Ludwigshafen: Erlebnis-Samstag am 09. Juli 2022 – BASF im Alltag erleben

Ausstellung und Espresso-Bar wieder geöffnet – BASF Ausbildung bietet Vorträge an – Programm für kleine Forscher in den Kids‘ Labs

Ludwigshafen – Am kommenden Samstag findet wieder der Erlebnis-Samstag im BASF- Besucherzentrum statt! Am 9. Juli 2022 wartet auf alle Besucher ein buntes und spannendes Programm. Sie wollen wissen, wo genau BASF in Ihren alltäglichen Produkten drinsteckt? Zwischen 9:00 und 16:00 Uhr können Sie auf Entdeckungstour in der 2.000 Quadratmeter großen Ausstellung des Besucherzentrums gehen. Zudem hat die Espresso-Bar „Steamcracker“ im Erdgeschoss wieder geöffnet und lädt zum Verweilen ein.

„MEET.US.NOW. – Deine Ausbildungs- und dualen Studienchancen bei BASF am Standort in Ludwigshafen“: Treffen Sie am Erlebnis-Samstag im Rahmen der Reihe

„Auf einen Espresso mit…“ die Kollegen der BASF Ausbildung von 10 bis 14 Uhr! Zusätzlich zu einem Infostand bieten sie um 11:30 Uhr und 13:30 Uhr jeweils einen Kurzvortrag an. Dort können Sie BASF als attraktiven Arbeitgeber und Ausbilder kennen lernen, erhalten Infos rund um die Ausbildungs- und dualen Studienchancen bei BASF und wichtige Tipps zum Bewerbungs- und Auswahlprozess. Sie können sich außerdem von 10:00 – 14:00 Uhr für einen Ausbildungsplatz für 2023 direkt vor Ort online bewerben. Sie benötigen dafür keine Unterlagen. Auch für den Ausbildungsstart im September 2022 gibt es noch freie Plätze, unter anderem für eine Ausbildung in den Bereichen Produktion, Elektro- und Metalltechnik, im Bereich Gastronomie und Hotel. Eine Übersicht gibt es unter on.basf.com/freieplaetze

Erwachsene und Kinder ab sechs Jahren können an einer einstündigen Werkrundfahrt über das größte zusammenhängende Chemieareal der Welt teilnehmen. Zwischen 9 Uhr und 15 Uhr fahren durchgängig Busse. Für internationale Gäste wird um 14 Uhr eine Werkrundfahrt in englischer Sprache angeboten. Das Kombi-Angebot aus Werkrundfahrt und Führung durch den BASF- Weinkeller wird am Erlebnis-Samstag dreimal angeboten. Die Touren starten um 10 Uhr, 11 Uhr und um 12 Uhr. Hierfür ist eine Anmeldung unter www.basf.de/visitorcenter/erlebnis-samstag notwendig.

Auch für die jüngsten Gäste wird ein spannendes Programm geboten: Unter dem Motto „Clever Foodies“ dürfen Kinder von sechs bis zwölf Jahren im Kids’ Lab der BASF zu Vitaminen und chemischen Prozessen in Lebensmitteln forschen. Neben dem Aufenthalt im Labor ist eine familiengerechte Werkrundfahrt ebenfalls Teil des zweistündigen Angebotes. Die notwendige Voranmeldung kann unter www.basf.de/visitorcenter/erlebnis-samstag vorgenommen werden.

Bei den Rundfahrten gilt durchgehend eine FFP2-Maskenpflicht. Ausschließlich für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren sind OP-Masken zulässig.

Alle Informationsangebote des Besucherzentrums sind kostenlos. Weitere Informationen gibt es unter www.basf.de/visitorcenter.

Das Besucherzentrum ist telefonisch unter 0621/6071640 oder per E-Mail (visitorcenter@basf.com) erreichbar. Auch unter der Woche sind Interessierte herzlich Willkommen das vielfältige Tagesprogramm zu entdecken. Alle Informationsangebote des Besucherzentrums sind kostenlos.

Das Programm des Erlebnis-Samstags im Überblick:

Das Besucherzentrum ist mit der Straßenbahnlinie 7 zu erreichen, Haltestelle „BASF Tor 1 und 2“. Parkmöglichkeiten gibt es gegenüber von Tor 2. Weitere Informationen finden Interessierte unter http://www.basf.de/visitorcenter.