Versuchter Einbruchsdiebstahl in Schule

Speyer (ots) – In der Nacht vom 01.07. auf den 02.07.2022 haben sich bisher unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in das Schulgebäude der Zeppelinschule verschafft. Sie hebelten eine Hintereingangstür auf und brachen im Schulgebäude mehrere Türen auf, um in allen Räumen nach Wertsachen zu suchen.

Dabei verursachten sie einen Sachschaden von mutmaßlich mehr als 20.000 Euro. Entwendet wurde aber nach erster Aussage nichts.

Versuchte Einbrüche

Speyer-West (ots) – In der Nacht vom 01.07. auf den 02.07. haben unbekannte Täter versucht, sich Zutritt in Mehrfamilienhäuser sowohl in der Schandein-, als auch in der Josef-Schmitt-Straße zu verschaffen, in dem sie an den Hauseingangstüren hebelten. Dies misslang aber in beiden Fälle und die Täter kamen nicht in die Häuser hinein.

Kontrollstelle mit Untersagung der Weiterfahrt

Speyer (ots) – Am 01.07.2022 zwischen 18:45-20:30 Uhr wurde in der Schifferstadter Straße eine Kontrollstelle der Polizei eingerichtet. Bei 5 Verkehrskontrollen konnten folgende Verstöße festgestellt werden:

1x Gurtverstoß (nicht angeschnallt),

1x Anbringung unerlaubter Folien an den Rücklichtern,

1x abgelaufene Hauptuntersuchung über drei Monate,

1x Untersagung der Weiterfahrt aufgrund unzureichender Profiltiefe an den beiden vorderen Reifen.

In allen Fällen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.