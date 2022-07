Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 02.07.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Grünstadt: Täter wird nach Gewaltanwendung identifiziert und leistet Widerstand

Grünstadt (ots) – Im Stadtbereich Grünstadt kam es am 02.07.2022 gegen 19 Uhr zu einer Körperverletzung mit anschließender Ingewahrsamnahme des Täters. Eine Gruppe Jugendlicher geriet auf der Spiel- und Sportanlage in Grünstadt mit anderen Personen in Streit. Im Verlauf schlug der wesentlich ältere Täter dem 14-jährigen Jungen ins Gesicht. Nachdem eine Anzeige bei der Dienststelle erstattet wurde fuhren die Beamten in Begleitung des Jugendlichen den tatortnahen Bereich ab. Dort konnte der Geschädigte den Täter wiedererkennen. Als seine Personalien durch die Polizeibeamten festgestellt werden sollten, richtete er sich drohend auf und schlug einem Beamten gegen den Arm. Um weiteren Angriff zu verhindern wurde er gefesselt. Dagegen wehrte er sich mit Schlägen gegen die Beamten. Er musste anschließend ins Polizeigewahrsam genommen werden. Bei dem Täter handelte es sich um einen 41-jährigen Mann aus Grünstadt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,3 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet sowie ein Strafverfahren wegen Körperverletzung zum Nachteil des Jungen und einer Widerstandshandlung zum Nachteil der Beamten eingeleitet.

Haßloch: 16-Jähriger leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Haßloch (ots) – Zwei Jugendliche, die sich auf dem Gelände der Ernst-Reuter-Schule aufhielten, sollten am Donnerstagabend (30. Juni, 18:30 Uhr) durch eine Streife kontrolliert werden. Bei Erblicken des Streifenwagens trat einer von ihnen die Flucht an, konnte aber eingeholt werden. Sofort begann sich der erst 16-Jährige gegen die Beamten zu wehren, stieß Beleidigungen aus, zeigte mehrfach den Mittelfinger und drohte einem Polizisten ihn fertig zu machen, sollte er ihm privat mal über den Weg laufen. Bei seiner Flucht warf er ein Plastiktütchen weg, in dem sich Marihuana befand. Ein Diensthund spürte auf dem Gelände weiteres Marihuana auf. Die Beamten leitete mehrere Strafverfahren ein, darunter Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und der Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Nicht das erste Mal, dass er mit Gesetz in Konflikt gerät.

Herxheim am Berg: Unfall unter Alkoholeinwirkung

Herxheim am Berg (ots) – Am 01.07.2022 gegen 00:10 Uhr kam es in der Weinstraße in Herxheim am Berg zu einem Verkehrsunfall, bei dem die Unfallverursacherin augenscheinlich unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Eine 33-Jährige fuhr mit ihrem BMW X6 von einer Weinlounge nach links auf die B271 auf. Hierbei übersah sie einen aus Fahrtrichtung Bad Dürkheim kommenden Mercedes, nahm diesem die Vorfahrt und es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 5000 Euro. Verletzt wurde niemand. Während der Unfallaufnahme konnten die Polizeibeamten bei der BMW-Fahrerin Atemalkoholgeruch feststellen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,63 Promille. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt. Gegen die Fahrerin wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt, da sie unter Alkoholeinwirkung einen Verkehrsunfall verursacht hatte.

