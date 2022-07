Erhebliche Vandalismusschäden in Eichenzell

Bundespolizeiinspektion Kassel

Eichenzell (Landkreis Fulda) (ots) – Bislang unbekannte Täter beschädigten

vermutlich gestern Nachmittag (30.6./15:20 Uhr) das Display des

Fahrausweisautomaten sowie die Scheibe der Fahrplanvitrine am Haltepunkt

Eichenzell.

Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen gesucht

Wer Angaben zu dem Fall oder Täter machen kann, wird gebeten, sich unter der

Tel.-Nr. 0561/81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Unbekannte klauen schwarzen BMW 420d in Bad Emstal-Sand: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Bad Emstal-Sand (Landkreis Kassel): In der Nacht zum heutigen Freitag haben Autodiebe in Bad Emstal im Landkreis Kassel zugeschlagen. Im Ortsteil Sand entwendeten unbekannte Täter im Laufe der Nacht einen schwarzen BMW 420d im Wert von ca. 30.000 Euro. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des gestohlenen Wagens geben können.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte sich der Diebstahl in der Zeit zwischen Donnerstag, 16 Uhr, und dem heutigen Freitagmorgen, 6 Uhr, ereignet. Der BMW mit den amtlichen Kennzeichen KS-PX 774 hatte zur Tatzeit in der Eisenacher Straße gestanden. Wie die Autodiebe bei der Tat vorgingen und wann sie genau zuschlugen, ist derzeit nicht bekannt. Von dem eineinhalb Jahre alten BMW fehlt trotz am Morgen eingeleiteter Fahndung bislang jede Spur.

Die weiteren Ermittlungen werden beim für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die im Tatzeitraum in der Eisenacher Straße oder in angrenzenden Straßen in Sand verdächtige Beobachtungen gemacht haben und den Ermittlern Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Polizei in Kassel.

Tag der Polizei am 9. Juli in Baunatal: Spannendes Programm mit vielen Attraktionen

Nordhessen: Nicht mehr lange bis zum „Tag der Polizei“ am 9. Juli in Baunatal im Rahmen der hessenweiten Veranstaltungsreihe „Hessischer Polizeisommer“ – Das Polizeipräsidium Nordhessen bietet den Bürgerinnen und Bürgern an diesem Tag ein spannendes Programm mit vielen Vorführungen, Attraktionen sowie Informationen und lädt alle Interessierten recht herzlich ein. Auch für die Kleinsten gibt es an diesem Tag viel Spannendes rund um die Polizei zu erleben.

Folgende Vorführungen stehen auf dem Plan und werden bei Bedarf auch von einer Gebärdensprachendolmetscherin begleitet:

11:00 Uhr – Offizieller Beginn der Veranstaltung mit Begrüßung

11:30 – 11:50 Uhr – Fahrradtrial-Vorführung

11:55 – 12:15 Uhr – Vorführung vom Einsatztrainingsteam DIF

12:15 – 12:35 Uhr – Vortrag der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle zum Thema „Smart Home und Einbruchschutz“ (Rundsporthalle)

12:35 – 12:55 Uhr – Vorführung vom Spezialeinsatzkommando (SEK)

12:55 – 13:15 Uhr – Vortrag der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle zum Thema „IT-Sicherheit“ (Rundsporthalle)

13:15 – 13:35 Uhr – Vorführung vom Einsatztrainingsteam DIF

13:40 – 14:00 Uhr – Vorführung der Diensthundeführer

14:05 – 14:35 Uhr – Prämierung des Kindermalwettbewerbs

14:40 – 15:00 Uhr – Vorführung vom Spezialeinsatzkommando (SEK)

15:05 – 15:25 Uhr – Vortrag der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle zum Thema „Verkehrsunfälle“ (Rundsporthalle)

15:30 – 16:00 Uhr – Unfallnachstellung in der Rettungsstraße mit Beteiligung der Freiwilligen Feuerwehr Rengershausen und einer Rettungswagen-Besatzung vom Arbeiter-Samariter-Bund

16:05 – 16:25 Uhr – Vorführung der Diensthundeführer

16:30 – 16:50 Uhr – Fahrradtrial-Vorführung

17:00 Uhr – Veranstaltungsende

Präventionsmeile

Neben diesen vielfältigen Programmpunkten wird es für die Besucherinnen und Besucher aber noch deutlich mehr aus dem Polizeiberuf zu erleben geben. Auf der „Präventionsmeile“ lassen sich beispielsweise Stände zu Themen wie dem Einbruchschutz, der Seniorenprävention (Sicherheitsberater für Senioren), der Sicherheitsinitiative „KOMPASS“ sowie von den Ansprechpersonen für gleichgeschlechtliche Lebensweisen der nordhessischen Polizei, vom Deutschen Verkehrssicherheitsrat und von der Deutschen Verkehrswacht mit einem Überschlagssimulator finden.

Einblicke in Polizeiarbeit und Fahrzeugschau

Darüber hinaus werden an den verschiedenen Ständen Einblicke in die Arbeit der Kriminalpolizei, des Erkennungsdienstes oder der Bereitschaftspolizei gewährt. Die Einstellungsberatung des Polizeipräsidiums Nordhessen wird Interessierte über die Einstellungsvoraussetzungen und das Duale Studium bei der Polizei Hessen informieren. Die Gewerkschaft der Polizei und die Polizeiseelsorge werden mit Ständen vertreten sein. Zudem wird es Führungen durch das Polizeirevier Süd-West geben. Rund um das Revier und die Rundsporthalle werden zudem unter anderem verschiedene Streifenwagen, ein Wasserwerfer, ein Gefangenentransporter, ein Polizeiboot sowie aktuelle und historische Polizeimotorräder anzuschauen sein. In der Rundsporthalle wird es eine Ausstellung von Asservaten und verbotenen Gegenständen sowie eine polizeihistorische Ausstellung geben.

