Darmstadt-Dieburg

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Büttelborn OT Worfelden (ots)

Am 02.07. kam es zwischen 12:50 Uhr und 14:30 Uhr im Bereich der Friedrich-Ebert-Straße in Büttelborn-Worfelden zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei touchierte der Unfallverursacher mutmaßlich beim Abbiegen das Fahrzeug des Geschädigten. Der Verursacher entfernte nach dem Unfall unerlaubt vom Unfallort.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um ein Fahrzeuggespann mit einem Anhänger handeln. Am Fahrzeug des Geschädigten entstand schätzungsweise ein Schaden von ca. 1.000EUR.

Zeugen die Angaben zum Unfallverursacherfahrzeug machen können, werden gebeten sich unter 06152 / 175-0 bei der Polizei in Groß-Gerau zu melden.

Heinrichstraße: Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Darmstadt (ots) – Am Samstag Morgen (02.07.22) ereignete sich um 08:01 Uhr ein

Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Jogger.

Ein 77-Jährige Mann, überquerte die Heinrichstrasse in Höhe des Schnampelweg und

kollidierte mit einem Pkw der die Heinrichstrasse in Richtung B 26 befuhr. Der

Jogger wurde hierbei tödlich verletzt. Der 23-Jährige Pkw-Fahrer erlitt leichte

Verletzungen. Für die Versorgung der Verletzten waren Kräfte der Feuerwehr

Darmstadt und des Rettungsdienstes eingesetzt. Die Heinrichstrasse musste im

Bereich der Unfallstelle mehrere Stunden gesperrt werden. Zeugen, die

sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim

2.Polizeirevier in Darmstadt (06151-969 41210) zu melden.

Reinheim: Kollision zw. Radfahrern – Kind verletzt / Polizei sucht Zeugen

Reinheim (ots) – Am Freitag, 24.06.2022 kam es gegen 18:15 Uhr in Reinheim auf

Höhe des Sportzentrums an der Feuerwehr zu einem Unfall zwischen einem

9-jährigen Radfahrer aus Reinheim und einem unbekannten älteren Radfahrer. Der

Unbekannte fuhr nach bisherigen Ermittlungen aus ungeklärten Gründen auf den

Gehweg und prallte dort gegen das entgegenkommende Kind, das dadurch leicht

verletzt wurde. Nach dem Vorfall flüchtete der unbekannte Radfahrer von der

Unfallstelle ohne sich weiter um das verletzte Kind zu kümmern.

Die Polizei Ober-Ramstadt sucht in diesem Zusammenhang Zeugen zu dem Unfall,

insbesondere solche, die Angaben zu dem flüchtigen Radfahrer machen können.

Hinweise bitte an die Polizeistation Ober-Ramstadt unter 06154 / 6330-0

Groß-Gerau

Rüsselsheim OT Königstetten – Ergänzungsmeldung zum Brand in Lebensmittelmarkt

Rüsselsheim OT Königsstädten (ots)

Nachdem am Samstagabend (02.07.) im Lagerraum eines Lebensmittelmarktes im Rüsselsheim Ortsteil Königstädten ein Feuer ausgebrochen war (wir hatten berichtet), war ein Großaufgebot an Einsatzkräften bis nach Mitternacht mit der Brandbekämpfung und Nachlöscharbeiten beschäftigt. Wie inzwischen bekannt wurde, hatte sich eine Angestellte wegen Atemwegsreizung selbständig zur Untersuchung in ärztliche Behandlung begeben. Weitere Personen wurde nicht verletzt. Bei dem Brand ist ein Gesamtschaden von mehreren Millionen Euro entstanden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Brandursache ist weiterhin nicht bekannt. Zum jetzigen Zeitpunkt kann auch Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Kurz vor dem Brandausbruch soll sich im Außenbereich des Lagers eine Gruppe von Jugendlichen aufgehalten und geraucht haben. Ob die Gruppe etwas mit der Entstehung des Feuers zu tun gehabt haben könnte, kann derzeit nicht gesagt werden. Deshalb werden die Mitglieder der Gruppe oder Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Brand verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben gebeten, sich unter der Rufnummer 06142 / 696-0 mit der Kriminalpolizei in Rüsselsheim in Verbindung zu setzen. Gefertigt: EPHK René Bowitz, PvD, Tel.: 06151 / 969-40312

ERSTMELDUNG: Rüsselsheim Ortsteil Königstädten – Lebensmittelmarkt brennt

Rüsselsheim OT Königsstädten (ots)

Seit kurz vor 20:00 Uhr am Samstagabend (02.07.2022) brennt es in einem Lebensmittelmarkt im Rüsselsheimer Ortsteil Königstädten. Ersten Meldungen zur Folge war der Brand im Lagerbereich des Marktes ausgebrochen und hatte sich sehr schnell auf den gesamten Markt ausgebreitet. Angestellte und Kunden des Marktes konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Die eingesetzten Feuerwehren von Rüsselsheim, Königstädten, Bauschheim, Trebur und Nauheim versuchen derzeit, ein Übergreifen auf angrenzende Garagen zu verhindern und den Brand zu bekämpfen. Die Bevölkerung wurde über eine Rundfunkwarnmeldung und KatWarn informiert, dass sie während der Löscharbeiten vorsorglich Türen und Fenster geschlossen halten soll. Eine Buslinie des lokalen Nahverkehrsverbandes wird umgeleitet. Die Polizei sperrt derzeit die Straßen rund um den Markt. Über die Brandursache und Schadenshöhe liegen noch keine Informationen vor Gefertigt: EPHK René Bowitz, PvD, Tel.: 06151 / 969-40312

Odenwaldkreis

Dorf-Erbach:Schwerer Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Erbach (ots)

Am Freitag (01.07.) gegen 17:00h kam es auf der B47 zwischen Eulbach und Dorf-Erbach zu einem Verkehrsunfall mit zwei Pkws. Eine 54-jährige Frau aus Rüddenau kam mit ihrem Toyota Yaris aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrspur in den Gegenverkehr ab. Eine 27-jährige Frau aus Erbach kam mit ihrem Fiat Punto entgegen. Es kam zum Frontalzusammenstoß. Die 54-jährige Verursacherin erlitt durch den Aufprall tödliche Verletzungen. Die 27-jährige Autofahrerin wurde durch den Unfall schwerverletzt und mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht.

Es entstand ca. 25.000 Euro Sachschaden. Die Unfallstelle war zwecks Unfallaufnahme und Bergung und für mehrere Stunden vollgesperrt. Im Einsatz unterstützten 35 Rettungskräfte der Feuerwehr.