoß.

An der Kontrollstelle waren insgesamt 50 Beamte der Polizeireviere und der Verkehrspolizei sowie das Kompetenzteam KoDiS des Polizeipräsidiums Mannheim eingesetzt.

Die ständige Fortbildung aller Verkehrspolizisten und immer mehr Beamten der Streifendienste der Polizeireviere, die Zentralisierung der Qualitätskontrolle sowie die Übernahme der Fachaufsicht durch eine Expertengruppe KoDiS “Drogen im Straßenverkehr” hat in den letzten Jahren zu einer deutlichen Qualitätssteigerung und Intensivierung bei der Bekämpfung der Hauptunfallursache Drogen im Straßenverkehr geführt.

Verkehrsteilnehmer, die sich unter Alkohol- oder Drogeneinfluss ans Steuer setzen oder auf den E-Scooter steigen, müssen künftig zu jeder Zeit an jeder beliebigen Stelle mit einer Kontrolle rechnen.