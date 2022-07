Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 03.07.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Fahrzeug nicht umgemeldet

Neustadt/Weinstraße (ots) – Seit mehreren Jahren in der Bundesrepublik Deutschland ordnungsbehördlich gemeldet ist ein 66-Jähriger Mann aus Speyer, welcher am 02.07.2022 um 08:30 Uhr mit seinem Fahrzeug mit ausländischer Zulassung in der Talstraße in 67434 Neustadt/W. einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Aufgrund dieser Tatsache hätte der Speyerer sein Fahrzeug ummelden müsse. Da er dies versäumte muss er sich nun in Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz, sowie gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Neustadt: Automatenaufbrüche im Stadtgebiet

Neustadt/Weinstraße (ots) – Im Zeitraum vom 01.07.2022, 18:00 Uhr bis zum 02.07.2022, 15:30 Uhr, kam es zu insgesamt drei Aufbrüchen von Automaten an Tankstellen in 67433 Neustadt/W.. Durch unbekannte Täter wurde im Zeitraum vom 01.07.2022, 18:00 Uhr bis zum 02.07.2022, 07:30 Uhr an einer Tankstelle in der Chemnitzer Straße ein Staubsaugerautoamt aufgebrochen und die Geldkassette entwendet. Der zweite Fall ereignete sich am 02.07.2022 zwischen 15:00 Uhr und 15:30 Uhr ebenfalls an einer Tankstelle in der Landauer Straße. Hier wurden der Staubsaugerautomat, sowie der Automat zur Luftdruckkontrolle gewaltsam geöffnet. Ob aus diesen Autoamten etwas entwendet wurde ist bislang nicht bekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Polizei Neustadt/W. bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, welche zur Aufklärung der Taten dienen können unter Tel. 06321/854-0 oder per Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de.

Neustadt: Verletzte Rollerfahrerin nach Verkehrsunfall

Neustadt/Weinstraße (ots) – Bereits am 01.07.2022 um 15:11 Uhr kam es in der Straße „An der Eselshaut“ in 67435 Neustadt/W.-Mußbach zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 65-jährigen Rollerfahrerin und einer ebenso alten PKW-Führerin. Die Rollerfahrerin fuhr mit ihrem Roller die Einbahnstraße in Fahrtrichtung Ortsausgang. Die PKW-Fahrerin fuhr zum gleichen Zeitpunkt vom rechten Fahrbahnrand los und übersah die Fahrerin des Rollers. Durch den Zusammenstoß kam die Rollerfahrerin zu Sturz und verletzte sich hierbei am Handgelenk und am Fuß. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 3000 Euro, die beiden Fahrzeuge blieben fahrbereit.

