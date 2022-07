Reifenteile auf der Autobahn führen die Polizei zu alkoholisiertem Fahrer

Sandhausen (ots) – Durch Verkehrsteilnehmer wurde am Samstagabend, kurz vor 24:00 Uhr, ein Reifenteil im Bereich des Einfädelungsstreifens der Anschlussstelle Walldorf/Wiesloch in Fahrtrichtung Heidelberg gemeldet. Nach dem die Polizeibeamten das Reifenteil entfernten und die Gefahr somit beseitigt war, fiel etwas weiter ein Pannenfahrzeug auf dem Pannenstreifen auf. Dieses hatte am vorderen rechten Rad eine Reifenpanne.

Im Rahmen der Kontaktaufnahme mit dem 38-jährigen Fahrzeugführer fiel deutlicher Alkoholgeruch in dessen Atemluft auf. Ein Alkoholvortest ergab eine Alkoholisierung von knapp 0,9 Promille.

Nach Durchführung eines gerichtsverwertbaren Alkoholtests auf dem Polizeirevier wurde der Beschuldigte entlassen. Er sieht sich nun einem Ordnungswidrigkeitenverfahren entgegen.

Trunkenheitsfahrt mit über 1,4 Promille

Weinheim (ots) – Im Rahmen der Streifenfahrt fiel einer Besatzung am Samstag 03.07.2022 gegen 22:45 Uhr, ein Dodge Ram in der Händelstraße in Weinheim auf. Im Rahmen der anschließenden Verkehrskontrolle konnte bei dem Fahrzeugführer deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Der Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille.

Dem Fahrzeugführer wurde im Anschluss auf dem Polizeirevier eine Blutentnahme entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Der 56-Jährige sieht nun einem Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr entgegen.

Flächenbrand

Epfenbach (ots) – Zwischen Spechbach und Epfenbach kam es am Sonntagmittag 03.07.2022 gegen 13.15 Uhr, zu einem Flächenbrand aus bislang unbekannter Ursache. Die betroffene Fläche beläuft sich ersten Informationen auf etwa einen Quadratkilometer.

Ersten Erkenntnissen nach entstand der Brand während auf dem Feld Erntearbeiten durchgeführt wurden. Der Entstehungsgrund für den Brandausbruch konnte bislang noch nicht geklärt werden.

Die Feuerwehr konnte den Brand auf dem 250 Meter x 250 Meter großen Feld gegen 16 Uhr vollständig ablöschen. Ein Teil des Feldes war vor dem Brandausbruch bereits abgeerntet. Es waren insgesamt 75 Feuerwehrleute im Einsatz.

Fahrradunfall – 2 Personen leicht verletzt

Hemsbach (ots) – Am Donnerstagnachmittag 30.06.2022 gegen 16.00 Uhr, kam es in Höhe Reichenberger Straße/Stettiner Straße zu einem Zusammenstoß zweier Radfahrer. Der 16-jähriger Fahrer hatte die Kontrolle über sein E-Bike verloren, fuhr im Kurvenbereich zu weit rechts und geriet mit ca. 50 Km/h in den Gegenverkehr.

Der jugendliche Verursacher wurde in ein Krankenhaus gebracht, da er eine Fußverletzung und mehrere Schürfwunden erlitt. Der 18-jährige Radler klagte über Schmerzen in den Armen.

Opel-Fahrer fährt gegen Hauswand und flüchtet

Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitag gegen 16:50 Uhr an einer Tankstelle in der Hauptstraße. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte beim rangieren eine dortige Hauswand und flüchtete anschließend in Richtung Ortsmitte, ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen. Der Sachschaden beträgt rund 1.500 Euro.

Bei dem gesuchten Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen grauen Opel Crossland oder einen grauen Opel Graceland X mit Heidelberger Kennzeichen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Sinsheim, unter Tel: 07261-6900, zu melden.

Autofahrer mit über 3 Promille gestoppt

Sinsheim (ots) – Am Samstag 02.07.2022 gegen 05 Uhr stoppte eine Polizeistreife des Polizeireviers Sinsheim einen betrunkenen Autofahrer auf der B45. Der 41-Jährige war mit seinem VW in Richtung Hoffenheim unterwegs, als ihn die beiden Polizeibeamten einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten sie sofort starken Alkoholgeruch in dem Auto fest.

