Rucksack entwendet

Wiesbaden, Friedrich-Ebert-Allee Samstag, 02.07.2022, (js) Am Samstagabend wurde

in der Friedrich-Ebert-Allee einem 15-jährigen Jugendlichen sein mitgeführter

Rucksack geraubt. Der 15-jährige wurde von einem 14-jährigen Jugendlichen unter

Androhung von Gewalt aufgefordert, seinen Rucksack auszuhändigen. Nachdem der

15-jährige der Aufforderung nachkam, flüchtete der Täter, konnte aber von einem

Zeugen verfolgt werden. Der Zeuge wiederum informierte die Polizei und lotste

die Polizeikräfte zu dem 14-jährigen Wiesbadener, welcher dann auch festgenommen

werden konnte. Das Diebesgut wurde dem Geschädigten wieder ausgehändigt. Der

Täter wurde nach den polizeilichen Maßnahmen seinen Erziehungsberechtigten

übergeben. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren.

Hauseigentümerin abgelenkt – Wertsachen gestohlen Wiesbaden, Äppelallee

Samstag, 02.07.2022, 20:00 Uhr (js) Am Samstagabend wurde eine Bewohnerin eines

Hauses in der Äppelallee, die gerade mit Gartenarbeiten beschäftigt war, von

einer unbekannten Person unter einem Vorwand angesprochen und in ein Gespräch

verwickelt. Diesen Zeitraum nutzte offensichtlich eine weitere Person, um in das

unverschlossene Haus einzudringen und Wertsachen zu entwenden. Die Geschädigte

befand sich gegen 20:00 Uhr im Vorgarten ihres Anwesens und wurde dann von einem

ihr unbekannten Mann angesprochen. Nachdem das Gespräch beendet war, begab sich

die Dame zurück ins Haus und stellte fest, dass mehrere Gegenstände entwendet

wurden. Vermutlich wurde das Gespräch nur geführt, um einer weiteren Person das

unbemerkte Betreten des Hauses zu ermöglichen. Der Mann, der die Geschädigte

angesprochen hatte, wird als ca. 30 Jahre, 1,70m – 1,75m groß, schwarze kurze

Haare, insgesamt ein gepflegtes Erscheinungsbild beschrieben. Die Wiesbadener

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der

Nummer 0611/345-0 entgegen.

Schockanruf – Betrugsmasche,

Wiesbaden, Rietschelstraße, Freitag, 01.07.2022, 14:30 Uhr (mv)Am Freitagmittag

wurde eine 81 Jahre alte Frau durch einen fingierten Anruf von der Polizei

beinahe Opfer einer Betrugsmasche. Nur durch das schnelle und

geistesgegenwärtige Eingreifen einer Mitarbeiterin in einer Taxizentrale, blieb

der versuchte Betrug erfolglos. Die Seniorin erhielt am Freitagmittag einen

Anruf der Polizei, worin der Frau von einem schweren Unfall ihrer Freundin

berichtet wurde. Angeblich wären dabei Personen zu Schaden gekommen und es würde

eine große Geldsumme benötigt, damit die Verhaftung ihrer Freundin verhindert

wird. Auch ein Taxi wurde durch den Anrufer über die Taxizentrale vermittelt. Da

der Anrufer dort mit eindeutig verstellter Stimme und wegen eines dubiosen

Grundes das Taxi bestellte, kam dies der Mitarbeiterin in der Zentrale

merkwürdig vor und verlangte von dem Fahrer, umgehend mit der Frau zu einer

Polizeidienststelle zu fahren. Dort konnte der Frau erklärt werden, dass sie

einer Betrugsmasche aufgesessen war. Die Seniorin kam aufgrund des gesunden

Misstrauens der Frau in der Taxizentrale, nur mit einem großen Schrecken davon.

Senior bestohlen,

Wiesbaden-Bierstadt, Kloppenheimer Straße, Freitag, 01.07.2022, 16:40 Uhr

(ds) Am Freitagnachmittag wurde ein 89-jähriger Mann Opfer eines

Taschendiebstahls. Der Senior war gegen 16:40 Uhr zu Fuß in der Kloppenheimer

Straße unterwegs. Hier wurde er von einem Unbekannten angesprochen und nach dem

Weg zu einer Arztpraxis befragt. Dabei wurde dem Geschädigten ein Schreiben

vorgehalten. Der Mann entfernte sich schließlich in unbekannter Richtung. Kurze

Zeit später bemerkte der Senior, dass ihm seine Geldbörse mit über 200,- Euro

Bargeld aus der Hemdtasche entwendet wurde. Der Täter soll nach Angaben des

Geschädigten ca. 30 Jahre alt, 175 cm groß und schlank gewesen sein. Er hatte

kurze, dunkle Haare und war mit einem weißen Hemd bekleidet. Zeuginnen und

Zeugen werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier Wiesbaden unter der

Telefonnummer 0611 / 345-2140 in Verbindung zu setzen.

