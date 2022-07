Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 03.07.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Verkehrsunfall mit Schwerverletztem unter Alkohol

Bad Dürkheim (ots) – Am Samstag, 02.07.2022, gegen 23:35 Uhr kam es in der Altenbacher Straße in Bad Dürkheim zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 24 Jahre alter Mann aus Bad Dürkheim befuhr mit seinem VW ID3 die Altenbacher Straße in Fahrtrichtung Ungstein. Kurz vor dem Ortseingang Ungstein kam der Fahrzeugführer aus bislang unbekanntem Grund nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach im Feld 11 Wingertszeilen und prallte dann gegen eine Grundstücksmauer, wo das Fahrzeug schlussendlich zum Stehen kam. Der unter Alkohol stehende 24 Jahre alte Mann wurde bei dem Aufprall schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,81 Promille. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf ca. 100.000 EUR.

Friedelsheim, Gönnheim: Autos aufgebrochen

Friedelsheim / Gönnheim (ots) – Vom Freitag 01.07., auf Samstag 02.07.2022, kam es in der Verbandsgemeinde Wachenheim an der Weinstraße in den Orten Friedelsheim in der Hauptstraße und in Gönnheim in der Ludwigstraße zu zwei PKW-Aufbrüchen. Die Seitenscheibe der Fahrzeuge wurden eingeschlagen und die im Fahrzeuginneren offenliegenden Wertgegenstände entwendet. Hierbei erlangten die Diebe unter anderem Bargeld von über 1000,- Euro und ein Tablet.

Die Polizei rät, Wertgegenstände grundsätzlich nicht im Kfz aufzubewahren. Mehr Informationen erhalten Sie auf https://www.polizei-beratung.de/

Lambrecht: Unbelehrbar

Lambrecht/ Pfalz (ots) – Unbelehrbar ist offensichtlich ein 35-Jähriger, welcher am 02.07.2022 um 10:30 Uhr mit seinem PKW in der Hauptstraße in 67466 Lambrecht einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Hierbei konnte nämlich festgestellt werden, dass der Mann, welcher selbst in Lambrecht wohnhaft ist, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Diese musste der Lambrechter vor ein paar Jahren aufgrund einer Trunkenheitsfahrt bereits abgeben. Im Rahmen der Kontrolle konnte zudem festgestellt werden, dass der PKW-Fahrer nun bereits zum dritten Mal wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in Erscheinung getreten ist. Dieser muss sich nun erneut in einem Strafverfahren verantworten. Außerdem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Da das Fahrzeug auf die Frau des 35-jährigen zugelassen ist, muss diese sich zudem wegen des „Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis“ strafrechtlich verantworten.

Deidesheim: Unfall zweier Fahrradfahrer – Verletzte Person durch missbräuchliche Handynutzung

Deidesheim (ots) – Am Samstag, den 02.07.2022 gegen 11:45 Uhr kam es in der Deidesheimer Schloßwiese, nahe des Bahnhofs zur Kollision zweier Fahrradfahrer im Begegnungsverkehr. Ein 16-jähriger aus Ludwigshafen fuhr auf der linken Seite des Weges, hatte Kopfhörer im Ohr und hantierte auch noch zusätzlich mit seinem Handy. Hierdurch konnte er in einem Kurvenverlauf eine entgegenkommende 33-jährige Frau nicht wahrnehmen, sodass es zu einem Frontalzusammenstoß kam. Hierbei stürzte die 33-Jährige vom Fahrrad, schlug auf dem Asphalt auf und verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Passanten leisteten Erste Hilfe, bei Eintreffen der Einsatzkräfte war sie wieder bei Bewusstsein. Ein RTW verbrachte die Verletzte zu weiteren Untersuchungen in eine Klinik. Glücklicherweise trug sie einen Fahrradhelm, welcher womöglich schwerwiegendere Verletzungen verhinderte. Gegen den Unfallverursacher, der unverletzt blieb, wurde ein Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Grünstadt: Graffiti-Schmierereien durch unbekannten Täter in Autobahnunterführung BAB 6

Grünstadt-Sausenheim (ots) – Am Sonntag, 03.07.2022 wurde gegen 12:00 Uhr durch einen Spaziergänger festgestellt, dass in einer Autobahnunterführung der BAB 6 bei Grünstadt OT Sausenheim durch unbekannte Täter mehrere Graffiti mit roter Farbe gesprüht wurde. Vor Ort konnten mehrere, teils frauenfeindliche Graffiti festgestellt werden. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Grünstadt.

Grünstadt: Diebstahl und Sachbeschädigung, Täter beleidigt Polizeibeamte

Grünstadt-Sausenheim (ots) – Am Sonntag, 03.07.2022 wurden gegen 02:00 Uhr mehrere Personen in Grünstadt OT Sausenheim gemeldet, welche laut Mitteiler Verkehrsschilder beschädigt hätten. In Tatortnähe konnten zwei der Personen festgestellt werden. Eine Person hielt hierbei ein Blinklicht in der Hand, welches zuvor von einer Warnbarke abgerissen wurde. Gegen beide Personen wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahl und Sachbeschädigung eingeleitet. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurden die Polizeibeamten durch einen der Täter beleidigt, weshalb gegen diesen ein weiteres Strafverfahren wegen Beleidigung eingeleitet wurde.

Großkarlbach, Freinsheim: Zeugen gesucht – Verkehrsunfallflucht nach Kollision im Begegnungsverkehr

Grünstadt (ots) – Am Samstag, 02.07.2022 kam es gegen 11:00 Uhr auf der L 455 zwischen Großkarlbach und Freinsheim zu einer Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr. Die Pkw kollidierten hierbei mit ihren linken Außenspiegeln. Dabei ging die Scheibe der Fahrertür der 79-jährigen Mitteilerin zu Bruch. Durch die Glassplitter wurde die Verkehrsteilnehmerin leicht verletzt. Der flüchtige Fahrzeugführer soll unmittelbar nach der Kollision sein Fahrzeug beschleunigt haben und weiter in Richtung Großkarlbach gefahren sein. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen roten Pkw gehandelt haben. Weiterhin dürfte bei diesem ebenfalls der linke Außenspiegel beschädigt sein.

Dirmstein: Trunkenheit im Straßenverkehr (THC)

Dirmstein (ots) – Am Samstag, 02.07.2022 wurde gegen 10:00 Uhr in Dirmstein ein Pkw einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten bei dem Fahrzeugführer Ausfallerscheinungen festgestellt werden, welche auf einen zurückliegenden Cannabis-Konsum hindeuteten. Ein im Anschluss freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf THC. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gem. § 24 a StVG eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Für das Ordnungswidrigkeitsverfahren wurde dem Betroffenen auf hiesiger Dienstelle zur Untersuchung und Feststellung des genauen THC-Wertes eine Blutprobe entnommen. Der Betroffene hat nun mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot zu rechnen.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):