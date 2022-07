Landkreis Waldeck-Frankenberg – Verkehrsunfall mit Todesfolge

Am Morgen des 2. Juli 2022, 3:20 Uhr, befuhr ein 20jähriger Fahrer eines BMW 318 die Kreisstraße 40 in Bad Wildungen-Odershausen. Die Fahrbahn verläuft in diesem Bereich außerhalb der geschlossenen Ortschaft abschüssig und mündet in eine leichte Linkskurve. Aus ungeklärter Ursache kam der Fahrer, der sich allein im Fahrzeug befand und in Vöhl wohnhaft war, nach links von der Fahrbahn ab und verunfallte. Das Fahrzeug fing aus noch unbekannten Gründen Feuer und brannte aus. Der hierbei entstandene Schaden wird von den aufnehmenden Beamten der Polizeistation Bad Wildungen auf 5000,-EUR geschätzt. Der Fahrer konnte durch die eingesetzte FFW aus Bad Wildungen und Ortsteilen geborgen werden, verstarb aber trotz Reanimationsversuche durch Notarzt noch an der Unfallstelle. Außerdem waren RTW und Rettungshubschrauber eingesetzt. Durch die zuständige Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachten zum Unfallhergang in Auftrag gegeben.