Kinderbereich

Durch den Kinderbereich begleitet die Kleinen am „Tag der Polizei“ unser Kinderkommissar Leon. Dort warten Attraktionen wie beispielsweise ein Fahrradparcours, Verkehrserziehung mit Handpuppe „Ida“, ein persönlicher Button oder ein Polizeimotorrad, auf dem gerne Fotos gemacht werden dürfen.

Malwettbewerb: Noch bis Dienstag mitmachen! Bilder werden ausgestellt!

Auch weiterhin können Kinder im Alter bis 12 Jahre noch am Malwettbewerb teilnehmen. Einsende- / Abgabeschluss ist Dienstag, der 5 Juli. Es sind bereits schon tolle Bilder eingegangen, wir freuen uns aber auf noch mehr kreative Ideen zum Thema „Polizei in der Zukunft“. Das Bild sollte in der Größe DIN A4 sein und entweder per Post an das Polizeipräsidium Nordhessen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Grüner Weg 33, 34117 Kassel, geschickt oder persönlich an der Pforte des Polizeipräsidiums neben dem Hauptbahnhof in Kassel abgegeben werden. Alle Bilder werden am Veranstaltungstag ausgestellt und die besten Kunstwerke, eingeteilt in zwei Altersklassen, mit kleinen Preisen prämiert. Um die Gewinner im Vorfeld benachrichtigen zu können, wird um folgende Angaben gebeten: Name, Alter, telefonische Erreichbarkeit bzw. E-Mail-Adresse.

Musikalische und kulinarische Begleitung

Musikalisch begleiten den „Tag der Polizei“ das Landespolizeiorchester und Musiker Michael Elberg vom Polizeireviers Süd-West. Kaffee und Kuchen sowie Herzhaftes vom Grill können käuflich erworben werden.

Wir freuen uns auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher und wünschen allen einen spannenden Tag mit ihrer Polizei!

Hausbewohner meldet verdächtigen Mann: 28-Jähriger flüchtet lebensgefährlich über Dächer und bedroht Mann in dessen Wohnung

Kassel-Vorderer Westen: Einen größeren Polizei- und Feuerwehreinsatz löste in der Nacht zum heutigen Freitag ein 28 Jahre alter Mann aus, der aus bislang noch unbekannten Gründen in ein Mehrfamilienhaus in der Friedrich-Ebert-Straße eindrang, dort auf ein Dach gelangte, anschließend über Dächer vor der Polizei flüchtete und schließlich in einem anderen Haus einen Mann kurzzeitig in dessen Wohnung festhielt. Die lebensgefährliche Flucht des 28-Jährigen, der aus Mexiko stammt und sich aktuell offenbar als Tourist in Kassel aufhält, endete schließlich damit, dass er von einem Balkon auf eine Laterne springen wollte und dabei abstürzte. Der 28-Jährige wurde dadurch schwer verletzt und sofort von Rettungskräften versorgt. Anschließend wurde er mit einem Rettungswagen in ein Kasseler Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Gegen ihn wird nun zudem wegen Freiheitsberaubung und Bedrohung ermittelt.

Der Notruf des Bewohners eines Hauses in der Friedrich-Ebert-Straße, nahe der Dörnbergstraße, war gegen 23:20 Uhr bei der Leitstelle des Polizeipräsidiums Nordhessen eingegangen. Wie der Anrufer schilderte, soll sich ein ihm unbekannter Mann verdächtig im Hausflur aufhalten und nun mit einer Leiter über eine Luke auf das Flachdach des sechsstöckigen Hauses klettern. Als die alarmierten Polizeistreifen den Mann dort ausfindig machen und aus einiger Entfernung ansprechen konnten, ergriff er plötzlich die Flucht. Dabei flüchtete der 28-Jährige über die Dächer der angrenzenden Häuser in Richtung Dörnbergstraße und wäre dabei laut den Beamten beinahe vom Dach gefallen. Auf seiner Flucht warf er zudem verschiedene Gegenstände, beispielsweise einen Sonnenschirm, in Richtung seiner Verfolger, offenbar um diese aufzuhalten. Auf einem Hausdach in der Dörnbergstraße brach er schließlich eine Dachluke auf und gelangte so in das Haus. Dort klingelte er anschließend an einer Wohnungstür. Als der Bewohner einen Spalt öffnete, drang der 28-Jährige in die Wohnung ein, nahm in der Küche ein kleines Küchenmesser an sich und drohte damit dem Bewohner. Rund eine halbe Stunde hielt er den Mann in seiner Wohnung fest. Durch dessen gutes Zureden und Gespräche mit dem Eindringling konnte der Bewohner die Wohnung schließlich verlassen. Der 28-Jährige ging anschließend auf den Balkon der Wohnung und kletterte von dort aus auf darunterliegende Balkone. Dort versuchte er mehrfach erneut gewaltsam in die dortigen Wohnungen einzudringen. Gleichzeitig waren mehrere Polizeistreifen dabei, die betroffenen Hausbewohner zu warnen und sie aus ihren Wohnungen zu bringen. Die Feuerwehr begann währenddessen damit, ein Sprungkissen unter den Balkonen aufzubauen. Der 28-Jährige entschied sich letztlich gegen 0:20 Uhr für den Sprung von einem Balkon aus etwa vier Meter Höhe auf die Laterne, wobei er jedoch abstürzte.

Nach der ersten Befragung des 28-Jährigen durch die eingesetzten Polizeibeamten ist die genaue Motivlage für sein Handeln derzeit noch weitestgehend unklar. Er wird sich nun wegen Freiheitsberaubung und Bedrohung verantworten müssen. Die Ermittlungen dauern an.