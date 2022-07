Korbach: Die Polizei-News

Waldeck-Scheid – Motorboot aufgebrochen, Batterien gestohlen

Unbekannte haben auf der Waldecker Halbinsel Scheid ein Motorboot gewaltsam geöffnet und Batterien entwendet.

Die Täter zerstörten das Kunststoffverdeck des an der Anlegestelle im Fährweg liegenden Motorbootes und konnten so in den Innenraum gelangen. Hier öffneten sie gewaltsam eine verschlossene Truhe und entwendeten zwei jeweils etwa 50 Kilogramm schwere Batterien.

7

Das Diebesgut hat einen Wert von etwa 600 Euro, den Sachschaden schätzten die aufnehmenden Beamten der Polizeistation Korbach auf 200 Euro.

Die weiteren Ermittlungen werden von der Wasserschutzpolizei Waldeck geführt, die unter der Rufnummer 05623/5437 um Hinweise bittet.