Schlägerei zwischen zwei Gruppen,

Wiesbaden, Gartenfeldstraße auf einem Parkplatz, Freitag, 01.07.2022, 23:25 Uhr

(mv) Am Freitagabend kam es zu einer handfesten Auseinandersetzung zweier

Gruppen auf einem Parkplatz in der Gartenfeldstraße in Wiesbaden. Nach

anfänglich verbalen Streitereien gerieten Mitglieder zweier Gruppen aneinander

und prügelten aufeinander ein. Dabei wurden mindestens fünf Personen leicht

verletzt. Einige der Tatbeteiligten flüchteten vom Parkplatz bevor die Polizei

dort eintraf. Die genauen Hintergründe für die Auseinandersetzung sind noch

nicht bekannt und sind Bestandteil der Ermittlungen. Zeuginnen und Zeugen, die

Angaben zum Tathergang und zu den Tatbeteiligten geben können, werden gebeten,

sich mit dem 1. Polizeirevier unter der Rufnummer 0611 – 345 2140 in Verbindung

zu setzen.

Keller aufgebrochen,

Wiesbaden, Salierstraße, Donnerstag, 30.06.2022, 19:30 Uhr bis Freitag,

01.07.2022, 10:35 Uhr

(mv) Zwischen Donnerstagabend und Freitagvormittag brachen unbekannte Täter in

die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Salierstraße in Wiesbaden ein.

Vermutlich über eine Tiefgarage gelangten die Diebe in das Mehrfamilienhaus und

konnten über eine nicht verschlossene Kellertür zu den Kellerverschlägen

vordringen. Die Täter brachen insgesamt 4 Kellerabteile auf und entwendeten

Alkohol und Bargeld im Wert von mehreren Hundert Euro. Hinweise nimmt das 4.

Polizeirevier unter der Telefonnummer 0611 – 345 2440 entgegen.

Auto aufgebrochen,

Wiesbaden, Daimlerstaße, Freitag, 01.07.2022, 23:00 Uhr bis Samstag, 02.07.2022,

11:00 Uhr

(mv)Der Fahrer eines silberfarbenen BMW stellte diesen am Freitagabend in der

Daimlerstraße ab. Als er am Morgen wieder zurückkehrte musste er feststellen,

dass Diebe die hintere Seitenscheibe eingeschlagen und die auf der Rückbank

belassene Tasche durchsucht hatten. Daraus wurden Wertsachen im Wert von ca.

500,- Euro entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und

bittet Zeuginnen und Zeugen sich unter der Rufnummer 0611 – 345-0 zu melden.

Schlag ins Gesicht,

Wiesbaden, Schwalbacher Straße, Tanzlokal, Samstag, 02.07.2022, 02:30 Uhr

(mv)In einem Tanzlokal kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu einer

körperlichen Auseinandersetzung. Der 23-Jährige Geschädigte befand sich zur

Tatzeit auf der Tanzfläche des Lokals, als er unvermittelt und für ihn komplett

überraschend, einen Schlag in das Gesicht bekam. Die Polizei konnte den

unbekannten Schläger bei Eintreffen am Lokal nicht mehr ausfindig machen. Der

Täter soll ca. 185 cm groß und 18-25 Jahre alt sein. Er hat dunkle Haare, die er

zu einem Zopf gebunden hatte. Die Seiten waren kurz rasiert. Das 1. Polizei hat

die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der

Rufnummer 0611-345 2140 zu melden.

Gemeinsam sicheres Wiesbaden,

Stadtgebiet Wiesbaden, Freitag 01.07.2022, 19:00 Uhr bis Samstag, 02.07.2022,

04:30 Uhr

(mv) In den Nacht von Freitag auf Samstag führten Kräfte der Polizeidirektion

Wiesbaden und der Stadtpolizei wieder gemeinsame Kontrollen in der Innenstadt

von Wiesbaden durch. Im Rahmen des von der Stadt Wiesbaden und der Polizei

gemeinsam initiierten und durchgesetzten Programms „Gemeinsam Sicheres

Wiesbaden“ finden diese Kontrollen regelmäßig statt. Die Schwerpunkte der

Kontrollen lagen in den Bereichen der Innenstadt, der Parkanlage Warmer Damm, am

Schlachthof, Sauerlandpark, am Rheinufer und in den Reisinger Anlagen. Zudem

wurde die seit 01. Januar 2019 eingerichtete Waffenverbotszone überprüft. Es

wurden bei 8 Kontrollen insgesamt 15 Personen angehalten und überprüft. Stadt

und Polizei werden weiterhin bei entsprechenden Kontrollmaßnahmen eng

kooperieren und regelmäßig in der Wiesbadener Innenstadt präsent, sowie für die

Bürgerinnen und Bürger, ansprechbar sein.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Drei Verletzte bei Zusammenstoß zwischen Motorrad und PKW

Bad Schwalbach (ots) – Hohenstein, B54, Samstag, 02.07.22, 18:13 Uhr Am

Samstagabend wurden bei einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem PKW

auf der B54 bei Hohenstein 3 Personen zum Teil schwer verletzt. Ein 22-jähriger

Motorradfahrer aus Mainz befuhr mit seiner Yamaha die B54 aus Aarbergen kommend

in Fahrtrichtung Taunusstein. Nach der Abfahrt Reckenroth geriet er in einer

Linkskurve in den Gegenverkehr. Ein entgegenkommender 68-jähriger Wiesbadener

konnte mit seinem Opel nicht mehr ausweichen und stieß frontal mit dem

Motorradfahrer zusammen. Sowohl der Motorradfahrer, als auch die 67-jährige

Beifahrerin des Opel, wurden hierbei schwer verletzt. Der Opelfahrer wurde bei

dem Unfall leicht verletzt. Die Beteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser

transportiert. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein

Sachschaden von ca. 25000EUR. Die B54 war für die Unfallaufnahme, sowie die

Reinigung der Fahrbahn für ca. 4 Stunden gesperrt.