Verkehrsunfallflucht mit verletztem Rollerfahrer

Römerberg (ots) – Am Freitag 01. Juli 2022 kam es gegen 14 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen Römerberg und Dudenhofen. Ein Rollerfahrer befuhr die K27 in Römerberg Richtung Dudenhofen, hinter einem blauen Fiat. Ein weißer Kastenwagen mit rot/schwarzer Aufschrift DPD kam den beiden entgegen und überholte ein vorausfahrendes Fahrzeug. Hierbei unterschätzte der DPD Fahrer den Überholvorgang und kam den beiden Fahrzeugen auf der Gegenfahrbahn entgegen.

Um einen frontal Zusammenstoß zu vermeiden musste die Fahrerin des Fiats eine Gefahrenbremsung einleiten. Der dahinterfahrende Rollerfahrer musste ebenfalls stark abbremsen, kam zu Fall und rutschte mit dem Roller unter den vor ihm stehenden Fiat. Hierdurch erlitt der Fahrer des Rollers Prellungen und Schürfwunden, konnte jedoch nach einer anschließenden Behandlung im Krankenhaus wieder entlassen werden.

Der Fahrzeugführer des DPD Kastenwagens entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Wer hat etwas beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise geben? Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Speyer unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) zu melden.

Körperverletzung nach Gondelfest

Bobenheim-Roxheim (ots) – Am Samstag 02.07.2022 gegen 01:00 Uhr befand sich eine 54-jährige Frau aus Lampertheim auf dem Nachhauseweg vom Gondelfest in Bobenheim-Roxheim. Im Kapellenweg wurde sie von einer männlichen Person aus einer 3-köpfigen Personengruppe heraus zunächst angepöbelt, danach unvermittelt in den Brustbereich geschlagen und anschließend zu Boden geschubst.

Ein Anwohner griff ein und versuchte den Hauptaggressor bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten, was jedoch misslang. Die Geschädigte erlitt Schmerzen an den Knien und im Brustbereich.

Täterbeschreibung:

die männliche Person trug einen grauen Kapuzenpullover und einen Vollbart. Er war in Begleitung von 2 weiblichen Personen, welche ca. 164 cm groß waren und eine davon eine karierte Hose trug.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Hochdorf-Assenheim (ots) – Als unbelehrbar erwies sich ein 22jähriger Mann aus dem Rhein-Pfalz-Kreis, welcher am 02.07.2022 gegen 17:45 Uhr als Fahrer eines PKW kontrolliert wurde. Während der Kontrolle stellte sich schnell heraus, dass der Fahrer keine Fahrerlaubnis besitzt.

Dies wiegt umso schwerer, da derselbe Beschuldigte bereits am 29.06.2022 ebenfalls ohne Fahrerlaubnis kontrolliert worden war. Ihn erwartet nun ein weiteres Strafverfahren. Aufgrund der offensichtlichen Unbelehrbarkeit wird zudem die Einziehung des PKW angestrebt.

Betrugsversuch per WhatsApp

Mutterstadt (ots) – Eine 78-jährige Frau erhielt am 01.07.2022 von einer unbekannten Handynummer mehrere Nachrichten über den Nachrichtendienst WhatsApp. In diesen gab sich ein unbekannter Täter als Angehöriger der Frau aus und teilte mit, dass er eine neue Telefonnummer erhalten habe. Anschließend täuschte der Unbekannte Geldnöte vor und wollte die Geschädigte dazu bewegen, kurzfristig einen vierstelligen Geldbetrag zu überweisen.

Die Geschädigte reagierte vorbildlich und stellte dem vermeintlichen Verwandten mehrere Rückfragen, welche dieser nicht beantworten konnte. So erkannte sie den Betrugsversuch zweifelsfrei und beendete anschließend die Kommunikation.