Exhibitionist belästigt Mutter mit Kind

Rhodt unter Rietburg (ots) – Am Samstag 02.07.2022 gegen 19:00 Uhr kam es in der Weinstraße zu einer exhibitionistischen Handlung eines 22-Jährigen. Der 22-jährige stark alkoholisierte Mann zeigte einer vorbeigehenden Mutter mit ihrer 11-jährigen Tochter sein entblößtes Glied und grinste diese hierbei an. Weiterhin soll er sein entblößtes Glied mehreren Café-Gästen gezeigt haben und daraufhin in der Öffentlichkeit uriniert.

Die Mutter und ihre Tochter gingen zügig nach Hause und verständigten dort hiesige Dienststelle. Der Mann konnte kurz darauf durch die Funkstreife in Rhodt festgestellt werden.

Da der Mann sich aggressiv zeigte und zudem alkoholisiert war, wurde er in Gewahrsam genommen. Gegen den 22-jährigen wurde nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Edenkoben unter der Tel.: 06323 955 0 oder per Mail: piedenkoben@polizei.lrp.de.

Angriff auf Polizisten endete im Polizeigewahrsam

Rhodt (ots) – Ein Angriff auf Polizeibeamte der Polizei Edenkoben endete für einen 26-jährigen Mann am späten Abend des 02.07.22 im Polizeigewahrsam. Der Tat voraus gingen mehrere Anrufe von Verkehrsteilnehmern, welche einen alkoholisierten Fußgänger auf der Landesstraße zwischen Rhodt und Hainfeld meldeten.

Bei Antreffen des Fußgängers zeigte er sich gegenüber den Polizeibeamten äußerst aggressiv und attackierte sie mit einem Gegenstand. Der Angriff wurde abgewehrt und der 27-Jährige anschließend zu Boden gebracht sowie gefesselt, um weitere Angriffe zu unterbinden. Da die erhoffte Verhaltensbesserung ausblieb, musste er nach einer ärztlichen Blutprobenentnahme die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen.

Verstoß gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz

Landau (ots) – Bei einer Verkehrskontrolle in der Nacht auf Samstag 02.07.2022 wurde in der Hauptstraße eine Standkontrolle durchgeführt. Aus einem der kontrollierten Fahrzeuge kam den Beamten starker Cannabisgeruch entgegen. Der 18-jährige Beifahrer versuchte sich der Kontrolle noch fußläufig zu entziehen, konnte jedoch nach kurzer Flucht gestellt und fixiert werden.

Bei der Durchsuchung wurde bei ihm ein Springmesser aufgefunden während unter dem Beifahrersitz eine geringe Menge Cannabis sichergestellt werden konnte. Während der weiteren Kontrolle wurden bei dem 19-jährigen Fahrer drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt. Ein Urintest reagierte positiv auf Cannabis, woraufhin eine Blutprobe entnommen wurde.