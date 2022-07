Landau: Die Polizei-News

Schwerer Verkehrsunfall und “ganz viel Glück gehabt” (Foto)

Landau/L509 Fuchsmühle (ots) – Am Freitag 01.07.2022 gegen 22:20 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Umgehungsstraße L509 bei Offenbach, Höhe Stadion. Ein 34-Jähriger aus dem Landkreis SÜW befuhr mit seinem PKW die L509 in Fahrtrichtung Landau. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen verlor der Fahrer vermutlich aufgrund deutlich überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Er kam von der Fahrbahn ab, touchierte eine Leitplanke und schleuderte auf die Gegenfahrbahn. Hier kam es zu einem Zusammenstoß mit einem PKW, der mit zwei Personen besetzt war. Der 34-jährige erlitt schwere Verletzungen, die glücklicherweise als nicht lebensgefährlich einzustufen waren. Er musste mit technischem Gerät von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden und kam in ein nahegelegenes Krankenhaus. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, da sich Hinweise auf Alkoholkonsum ergaben.

Die zwei Personen im entgegenkommenden PKW wurden nur leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 30.000 EUR. Die L509 war bis 01:00 Uhr voll gesperrt.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Annweiler/B48 (ots) – Ein 22-jähriger Motorradfahrer aus dem Raum Landau befuhr am Samstag 02.07.2022 gegen 18:20 Uhr, mit seinem Krad die B 48 von Johanniskreuz kommend in Fahrtrichtung Annweiler. In einer Rechtskurve kam er nach links auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal in ein entgegenkommendes Fahrzeug. Hierbei überschlug er sich und kam schwerverletzt auf der Straße zum Liegen.

Nach der Erstversorgung wurde er in Krankenhaus eingeliefert. Glücklicherweise bestand keine Lebensgefahr. Im entgegenkommenden Fahrzeug, welches mit 3 Personen besetzt war, wurde 1 Person leicht verletzt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 5.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht “Kleiner Platz”

Landau (ots) – 30.06.22, 19:00 Uhr / 01.07.22,15:00 Uhr – Im genannten Zeitraum wurde auf dem Parkplatz “Kleiner Platz” in Landau ein PKW Hyundai Tucson nicht unerheblich beschädigt. Die Polizei Landau vermutet, dass ein größeres Fahrzeug, evtl. mit Pritsche, beim Aus-/Einparken oder Wenden den PKW beschädigt hat.

Der Unfallverursacher entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen werden gebeten, sich über die 06341-2870 oder pilandau@polizei.rlp.de, bei der Polizei Landau zu melden.