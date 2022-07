Neustadt: Wiese brannte an verschiedenen Stellen

Neustadt an der Weinstraße – In der Landwehrstraße hinter dem dortigen Schulzentrum kam es am späten Sonntagmorgen (03.07.2022, gegen 11:30 Uhr) zu einem Flächenbrand.

Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte es an diversen Stellen auf der Wiese. Mit zwei handgeführten Strahlrohren löschten die Einsatzkräfte die Brandstellen ab. Um ein weiteres Entzünden der Wiese zu vermeiden, wurde diese komplett über den Werfer des Tanklöschfahrzeuges gewässert.

Im Einsatz standen sechs Einsatzkräfte mit zwei Fahrzeugen.