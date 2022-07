Dannstadt, A 61: Stinkefinger bringt Drogenkonsum ans Licht

Dannstadt (ots) – Am 01.07.22, gegen 17:45 Uhr, beobachtete eine Streife der Polizeiautobahnstation Ruchheim auf der BAB 61 Richtung Süden, am Autobahnkreuz Mutterstadt den Verkehr. Als ein Transporter vorbeifuhr, erblickte der Beifahrer die Streife woraufhin dieser in Richtung der Beamten den Mittelfinger zeigte. Dies ermutigte die Streife das Fahrzeug auf der Tank- und Rastanlage Dannstadt zu kontrollierten und eine weitere Streife zur Unterstützung zu rufen.

Beim Beifahrer konnte ein nicht unerheblicher Alkoholwert festgestellt werden. Bei der Kontrolle des Fahrzeugführers konnten Auffälligkeiten im Hinblick auf die Fahrtüchtigkeit festgestellt werden. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Gegen den Fahrer und den Beifahrer wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Auf Grund des Alkohol- und Drogenkonsums konnte keiner der Beiden das Fahrzeug weiterführen.