Ein Atemalkoholtest bei dem 41-jährigen Fahrer bestätigte den Verdacht und ergab einen Wert von 3,08 Promille. Er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Den Führerschein stellten die Beamten sicher. Nachdem die polizeilichen Maßnahmen abgeschlossen waren, durfte er wieder gehen.

Betrunkener E-Bike-Fahrer beschädigt geparktes Auto

Oftersheim (ots) – Ein unbekannter E-Bike-Fahrer beschädigte am frühen Sonntag 03.07.2022 in Oftersheim einen geparkten Nissan und fuhr anschließend einfach davon. Der Mann war kurz vor zwei Uhr mit seinem E-Bike in der Mannheimer Straße unterwegs und streifte beim Vorbeifahren einen dort geparkten Nissan Micra.

Ein Zeuge, der durch einen Knall auf den Zusammenstoß aufmerksam geworden war, sprach den Fahrer des E-Bikes an, ob er verletzt sei und ärztliche Hilfe brauche. Dieser antwortete nicht, sondern fuhr wortlos davon. Der Zeuge bemerkte dabei, dass der Unbekannte stark alkoholisiert war.

Wenige Minuten kehrte der E-Bike-Fahrer zur Unfallstelle zurück, um das Licht und den Sattel seinen E-Bikes, was er beides bei dem Zusammenstoß verloren hatte, zu holen. Als er jedoch bemerkte, dass sich der Zeuge und die Fahrzeugbesitzerin noch am Unfallort befanden, flüchtete er erneut in Richtung der Bahnunterführung am Bahnhof Ofersheim.

Der Zeuge und ein Bekannter der Fahrzeugbesitzerin konnten den Unbekannten jedoch einholen und zunächst festhalten. Diesem gelang es jedoch erneut und nun endgültig zu flüchten.

Der E-Bike-Fahrer wird wie folgt beschrieben:

Ca. 55 Jahre alt

Kräftige Statur

Trug ein weißes T-Shirt und eine kurze schwarze Hose

War deutlich alkoholisiert

War mit einem schwarzen Pedelec unterwegs, dass bei seiner Flucht kein Licht und keinen Sattel mehr hatte.

Weiter Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden waren, bzw. denen der Flüchtende mit seinem Pedelec aufgefallen war, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202/288-0 zu melden.

Einbruch in Reihenhaus

Rauenberg (ots) – In der Zeit von Samstag 25.06.2022 um 08:00 Uhr bis Samstag 02.07.2022 um 17:00 Uhr verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Reihenhaus in der Dielheimer Straße und entwendeten aus diesem Bargeld sowie mehrere Schmuckstücke von noch unbekanntem Wert.

Die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg wurde mit der Spurensicherung vor Ort beauftragt. Die Ermittlungsgruppe Eigentum hat unterdessen die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die verdächtige Personen im Wohngebiet gesehen haben sowie darüber hinaus sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon, Tel.: 0621 174 4444 zu wenden.

Auto beschädigt und geflüchtet

Ladenburg (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag verunfallte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem in der Ilvesheimer Straße abgestellten VW und flüchtete anschließend. Der Unbekannte streifte den VW im Vorbeifahren an der linken Seite und verursachte einen Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Der Verkehrsdienst Mannheim sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4222 zu melden.

Aufmerksamer Bankmitarbeiter verhindert “Schockanruf-Betrug”

Sinsheim-Steinsfurt (ots) – Ein aufmerksamen Bankmitarbeiter verhinderte am vergangenen Donnerstag 30.06.2022 einen Betrug durch sogenannte “Schockanrufer”. Ein 85-Jähriger Mann hatte am Donnerstag gegen 14:30 Uhr einen Anruf erhalten, dass sein Sohn in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt sei und er, um eine Gefängnisstrafe abzuwenden, eine Kaution von 30.000 Euro bezahlen solle.

Nachdem der Mann bei seiner Hausbank das Geld abheben wollte, erkannte der Bankmitarbeiter die Betrugsmasche und informierte die Polizei. Durch das Eingreifen des Bankmitarbeiters konnte ein Schaden glücklicherweise verhindert werden.

Das Polizeirevier Sinsheim hat die Ermittlungen aufgenommen.