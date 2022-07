Einbruch in Gebäude eines gemeinnützigen Verbandes

Heidelberg-Kirchheim (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag 03.07.2022 brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in die Räumlichkeiten eines gemeinnützigen Verbandes in der Straße “Margot-Becke-Ring” ein. Durch das Übersteigen eines Zugangstors verschafften sich die Unbekannten zunächst Zutritt zum Gelände und brachen im Anschluss mehrere Gebäudetüren gewaltsam auf.

Die Täter, die offenbar auf der Suche nach Wertgegenständen waren, durchsuchten die Räumlichkeiten. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand Bargeld in Höhe eines niedrigen 3-stelligen Betrags. Ein am Tatort aufgefundenes Werkzeug wurde sichergestellt.

Ob es sich bei diesem um das im vorliegenden Fall verwendete Einbruchswerkzeug handelt und ob diese von den Tätern zurückgelassen wurde, ist bislang nicht bekannt. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unbekannt.

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter Tel.: 06221/34180 zu melden.

Auto überschlägt sich nach Verkehrsunfall – Fahrer und Insassen flüchten

Heidelberg-Pfaffengrund (ots) – Einen Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden verursachte am Samstagabend ein zunächst unbekannter Autofahrer im Stadtteil Pfaffengrund. Der Mann war gegen 01.20 Uhr mit einem Audi auf dem Baumschulenweg in Richtung Speyerer Straße unterwegs. Kurz vor der Einmündung zur Marktstraße kam er nach links von der Fahrbahn ab und streifte einen Baum.

Anschließend schleuderte er auf die rechte Straßenseite und prallte schließlich gegen einen massiven Zaun, welcher teilweise aus der Verankerung gerissen und deformiert wurde. Schließlich überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer und dessen Mitfahrer verließen das Fahrzeug und rannten davon. Es war Sachschaden in Höhe von fast 40.000 Euro entstanden.

Der Fahrer verständigte daraufhin den Besitzer des Fahrzeugs, der den Unfall der Polizei meldete und sich zunächst selbst als verantwortlicher Fahrer und einziger Fahrzeuginsasse ausgab. Die Angaben wurden durch seine Lebensgefährtin bestätigt. Aufgrund eindeutiger Beweise, die im Fahrzeug aufgefunden wurden, konnte diese Aussagen jedoch rasch widerlegt werden.

Der Fahrzeughalter gab nach längerem Zureden schließlich die Identität des Fahrers und der beiden Mitfahrer preis. Die drei 19-Jährigen wurde daraufhin zur Unfallstelle zurückbeordert. Der Fahrer konnte aufgrund vorhandener Verletzungen und Prellmarken eindeutig identifiziert werden.

Gegen den Fahrer wird nun wegen Unfallflucht ermittelt. Gegen den Fahrzeugbesitzer sowie dessen Lebensgefährtin wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der Strafvereitelung eingeleitet.

Zwei Radfahrer bei Kollision schwer verletzt

Heidelberg-Ziegelhausen (ots) – Zu einem Unfall zwischen zwei Radfahrern kam es am Freitag gegen 16 Uhr in der Straße “In der Neckarhelle”. Ein 20-Jähriger Mann befuhr den Geh- und Radweg von Heidelberg kommend in Richtung Neckargemünd.

Als der junge Mann eine vor ihm fahrende 62-Jährige überholen wollte, blieb er am Lenker der Frau hängen, woraufhin beide Radfahrer stürzten und schwer verletzt wurden. Beide mussten mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren werden.

