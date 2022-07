Bedrohung mit Schusswaffe – Zeugenaufruf

Bad Sobernheim (ots) – Bereits am Mittwoch 29.06.2022 kam es gegen 16:15 Uhr an den Parkplätzen am Bahnhof zu einer Bedrohung mit Schusswaffe. Ein junger Mann, südländisches Aussehen mit Pferdeschwanz, hatte eine Gruppe Jugendlicher mit einer gezogenen Pistole bedroht.

Anschließend war der Mann als Beifahrer in einen weißen Mercedes gestiegen und vom Tatort geflüchtet. Durch die Polizei konnte bislang weder der Täter noch die geschädigte Jugendgruppe ermittelt werden. Hinweise zum Täter oder den Geschädigten bitte an die Polizei Kirn.

Traktordiebstahl

Meddersheim (ots) – Am Sonntag 03.07.2022 gegen 02.00 Uhr wurde in Meddersheim, Naheweinstraße, in der Nähe der dort stattfindenden Beach Party, ein Traktor der Marke JohnDeere aus einer unverschlossenen Halle entwendet. Der Traktor wurde offenbar über den Mühlenweg in Richtung Nahe gefahren, wo er schließlich in der Nahe festgefahren wurde.

Augenscheinlich wurde noch versucht ihn wieder aus der Nahe zu fahren, was jedoch nicht gelang. Ob an dem 75.000 Euro teuren Schlepper ein Sachschaden entstand ist bislang noch nicht bekannt.

Der oder die Täter flüchteten unerkannt. Die Polizei Kirn nahm die Ermittlungen auf. Täterhinweise bitte an die Polizei Kirn unter der Rufnummer 06752/1560.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Ortsumgehung Kirn, B41 (ots) – Am 03.07.2022 gegen 00.03 Uhr befuhr der 29-jährige Fahrer eines PKW BMW die B41 aus Richtung Idar-Oberstein kommend in Fahrtrichtung Bad Sobernheim. In Höhe der Ortsumgehung Kirn verliert der Fahrer des PKW in einer langgezogenen Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleudert in den angrenzenden Grünstreifen, wo das Fahrzeug noch ein Verkehrsschild aus der Verankerung reißt. Das Schild wird dadurch auf die Fahrbahn geschleudert. –

Der PKW kommt schließlich mit einem wirtschaftlichen Totalschaden im Grünstreifen zum Liegen. Ein nachfolgender PKW kann dem auf der Fahrbahn liegenden Verkehrsschild nicht mehr ausweichen und überfährt dieses. Hierbei wird auch dieser PKW beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Der Fahrer des unfallverursachenden BMW blieb unverletzt. Bei ihm konnte im Rahmen der Unfallaufnahme deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1 Promille. Es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet sowie sein Führerschein sichergestellt. Gegen den Fahrer wird nun ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten sich bei der Polizei Kirn unter der Rufnummer 06752/1560 zu melden.