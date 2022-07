Frankfurt – Flughafen: Unfall am Airportring

Frankfurt (ots) – (dr) Am Samstagnachmittag (02. Juli 2022) kam es am

Airportring zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 78-jährige Frau mit ihrem Pkw

von der Fahrbahn abkam, einen Zaun durchbrach und gegen ein abgestelltes

Fahrzeug prallte.

Die 78-jährige Frau wollte an der Kreuzung Airportring / Taxistraße /

Hugo-Eckener-Ring mit ihrem Land Rover nach rechts auf den Airportring in

Richtung Mörfelden-Walldorf abbiegen. Mutmaßlich verwechselte sie dabei die

Pedale und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dabei überfuhr sie zunächst die

begrünte Fahrbahntrennung und durchbrach mit ihrem Pkw einen auf der

gegenüberliegenden Seite befindlichen Zaun des Flughafengeländes. An einem dort

geparkten VW Multivan kam sie schließlich zum Stehen.

An beiden Fahrzeugen sowie am Außenzaun des Flughafengeländes entstand

erheblicher Sachschaden, der im hohen fünfstelligen Bereich liegen dürfte. Der

Land Rover wurde abgeschleppt.

Die 78-jährige Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der verständigte

Rettungsdienst kümmerte sich um die Versorgung der unter Schock stehenden

Autofahrerin.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Frankfurt – Bockenheim: Küchenbrand

Frankfurt (ots) – (dr) Am Samstagnachmittag, den 02. Juli 2022, kam es in

Bockenheim zu einem Küchenbrand, bei dem glücklicherweise niemand verletzt

wurde.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wollten sich ein 12-jähriger Junge und ein

13-jähriges Mädchen gegen 14:45 Uhr in einer Bockenheimer Wohnung etwas zu essen

machen. Mutmaßlich geriet dabei eine in der Küche vergessene Pfanne mit Öl in

Brand. Ein Löschversuch mit Wasser führte dann offenbar zu einer Fettexplosion.

Die beiden Kinder konnten zum Glück unverletzt und selbstständig die Wohnung

verlassen und verständigten die Feuerwehr. Die alarmierten Kräfte löschten den

Brand und lüfteten im Anschluss die Wohnung sowie das Treppenhaus.

Jedoch wurde bei dem Feuer die Küchenzeile stark in Mitleidenschaft gezogen und

Teile des Flurs stark verrußt. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 15.000

Euro geschätzt.

Das Brandkommissariat der Frankfurter Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Frankfurt – Gallus/Bahnhofsviertel: Räuber erbeuten Halsketten

Frankfurt (ots) – (dr) Gleich zwei Raubdelikte ereigneten sich in der Nacht von

Freitag (01. Juli 2022) auf Samstag (02. Juli 2022), bei welchen die Täter

Halsketten aus Gold erbeuten konnten.

Gegen 22:20 Uhr lief ein 40-jähriger Mann in der Düsseldorfer Straße an einer

Gruppe Jugendlicher und Heranwachsender vorbei, als einer von ihnen begann,

diesen zu bedrängen. Der 40-Jährige erhielt zunächst mit den Händen einen Stoß

gegen die Brust. Er lief weiter, jedoch warf der Angreifer nun Glasflaschen in

seine Richtung. Eine traf den 40-Jährigen am Bein. Der Werfer rannte nun auf ihn

zu, nahm ihn in den Schwitzkasten und riss ihm dabei seine goldene Halskette ab.

Anschließend flüchtete der junge Mann in die Düsseldorfer Straße und konnte

später vom Geschädigten in der Niddastraße angetroffen werden. Erneut ging

dieser gegen den 40-Jährigen körperlich vor und führte mehrere Faustschläge

gegen dessen Gesicht aus. Dann entfernte er sich in Richtung Karlstraße.

Täterbeschreibung:

Männlich, circa 21 bis 22 Jahre alt, circa 195 cm groß, dunkle Hautfarbe,

afrikanische Erscheinung, schwarze Haare (in der Mitte hoch frisiert und an den

Seiten kurz); bekleidet mit einem roten T-Shirt mit weißem Print und einer

grauen tiefsitzenden Jeans; trug viele Ketten um den Hals.

Eine weitere Tat ereignete sich gegen 02:30 Uhr im Bereich der Taunusanlage. Im

Verlauf eines Gespräches riss ein Mann einem 35-Jährigen eine Goldkette vom Hals

und konnte in unbekannte Richtung flüchten.

Täterbeschreibung:

Männlich, circa 20 bis 30 Jahre alt, orientalische Erscheinung, kurze schwarze

Haare; dunkel gekleidet.

Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, bedarf weiterer Ermittlungen.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich bei der Frankfurter

Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755-51499 oder bei jeder anderen

Polizeidienststelle zu melden.

Frankfurt – Altstadt: Dieb bestiehlt Standbetreiber – Festnahme

Frankfurt (ots) – (dr) Zivilfahnder haben am Freitagnachmittag, den 01. Juli

2022, einen 20-jährigen Dieb in der Liebfrauenstraße festgenommen.

Gegen 16:50 Uhr fiel den zivil gekleideten Polizeibeamten am Liebfrauenberg ein

junger Mann auf, der den Kassenbereich eines dortigen Blumenstandes

auskundschaftete. Nach wenigen Minuten nutzte dieser die Abwesenheit des

Betreibers aus, öffnete am Stand eine Schublade und entnahm aus einer Kasse

mehrere hundert Euro. Anschließend begab er sich mit seiner Beute in Richtung

Zeil. Auf der Liebfrauenstraße holten die Beamten den Dieb ein und nahmen ihn

vorläufig fest. Dabei leistete er Widerstand. Währenddessen bildete sich zudem

eine Menschentraube, aus welcher sich Passanten versuchten einzumischen.

Die Beamten verbrachten den 20-jährigen Mann, welcher über keinen festen

Wohnsitz verfügt, in die Haftzellen des Polizeipräsidiums, um ihn dem

Haftrichter vorzuführen.

Die eingesetzten Zivilfahnder erlitten bei der Festnahme leichte Verletzungen,

konnten ihren Dienst aber fortsetzen.