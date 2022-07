Offenbach Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei-News

Kupfer war Ziel von Dieben – Großauheim

Ein aufmerksamer Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma verhinderte am Samstagabend, gegen 19.30 Uhr, den Diebstahl von Kupferkabeln auf dem Gelände der ehemaligen Pioneer-Kaserne in der Depotstraße. Der etwa 185cm große Täter mit kräftiger Statur und kurzen, dunkelblonden Haaren, verschaffte sich Zutritt zu zwei Räumen eines Stromhäuschens und durchschnitt hier mehrere Kupferkabel. Als der Sicherheitsdienst vor Ort eintraf, flüchtete der mit einem grauen Pullover und einer grauen Hose bekleidete Einbrecher und ließ hierbei auch verschiedene persönliche Gegenstände zurück.

Zeugen, die hierzu Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Kripo in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123.

Tödlicher Verkehrsunfall – Kreisstraße 901/Rothenbergen

Offenbar bereits am späten Samstagabend, gegen 23.30 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 901 zwischen Langenselbold und Rothenbergen zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Wie es zu dem Unfall kam, ist zurzeit noch völlig unklar. Eine Spaziergängerin, welche heute Morgen, um 08.45 Uhr, mit ihrem Hund an der Unfallstelle vorbeikam, stellte etwa vier Meter neben der Fahrbahn in einer Böschung einen Ford Focus fest, welcher gegen einen Baum gestoßen war. Für den 53-jährigen Fahrer aus Obertshausen kam zu diesem Zeitpunkt bereits jede Hilfe zu spät. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Kreisstraße ist aktuell zwischen Langenselbold und Rothenbergen für die Unfallaufnahme komplett gesperrt.