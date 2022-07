Verkehrsunfall

Bebra-Gilfershausen – Am 02.07.2022 gegen 13.55 Uhr parkte eine 57-jährige Frau aus Mainz mit ihrem Pkw mit Pferdeanhänger am Straßenrand der Straße Hinterm Stein. Ein großer grüner Traktor mit gelb/silbernen Gülle-Anhänger streifte im Vorbeifahren den Pferdeanhänger am Radaufbau und verursachte einen Schaden von 100,- Euro. Der Traktor-Fahrer entfernte sich jedoch unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg unter Tel. 06623-9370 oder Online unter www.polizei.hessen.de.

Fahrrad gestohlen

Rotenburg/F. – Zu einem Fahrrad-Diebstahl kam es am 01.07.2022 im Steinweg in Höhe des dortigen Modehauses. Eine 65-jährige Frau aus Heppenheim hatte ihr blau/silbernes Damenrad der Marke Hercules (Zeitwert ca. 100,- Euro) dort für 15 Minuten unverschlossen abgestellt und ging in das Modehaus. Als sie wieder zum Abstellort zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ihr Fahrrad nicht mehr da und gestohlen war. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg unter Tel. 06623-9370 oder Online unter www.polizei.hesse.de.

Auffahrunfall mit verletztem Kleinkraftradfahrer und seiner Sozia

Am Samstag, dem 02.07.2022, befuhr gg. 22:50 Uhr ein 20-jähriger Heranwachsender aus Fulda mit seiner 18-jährigen Sozia auf seinem Kleinkraftrad-Roller die Rangstraße aus Richtung Fulda-Innenstadt kommend in Fahrtrichtung Von-Schildeck-Straße. An der Kreuzung Rangstraße/Von-Schildeck-Str. bemerkte der Rollerfahrer nicht, dass die für seine Fahrtrichtung geltende Lichtzeichenanlage Rotlicht zeigte und fuhr hier auf einen wartenden Pkw VW auf. Dadurch stürzen Fahrer und Sozia von ihrem Krad und verletzten sich dabei leicht. Beide kamen zur weiteren medizinischen Untersuchungen in ein Fuldaer Krankenhaus. Sowohl am Roller als auch am Pkw entstand Sachschaden von je 500,-EUR.

Fahrzeugüberschlag zwischen Buchenau und Bodes

Am 02.07.22 gegen 13:15 Uhr kommt ein 34-jähriger Opel Fahrer aus dem Landkreis Bad Hersfeld auf der Landstraße zwischen Buchenau nach Bodes aufgrund eines Fahrfehlers in einer Linkskurve auf die rechte Bankette, verliert die Kontrolle über sein Fahrzeug, übersteuert und fährt über die Gegenfahrbahn in den linken Graben. Dort überschlägt sich das Fahrzeug und kommt auf den Rädern wieder zum Stehen. Der Fahrer, welcher einen Sicherheitsgurt trug, wurde glücklicherweise nur leicht verletzt und zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht.

Am Fahrzeug, einem älteren Opel Corsa, entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 2000 EUR.

Unfallflucht nach Türanstoß

ROTENBURG. In der Zeit von Montag, 10:30 Uhr bis Freitag, 20:00 Uhr, wurde in der Straße Am Alten Feld, auf dem Besucherparkplatz eines Schulungszentrums ein grauer Mazda 2 auf der Beifahrerseite beschädigt. Aufgrund des Schadenbildes und gesicherter blauer Lackspuren ist davon auszugehen, dass die Tür eines nebenstehenden PKWs gegen den MAZDA gestoßen wurde. Der oder die VerursacherIn entfernte sich anschließend mit dem PKW unerlaubt von der Unfallstelle. Die Schadenshöhe beziffert sich auf ca. 250 Euro. Die Polizeistation Rotenburg hat die Ermittlungen wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort aufgenommen und erbittet sachdienliche Hinweise unter der Tel.-Nr. 06623/937-0.

Passant beobachtet Unfallflucht

ROTENBURG. Am Freitag, gegen 21:30 Uhr, wurde ein schwarzer VW Tiguan auf dem Parkplatz Altes Amtsgericht von einem ausparkenden roten KIA im hinteren Bereich der Fahrerseite touchiert. Die Person am Steuer des KIA fuhr anschließend davon. An dem VW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Ein aufmerksamer Passant, welcher den Unfallhergang beobachtet hatte, hinterließ an dem VW einen Zettel mit den Daten des Verursacherfahrzeuges. Durch die Polizei wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort eingeleitet. Der Passant wird gebeten, sich bei der Polizeistation Rotenburg unter der Tel.-Nr. 06623/937-0 zu melden.