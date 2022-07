Schlüssel gefunden und in die Wohnung gegangen

Rülzheim (ots) – Am Samstagachmittag 02.07.2022 betraten 2 unbekannte Täter unberechtigterweise ein Anwesen in der Mittleren Ortsstraße in Rülzheim und durchwühlten die darin befindlichen Schränke und Schubladen. Die beiden unbekannten Täter fanden wohl den zuvor vom Anwohner verlorenen Wohnungsschlüssel und verschafften sich mittels dieses Schlüssels Zutritt zu dem Anwesen.

Bei der Tat wurde nichts entwendet. Die beiden unbekannten Täter werden wie folgt beschrieben: beide zwischen 25-35 Jahre alt, beide etwa 1,75 m – 1,80 m groß, beide osteuropäischen Phänotyps und beide trugen ein weißes T-Shirt.

Sachdienliche Hinweise zu der Tat bzw. den Tätern nimmt die Polizei Germersheim unter Telefon 07274-9580 oder per Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Auf unsichere Fahrweise folgt Verkehrskontrolle

Germersheim (ots) – Weil ein 20-jähriger Mann aus dem Raum Germersheim am Samstagmorgen mit seinem PKW eine unsichere Fahrweise an den Tag legte, fand er sich in schließlich in einer Verkehrskontrolle wieder.

Zum Vorwurf mehrfach gegen einen angrenzenden Bordstein gefahren zu sein und zu seinem Alkoholgeruch in der Atemluft wollte er keinerlei Angaben machen. Da er einen Atemalkoholtest verweigerte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Gegen den Mann wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

E-Scooter kontra Pkw

Wörth (ots) – Am frühen Samstagabend 02.07.2022 befuhr ein 52-jähriger Mann mit seinem E-Scooter die Birkenstraße. Laut Zeugen kam dieser zunächst aus unerfindlicher Ursache immer weiter von seiner Fahrspur ab und kollidierte schließlich mit einem entgegenkommenden Pkw. Bei der anschließenden Unfallaufnahme förderte ein Alkomattest die Unfallursache allerdings schnell zu Tage.

2,77 Promille dürften wohl nicht unerheblich zu dem Geschehenen beigetragen haben. Der leicht verletzte E-Scooter Fahrer wurde zur Behandlung seiner Blessuren in ein hiesiges Krankenhaus gebracht. Hier wurde ihm auch gleich die von den Polizeibeamten angeordnete Blutprobe entnommen. Unter anderem wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gegen den Mann eingeleitet. Der entstandene Gesamtschaden dürfte sich auf ca. 1.200 Euro belaufen.

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Lustadt (ots) – Wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz muss sich ein 33 Jahre alter Lustadter verantworten. Aufgrund einer anderen Angelegenheit wurde die Polizei bei ihm vorstellig und fand im Innenhof mehrere Cannabispflanzen. Diese wurden sichergestellt. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.