Bei Streit mit Beil gedroht?

Karlsruhe-Innenstadt (ots) – Ein Passant verständigte am frühen Samstag 02.07.2022 die Polizei und schilderte in seinem Notruf gegen 05.25 Uhr, dass er eben Zeuge einer Drohung mit einem Beil im Bereich der Amalienstraße wurde. Demnach sollen zumindest 2 Personen erst verbal aneinandergeraten sein. Im weiteren Verlauf des Wortgefechts soll dann einer der Streithähne ein kleineres Beil in der Hand gehalten und seinen Kontrahenten schließlich auch verfolgt haben.

Hierbei soll er drohende Äußerungen ausgesprochen haben. Der das Beil führende Beteiligte an dem Sachverhalt konnte von eingesetzten Polizeibeamten letztlich einer Kontrolle unterzogen werden, das kleine Beil wurde sichergestellt. Zur abschließenden Klärung des Sachverhaltes wird nun der mit dem Beil bedrohte Passant gesucht.

Der möchte sich bitte mit dem sachbearbeitenden Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter Tel: 0721/666 3311 in Verbindung setzen. Gerne dürfen sich auch andere Zeugen oder Personen melden, die Hinweise auf den beschriebenen Sachverhalt oder die beteiligten Personen geben können.

40-Jähriger wird dem Haftrichter vorgeführt

Karlsruhe (ots) – Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wird am Montagnachmittag ein 40-Jähriger dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Der Mann soll am Sonntag zwischen 00-13:50 Uhr in der Stuttgarter Straße bei einem Einkaufsmarkt ein verschlossen abgestelltes Pedelec im Wert von etwa 2.500 Euro entwendet haben.

Durch ein am Fahrrad angebrachtes Ortungsgerät konnte der Eigentümer des Pedelecs bei der Überprüfung des übermittelten Standorts den Tatverdächtigen mitsamt des Pedelecs im Citypark feststellen. Hinzugerufene Polizeibeamte nahmen den 40-Jährigen daraufhin vorläufig fest.

Fahrradunfall endet in Körperverletzung

Karlsruhe (ots) – Freitag 01.07.2022 kam es in Karlsruhe zwischen zwei Radfahrern zum Zusammenstoß, bei dem beide Fahrer zu Fall kamen. Anschließend schlug einer der Radfahrer den anderen mehrfach ins Gesicht.

Ein 38-jähriger Radfahrer fuhr Freitag gegen 13:45 Uhr auf dem Radweg parallel zur Bundesstraße 10 in Fahrtrichtung Durlach. Ein 50-Jähriger fuhr mit seinem Rad direkt dahinter und wollte den 38-Jährigen überholen. Nach derzeitigen Erkenntnissen, gab dieser ein Handzeichen, dass signalisieren sollte, dass der Mann rechts an ihm vorbeifahren kann.

Der 50-jährige Radfahrer überholte jedoch von links, woraufhin es zum Zusammenstoß der beiden Räder kam, bei dem beide Männer stürzten. Der 50-Jährige war anschließend so aufgebracht, dass er unvermittelt den noch am Boden liegenden 38-Jährigen mehrfach ins Gesicht schlug.

Nur durch aufmerksame Passanten konnte der Angriff gestoppt und die Polizei verständigt werden. Der jüngere Radfahrer zog sich durch den Sturz und den nachfolgenden Angriff mehrere Verletzungen am Kopf zu und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Mann uriniert auf Bahnsteig und springt ins Gleis

Karlsruhe (ots) – Samstagmorgen 02.07.2022 hat ein 22-Jähriger am Hauptbahnhof am Bahnsteig uriniert. Weiterhin begab er sich unbefugt in den Gleisbereich. Um kurz nach 05 Uhr wurde der Mann durch eine Streife der Bundespolizei dabei beobachtet, wie er am Bahnsteig 3/4 gegen die Vorrichtung des Fahrplanaushangs urinierte.

Außerdem begab sich der 22-Jährige unbefugt in den Gleisbereich. Glücklicherweise fuhr zu dieser Zeit kein Zug im betroffenen Gleis.

Die Bundespolizisten unterzogen den Mann einer polizeilichen Kontrolle. Auf das Vorhalten seines Fehlverhaltens reagierte der Mann desinteressiert und respektlos. Er sah sein Fehlverhalten bis zum Schluss nicht ein.

Der 22-Jährige sieht sich nun 2 Ordnungswidrigkeitenverfahren entgegen. Zum einen wegen der Verunreinigung von Bahnanlagen und zum anderen wegen des unbefugten Aufenthalts in den Gleisen.

Die Bundespolizei warnt immer wieder davor, den Gleisbereich an nicht dafür vorgesehenen Stellen zu betreten. Züge durchqueren Bahnhöfe mit sehr hohen Geschwindigkeiten. Aufgrund ihrer Beschaffenheit ist ein sofortiger Stillstand nicht möglich.

Durch leichtsinniges Betreten des Gleisbereiches kommt es immer wieder zu Zusammenstößen zwischen Mensch und Zug. Der Mensch zieht hierbei meistens den Kürzeren. Nähere Informationen zum richtigen Verhalten auf Bahnanlagen finden Sie unter www.bundespolizei.de.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall

Karlsruhe (ots) – Schäden in Höhe von ungefähr 20.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls am frühen Sonntagmorgen an der Kreuzung Sophienstraße/ Reinhold-Frank-Straße. Ein offenbar stark betrunkener Autofahrer hatte wohl die Vorfahrt einer 52-Jährigen missachtet. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Gegen 2 Uhr am Sonntagmorgen fuhr eine 52-Jährige mit ihrem VW auf der Reinhold-Frank-Straße in stadtauswärtiger Richtung. An der Kreuzung Reinhold-Frank-Straße / Sophienstraße kam plötzlich aus der Sophienstraße der 25-Jährige mit seinem Auto. Er war offenbar laut Zeugenaussagen nahezu ohne zu Bremsen in die Kreuzung eingefahren. Dort kollidierte er mit dem VW der 52-Jährigen. Der junge Mann hatte die dort durch das Verkehrszeichen “Vorfahrt gewähren” geregelte Vorfahrt nicht beachtet. Zum Unfallzeitpunkt war die Ampel an der Kreuzung ausgeschaltet.

Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der junge Mann deutlich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Dem 25-Jährigen wurde Blut abgenommen, sein Führerschein wurde einbehalten. Beide Autos waren stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Kreis Karlsruhe

Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Kraichtal (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag ist ein 43-jähriger Motorradfahrer auf der Landesstraße 553 bei Menzingen schwer verletzt worden, nachdem er bei einem Überholvorgang mit einem entgegenkommenden Auto kollidierte.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei Karlsruhe überholte gegen 15.10 Uhr ein 43- Jähriger mit einem Motorrad einen Lkw. Offenbar übersah er hierbei den entgegenkommenden Pkw eins 63-Jährigen. Dieser wich nach rechts in den Grünstreifen aus und konnte wohl so eine Frontalkollision verhindern. Der Motorradfahrer touchierte das Auto und stürzte.

Der 43-jährige Mann zog sich dabei schwere Verletzungen zu und kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Die Landesstraße war während der Unfallaufnahme und der anschließenden Fahrbahnreinigung bis in die Abendstunden gesperrt.

Zeugenaufruf nach Sachbeschädigungen an Fahrzeugen

Bretten (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag 03.07.2022 wurden in Bretten mehrere Fahrzeuge mutwillig beschädigt und teilweise Gegenstände draus entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen sind bislang 6 betroffene Fahrzeuge bekannt, die im Bereich Postweg, Melanchthonstraße, Bismarckstraße geparkt waren.

Teilweise schlugen die Täter mit einem Stein eine Scheibe ein und entwendeten Gegenstände im Wert von geschätzten 500 Euro. Bei einem Fahrzeug zerkratzten sie die rechte Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand.

Der entstandene Gesamtschaden beziffert sich auf geschätzte 13.200 Euro. Das Polizeirevier Bretten bittet um Zeugenhinweise unter Tel: 07252/50460.

Infomobil kommt nach Rheinstetten

Rheinstetten (ots) – Ein Einbruch in den eigenen vier Wänden ist für viele Menschen ein traumatisches Erlebnis. Nicht nur der entstandene materielle Schaden, sondern die Verletzung der Privatsphäre und das verloren gegangene Sicherheitsgefühl machen den betroffenen Menschen zu schaffen.

Vom Einbruchdiebstahl bleiben auch Gewerbe- und Dienstleistungsobjekte nicht verschont. Häufig entstehen in Zusammenhang mit diesem Delikt, teilweise verbunden mit Vandalismus, sehr hohe Schäden. Die Polizei misst dem Sicherheitsbedürfnis der Bürger einen sehr hohen Stellenwert bei und informiert die Bevölkerung deshalb über richtige Verhaltensweisen und notwendige Sicherungsmaßnahmen. Schließlich ist Vorbeugung die beste Möglichkeit, sich vor solchen Taten zu schützen.

Das Informationsfahrzeug des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg ist im Landkreis Karlsruhe unterwegs, und zwar in:

Rheinstetten, Technisches Rathaus Mörsch, Badener Straße 1, am Donnerstag 07.07.2022 von 10-16.00 Uhr.

Im so genannten “i MOBIL” bekommen Interessierte die richtigen Tipps zur Sicherung von Fenstern, Türen und anderen Bereichen des Hauses, der Wohnung oder auch des gewerblichen Objektes. Eine Vielzahl von Exponaten, von der einfachen Fenster- bzw. Türsicherung bis zur Überfall- und Einbruchsmeldeanlage machen deutlich, wie man sich wirkungsvoll schützen kann.

Übrigens: Einbruchschutz lohnt sich! Mehr als 45% der versuchten Wohnungseinbrüche scheitern an Sicherungstechnik!

Daher sollte man die Gelegenheit nutzen sich kostenlos und unverbindlich zu informieren. Die Fachberater der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle stehen dabei gerne für Fragen und Auskünfte zur Verfügung. Bezüglich des Betretens des Informationsfahrzeuges gelten die aktuellen Infektionsschutzmaßnahmen nach der CoronaVO.