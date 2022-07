Polizeibeamte beleidigt und angegriffen

Bingen-Innenstadt (ots) – Nach vorangegangenen Streitigkeiten zwischen mehreren Personen vor einer Binger Gaststätte am frühen Sonntagmorgen 03.07.2022 gegen 03:45 Uhr, bestreiften Polizeibeamte die Innenstadt. Hierbei wurden sie auf eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern aufmerksam. Die Beamten trennten sofort die Personen.

Einer der Männer, ein 20-jähriger zeigte sich unkooperativ und aggressiv gegenüber der Beamten. Er verweigerte außerdem die Personalienangabe. Stattdessen beleidigte er die Polizisten fortwährend. Als der Mann die Einsatzkräfte angreifen wollte, wurde er zu Boden gebracht und gefesselt.

Aufgrund seiner zuvor erlittenen Verletzungen wurde der Mann in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 20-Jährige muss nun mit mehreren Ermittlungsverfahren rechnen.

Verkehrsunfall mit Flucht

Bingerbrück (ots) – Am Montag 27.06.2022 ereignete sich im Zeitraum von 10-14:30 Uhr ein Verkehrsunfall in der Stromberger Straße in Bingerbrück. Der bislang unbekannte Verursacher streifte beim Vorbeifahren ein parkendes Auto und beschädigte dieses.

Erste Ermittlungen führten zu der Erkenntnis, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen Renault handeln dürfte. Gibt es Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können?

Einbruch in altes Stellwerk

Bingerbrück (ots) – Im Tatzeitraum von Mittwoch 29.06.2022 bis Freitag 01.07.2022 verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu den Büroräumlichkeiten im alten Stellwerk in Bingerbrück. Hier wurde eine Fensterscheibe zertrümmert, um in das Gebäude zu gelangen.

Nach ersten Feststellungen wurden PC-Monitore und weiteres Büromaterial entwendet. Hinweise an die Polizei Bingen unter Tel. 06721-9050.