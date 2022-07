Kaiserslautern – OB ernennt Absolventen zu Beamten auf Lebenszeit und Beamten auf Probe und heißt angehende Stadtinspektoren willkommen

Die einen haben es erfolgreich beendet, die anderen haben es nun vor sich: Oberbürgermeister Klaus Weichel hat heute sowohl drei Absolventen zu Beamten auf Lebenszeit und fünf Absolventen der dualen Ausbildung zu Beamten auf Probe ernannt, als auch fünf angehende Stadtinspektoren begrüßt.

Zoey Bullock, André Kirchgeorg, Laura Celine Magenreuter, Lea Sofie Rohrmann und Lara Schmitt werden ab heute in den nächsten drei Jahren bei der Stadtverwaltung Kaiserlautern und an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Mayen ausgebildet. Das Stadtoberhaupt überreichte ihnen die Ernennungsurkunden.

Als Bachelor of Arts haben Lucca Blauth, Nils Lickteig, Gabriel-Yannik Mey, Michelle Schreiber und Jennifer Waßmann das dreijährige Studium erfolgreich beendet. Weichel ernannte sie daher zu Beamten auf Probe. Auf sie wartet nun eine Tätigkeit im gehobenen Dienst.

Komplett geschafft haben es Dennis Windecker, der aktuell beim Referat Finanzen tätig ist, Lena Wagner die im Referat Personal arbeitet und Ahmeti Gentijana aus dem Referat Recht und Ordnung. Sie wurden vom Oberbürgermeister zu Beamten auf Lebenszeit ernannt.

Im Beisein von Wolfgang Mayer, Leiter des Referates Personal beglückwünschte der Oberbürgermeister die drei Gruppen: